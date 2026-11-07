2026 All-FCIAC Field Hockey

First Team
Shannon Bock – Darien
Clara Fielden – Wilton
Daisy Hackett – Staples
Reagan Celiberti – New Canaan
Leah Larit – Staples
Lily McClay – Fairfield Ludlowe
Anna Boezen – Greenwich
Madison Wasil – Trumbull
Sophie Beach – Darien
Athena Ogle – Darien
Coco Biggs – Fairfield Ludlowe
Liza Fogelson – Wilton
Eleanor Idone – Ridgefield
Anna Hering – New Canaan
Ainsley Wikander – Norwalk
Nora Smith – Fairfield Ludlowe
Juliette Ring – Wilton
Logan Doyle – Trumbull
Eliza Van Amburg – New Canaan
Second Team
Emilie Russell – Staples
Lily McCartan – Ridgefield
Caitlin Dudek – Norwalk
Jane Carroll – New Canaan
Audrey Ziegler – Staples
Ava Pattinson – Staples
Libby Meyer – Darien
Ava Welch – Darien
Hadley Clough – New Canaan
Sadey Strauser – Fairfield Warde
Casey O’Connor – Wilton
Delfina Rotella – Greenwich
Piper Khamvongsa – Trumbull
Skylar Stephens – Darien
Julia Van de Rotte – Greenwich
Keaton Oziemblewski – Fairfield Ludlowe
Maeve Ryder – Wilton
Tatum Wunderlich – Greenwich
Honorable Mention
Abby Shea – Brien McMahon
Tess Ward – Brien McMahon
Nikayla DeMasi-Hilderbrand – Danbury
Briana Encarnacion – Danbury
Ava Schneeberger – Darien
Guiliana Franchetti – Darien
Emerson McClay – Fairfield Ludlowe
Baylor Kern – Fairfield Ludlowe
Catie Whelpley – Fairfield Warde
Casey Smolick – Fairfield Warde
Sydney Coyne – Greenwich
Madeline Johnson – Greenwich
Bella Caamano – New Canaan
Jenna Vigano – New Canaan
Delaney O’Brien – Norwalk
Makayla Joyce – Norwalk
Cora Schimenti – Ridgefield
Charlotte Kelly – Ridgefield
Grace Lazor – St. Joseph
Samantha Miller – St. Joseph
Mattie Fox – Stamford
Charlotte D’Agostino – Stamford
Quinn Lopatin – Staples
Lila Manning – Staples
Sadie O’Cheskey – Trumbull
Hadley Taraska – Trumbull
Sadie Fink – Westhill
Abigail Ballard – Westhill
Ava Salvino – Wilton
Sophia Solomon – Wilton