2026 Holahan Golf Tournament – Darien’s Matthew West claims title

Played at Woodway CC, Par 35-36 71
Matthew West, Darien 35-38 73 – Champion
George Brown, Darien 39-36 75
Luke Anderson, Ridgefield 36-40 76
Tim Secor, Darien 38-38 76
Quinn Susanin, New Canaan 39-38 77
Chris Uva, McMahon 36-42 78
Brandon Yao, Darien 37-41 78
Jack Ryan, New Canaan 38-41 79
Luke Kane 40-40 80
Wesley Raver, Darien 40-40 80
JJ Branca, St. Joseph 40-41 81
Will Neuenfeldt, Greenwich 39-42 81
Quinlan Anderson, Warde 40-41 81
Will Morawa, New Canaan 39-43 82
Ames Nally, Wilton 36-46 82
Nyito Tiongko, Greenwich 42-40 82
Trent Armstrong, Staples 39-44 83
Jordan Benaderet, Staples 41-42 83
Stephen Miklos, Trumbull 43-40 83
Beckett Daly, Ludlowe 42-42 84
Stone Storch, Ludlowe 44-40 84
Jack Boller, Danbury 41-44 85
Justin Goldshore, Staples 43-42 85
Lucas Coehlo, Greenwich 43-43 86
Patrick Lewis, Trumbull 39-47 86
Brian Dowd, Warde 43-44 87
Evan Sealove, Staples 46-41 87
Milo Russo, Greenwich 40-47 87
Evan Demarco, Stamford 40-47 87
James Moneyhon, Staples 45-43 88
Wyatt Rotchford, New Canaan 45-44 89
Cyrus Muslim, Westhill 44-47 91
Colin Cain, Norwalk 62-62 124