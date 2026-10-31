2026 FCIAC Girls Swimming Finals Results – Greenwich repeats as champion

Team Scores
1 Greenwich 458; 2 Ridgefield 439.5; 3 Darien 254; 4 New Canaan 228.5; 5 Wilton 212; 6 Norwalk/McMahon 122; 7 Fairfield Warde 115; 8 Westhill/Stamford 102; 9 St. Joseph 89; 10 Trumbull 87; 11 Staples 81; 12 Fairfield Ludlowe 77.
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Individual Champs
200 medley relay: Greenwich (Alden Charette, Sara Jee, Julia Kozma, Kensie Worden), 1:46.23.
200 freestyle: Mary Kelly (Ridgefield), 1:52.40.
200 individual medley: Zsofia Milak (Ridgefield), 2:07.36.
50 freestyle: Kensie Worden (Greenwich), 23.70.
100 butterfly: Ilse Fedoronko (Darien), 56.12.
100 freestyle: Vedha Kongettira (Wilton), 52.05.
500 freestyle: Ellison Charette (Greenwich), 5:00.90.
200 freestyle relay: Ridgefield (Ellie Griffin, Dalia Katra, Mary Kelly, Zsofia Milak), 1:36.04. – FCIAC record.
100 backstroke: Noelle Ivanovich (Trumbull), 56.34.
100 breaststroke: Dalia Katra (Ridgefield), 1:05.89.
400 freestyle relay: Ridgefield (Mairead Luhman, Mary Kelly, Charlie Palmer, Ellie Griffin), 3:31.51.