2026 Holahan Golf Tournament – Darien’s Matthew West claims title

The top four finishers in the 2026 Holahan Tournament, held Tuesday, Oct. 13, at Woodway Country Club in Darien. From left are George Brown of Darien (2nd); Luke Anderson of Ridgefield (3rd); Matthew West of Darien (1st); and Tim Secor, Darien (4th).

Played at Woodway CC, Par 35-36 71

Matthew West, Darien 35-38 73 – Champion

George Brown, Darien 39-36 75

Luke Anderson, Ridgefield 36-40 76

Tim Secor, Darien 38-38 76

Quinn Susanin, New Canaan 39-38 77

Chris Uva, McMahon 36-42 78

Brandon Yao, Darien 37-41 78

Jack Ryan, New Canaan 38-41 79

Luke Kane 40-40 80

Wesley Raver, Darien 40-40 80

JJ Branca, St. Joseph 40-41 81

Will Neuenfeldt, Greenwich 39-42 81

Quinlan Anderson, Warde 40-41 81

Will Morawa, New Canaan 39-43 82

Ames Nally, Wilton 36-46 82

Nyito Tiongko, Greenwich 42-40 82

Trent Armstrong, Staples 39-44 83

Jordan Benaderet, Staples 41-42 83

Stephen Miklos, Trumbull 43-40 83

Beckett Daly, Ludlowe 42-42 84

Stone Storch, Ludlowe 44-40 84

Jack Boller, Danbury 41-44 85

Justin Goldshore, Staples 43-42 85

Lucas Coehlo, Greenwich 43-43 86

Patrick Lewis, Trumbull 39-47 86

Brian Dowd, Warde 43-44 87

Evan Sealove, Staples 46-41 87

Milo Russo, Greenwich 40-47 87

Evan Demarco, Stamford 40-47 87

James Moneyhon, Staples 45-43 88

Wyatt Rotchford, New Canaan 45-44 89

Cyrus Muslim, Westhill 44-47 91

Colin Cain, Norwalk 62-62 124

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