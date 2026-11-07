2026 All-FCIAC Field Hockey

First Team

Shannon Bock – Darien

Clara Fielden – Wilton

Daisy Hackett – Staples

Reagan Celiberti – New Canaan

Leah Larit – Staples

Lily McClay – Fairfield Ludlowe

Anna Boezen – Greenwich

Madison Wasil – Trumbull

Sophie Beach – Darien

Athena Ogle – Darien

Coco Biggs – Fairfield Ludlowe

Liza Fogelson – Wilton

Eleanor Idone – Ridgefield

Anna Hering – New Canaan

Ainsley Wikander – Norwalk

Nora Smith – Fairfield Ludlowe

Juliette Ring – Wilton

Logan Doyle – Trumbull

Eliza Van Amburg – New Canaan

Second Team

Emilie Russell – Staples

Lily McCartan – Ridgefield

Caitlin Dudek – Norwalk

Jane Carroll – New Canaan

Audrey Ziegler – Staples

Ava Pattinson – Staples

Libby Meyer – Darien

Ava Welch – Darien

Hadley Clough – New Canaan

Sadey Strauser – Fairfield Warde

Casey O’Connor – Wilton

Delfina Rotella – Greenwich

Piper Khamvongsa – Trumbull

Skylar Stephens – Darien

Julia Van de Rotte – Greenwich

Keaton Oziemblewski – Fairfield Ludlowe

Maeve Ryder – Wilton

Tatum Wunderlich – Greenwich

Honorable Mention

Abby Shea – Brien McMahon

Tess Ward – Brien McMahon

Nikayla DeMasi-Hilderbrand – Danbury

Briana Encarnacion – Danbury

Ava Schneeberger – Darien

Guiliana Franchetti – Darien

Emerson McClay – Fairfield Ludlowe

Baylor Kern – Fairfield Ludlowe

Catie Whelpley – Fairfield Warde

Casey Smolick – Fairfield Warde

Sydney Coyne  – Greenwich

Madeline Johnson – Greenwich

Bella Caamano – New Canaan

Jenna Vigano – New Canaan

Delaney O’Brien – Norwalk

Makayla Joyce – Norwalk

Cora Schimenti – Ridgefield

Charlotte Kelly – Ridgefield

Grace Lazor – St. Joseph

Samantha Miller – St. Joseph

Mattie Fox – Stamford

Charlotte D’Agostino – Stamford

Quinn Lopatin – Staples

Lila Manning – Staples

Sadie O’Cheskey – Trumbull

Hadley Taraska – Trumbull

Sadie Fink – Westhill

Abigail Ballard – Westhill

Ava Salvino – Wilton

Sophia Solomon – Wilton

Leave a Comment