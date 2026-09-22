FCIAC Scoreboard, Schedule for Sept. 22-27

Tuesday, Sept. 22
Volleyball
Maloney at Darien, 5 p.m.
Field Hockey
Westhill at Wilton, 4:30 p.m.
St. Joseph at Stamford, 5 p.m.
Joel Barlow at Fairfield Warde, 6:30 p.m.
Wednesday, Sept. 23
Boys Soccer
Bridgeport Central at Westhill, 4 p.m.
Fairfield Ludlowe at Darien, 4 p.m.
St. Joseph at New Canaan, 4 p.m.
Brien McMahon at Wilton, 4:30 p.m.
Ridgefield at Trumbull, 5:30 p.m.
Staples at Danbury, 6 p.m.
Greenwich at Norwalk, 6:15 p.m.
Stamford at Fairfield Warde, 6:30 p.m.
Girls Soccer
Wilton at Brien McMahon, 4:15 p.m.
Volleyball
Danbury at Darien, 4 p.m.
Bridgeport Central at New Canaan, 4:30 p.m.
Stamford at Fairfield Ludlowe, 4:30 p.m.
Brien McMahon at St. Joseph, 5:30 p.m.
Staples at Trumbull, 5:30 p.m.
Greenwich at Ridgefield, 5:45 p.m.
Westhill at Wilton, 5:45 p.m.
Norwalk at Fairfield Warde, 6 p.m.
Field Hockey
Staples at Danbury, 3:45 p.m.
St. Joseph at Darien, 4 p.m.
Fairfield Ludlowe at Ridgefield, 4 p.m.
Stamford at Brien McMahon, 5 p.m.
Branford at New Canaan, 6:30 p.m.
Girls Swimming and Diving
Ridgefield at Darien, 3 p.m.
Thursday, Sept. 24
Girls Soccer
New Canaan at St. Joseph, 4 p.m.
Trumbull at Ridgefield, 4 p.m.
Westhill at Bridgeport Central, 4 p.m.
Danbury at Staples, 4:15 p.m.
Fairfield Warde at Stamford, 4:30 p.m.
Norwalk at Greenwich, 4:30 p.m.
Darien at Fairfield Ludlowe, 5 p.m.
Field Hockey
Wilton at Darien, 4 p.m.
Fairfield Warde at Greenwich, 4 p.m.
Norwalk at Trumbull, 5:30 p.m.
Girls Swimming and Diving
Norwalk/McMahon at Staples, 4 p.m.
Friday, Sept. 25
Boys Soccer
Norwalk at Danbury, 3:45 p.m.
Fairfield Warde at Staples, 4 p.m.
St. Joseph at Westhill, 4 p.m.
Trumbull at Stamford, 4:30 p.m.
Darien at Greenwich, 5 p.m.
Ridgefield at Fairfield Ludlowe, 5 p.m.
Wilton at Bridgeport Central, 5:30 p.m.
Volleyball
New Canaan at Danbury, 4 p.m.
Brookfield at Staples, 4 p.m.
Joel Barlow at Greenwich, 4 p.m.
Bunnell at Norwalk, 4:30 p.m.
Conard at Fairfield Ludlowe, 4:30 p.m.
Bridgeport Central at Amistad, 5 p.m.
Field Hockey
New Canaan at Staples, 4 p.m.
Ridgefield at Westhill, 4 p.m.
Bethel at St. Joseph, 4 p.m.
Girls Swimming and Diving
Wilton at St. Joseph, 7 p.m.
Saturday, Sept. 26
Boys Soccer
New Canaan at Brien McMahon, 11 a.m.
Girls Soccer
Fairfield Ludlowe at Ridgefield, 10 a.m.
Greenwich at Darien, 10 a.m.
Westhill at St. Joseph, 10 a.m.
Staples at Fairfield Warde, 11 a.m.
Stamford at Trumbull, 11:15 a.m.
Brien McMahon at New Canaan, 12:30 p.m.
Danbury at Norwalk, 6:15 p.m.
Volleyball
Harding at Stamford, 11 a.m.
Brien McMahon at Farmington, 11:15 a.m.
Pomperaug at Wilton, 11:30 a.m.
Masuk at Westhill, noon
Staples at Weston, 12:30 p.m.
Field Hockey
Fairfield Ludlowe at Pomperaug, 10 a.m.
Trumbull at Danbury, 11 a.m.
Girls Swimming and Diving
Fairfield Ludlowe at Trumbull, 11 a.m.
Darien at Fairfield Warde, 1 p.m.
Westhill/Stamford at St. Joseph, 2 p.m.
Sunday, Sept. 27
Boys Soccer
Westhill at Avon, 11 a.m.
Trumbull at Simsbury, 1:30 p.m.
Stamford at South Windsor, 3:20 p.m.