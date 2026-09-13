FCIAC Scoreboard, Schedule for Sept. 14-19

Monday, Sept. 14
Boys Soccer
Brien McMahon at Stamford, 4 p.m.
Darien at Westhill, 4 p.m.
New Canaan at Staples, 4 p.m.
Trumbull at Danbury, 4 p.m.
Fairfield Ludlowe at Greenwich, 5 p.m.
Ridgefield at Bridgeport Central, 5:30 p.m.
Wilton at Norwalk, 6:15 p.m.
St. Joseph at Fairfield Warde, 6:30 p.m.
Girls Volleyball
New Canaan at Stamford, 4 p.m.
Immaculate at Danbury, 3:45 p.m.
Fairfield Ludlowe at Joel Barlow, 5:30 p.m.
Staples at Brookfield, 5:30 p.m.
Weston at St. Joseph, 5:30 p.m.
Wilton at Notre Dame Prep, 5:30 p.m.
Masuk at Ridgefield, 5:45 p.m.
Field Hockey
Trumbull at Staples, 4 p.m.
New Canaan at Westhill, 4 p.m.
Greenwich at Norwalk, 6 p.m.
Girls Swimming and Diving
Westhill/Stamford at Greenwich, 4 p.m.
Tuesday, Sept. 15
Girls Soccer
St. Joseph at Danbury, 4 p.m.
Staples at Westhill, 4 p.m.
Fairfield Ludlowe at Trumbull, 5:30 p.m.
Brien McMahon at Darien, 6 p.m.
Stamford at Wilton, 6 p.m.
Ridgefield at New Canaan, 6:30 p.m.
Greenwich at Fairfield Warde, 7:30 p.m.
Girls Volleyball
Darien at Weston, 5:30 p.m.
Bassick at Bridgeport Central, 6 p.m.
Field Hockey
Danbury at Ludlowe, 4 p.m.
Darien at Ridgefield, 4 p.m.
Stamford at Wilton, 5:30 p.m.
Wednesday, Sept. 16
Boys Soccer
Danbury at St. Joseph, 4 p.m.
Darien at Brien McMahon, 4 p.m.
New Canaan at Ridgefield, 4 p.m.
Westhill at Staples, 4 p.m.
Wilton at Stamford, 4:30 p.m.
Fairfield Warde at Greenwich, 5 p.m.
Trumbull at Fairfield Ludlowe, 5 p.m.
Norwalk at Bridgeport Central, 5:30 p.m.
Girls Soccer
Bridgeport Central at Norwalk, 6:15 p.m.
Girls Volleyball
Brien McMahon at Stamford, 4 p.m.
New Canaan at Staples, 4 p.m.
Trumbull at Danbury, 4 p.m.
Fairfield Ludlowe at Greenwich, 4:30 p.m.
Wilton at Norwalk, 4:30 p.m.
Ridgefield at Bridgeport Central, 5:30 p.m.
Darien at Westhill, 6 p.m.
St. Joseph at Fairfield Warde, 6 p.m.
Field Hockey
Trumbull at Greenwich, 4 p.m.
Westhill at Norwalk, 6 p.m.
McMahon at Warde, 6:30 p.m.
Girls Swimming and Diving
Warde at Westhill/Stamford, 3:30 p.m.
Staples at Greenwich, 4:30 p.m.
Thursday, Sept. 17
Girls Volleyball
Darien at Brien McMahon, 4 p.m.
Field Hockey
Wilton at Ludlowe, 4 p.m.
New Canaan at St. Joseph, 4 p.m.
Stamford at Ridgefield, 4:15 p.m.
Friday, Sept. 18
Girls Soccer
Darien at Danbury, 4 p.m.
Fairfield Ludlowe at Stamford, 4 p.m.
New Canaan at Bridgeport Central, 4 p.m.
Trumbull at Staples, 4 p.m.
Wilton at Westhill, 4 p.m.
Ridgefield at Greenwich, 5 p.m.
Fairfield Warde at Norwalk, 6:15 p.m.
Girls Volleyball
Westhill at Staples, 4 p.m.
Fairfield Warde at Greenwich, 4:30 p.m.
New Canaan at Ridgefield, 4:30 p.m.
Trumbull at Fairfield Ludlowe, 4:30 p.m.
Wilton at Stamford, 4:30 p.m.
Danbury at St. Joseph, 5:30 p.m.
Norwalk at Bridgeport Central, 5:30 p.m.
Field Hockey
Danbury at New Canaan, 4 p.m.
Staples at Norwalk, 6 p.m.
Girls Swimming and Diving
Wilton at Darien, 3 p.m.
Ludlowe at New Canaan, 3:30 p.m.
Saturday, Sept. 19
Boys Soccer
Bridgeport Central at New Canaan, 10 a.m.
Brien McMahon at St. Joseph, 10 a.m.
Greenwich at Ridgefield, 10 a.m.
Norwalk at Fairfield Warde, 10 a.m.
Stamford at Fairfield Ludlowe, 10 a.m.
Staples at Trumbull, 11:15 a.m.
Danbury at Darien, 3 p.m.
Westhill at Wilton, 3 p.m.
Girls Soccer
St. Joseph at Brien McMahon, 11 a.m.
Field Hockey
St. Joseph at Warde, 9 a.m.
Trumbull at Masuk, 10 a.m.
Ludlowe at Barlow, 11 a.m.
Greenwich at Conard, 11:30 p.m.
Westhill at Wilton, noon
New Milford at Ridgefield, 12:30 p.m.
McMahon at New Canaan, 1 p.m.
Staples at West Essex, 1 p.m.
Darien at Rice Memorial, 5 p.m.
Girls Swimming and Diving
Ridgefield and St. Joseph at Ludlowe, 2 p.m.