FCIAC Volleyball Tournament Scoreboard, Schedule

FCIAC Quarterfinals
No. 1 Greenwich 3, No. 8 New Canaan 0 (25-16, 25-13, 25-12)
Greenwich: Bailee Dayon 17 digs, 4 assists, 10 service points; Kayah Armstrong 1 dig, 15 kills, 2 blocks, 1 service point; Heidi Zieme 18 digs, 11 kills, 6 service points, 4 aces; Victoria Sullivan 5 digs, 6 kills, 37 assists, 1 block, 8 service points; Samantha Tommasino 8 digs, 10 kills, 7 service points, 1 ace; Beatriz Lisboa Da Cunha De Freitas 2 digs, 5 kills, 10 assists, 5 service points, 1 ace.
No. 2 Trumbull 3, No. 7 Stamford 1
No. 3 Darien 3, No. 6 Fairfield Warde 1
No. 4 Fairfield Ludlowe 3, No. 5 Staples 0
FCIAC Semifinals at Stamford
Wednesday, Nov. 4
No. 4 Ludlowe vs. No. 1 Greenwich, 5 p.m.
No. 3 Darien vs. No. 2 Trumbull, 7 p.m.
FCIAC Final at Stamford
Friday, Nov. 6, 6 p.m.