First Team:
Taryn Czick – St. Joseph
Siena Ettinger – Greenwich
Sara Wicker – St. Joseph
Addie Talbott – Staples
Reagan Ruggiero – Ridgefield
Shay Sippel – Greenwich
Kenna Harlow – Greenwich
Hannah Felicione – Trumbull
Olivia Baglio – Ridgefield
Alexa Van Aken – Staples
Kaila Vasco – Brien McMahon
Savanna Tortorello – Fairfield Warde
Ella Bacoulis – St. Joseph
Sophia Gega – Greenwich
Emma Young – Fairfield Ludlowe
Charlotte Askew – Stamford
Ava Petitti – Trumbull
Sophia McAnany – Darien
Kathleen Langford – New Canaan
Eleni Petridis – Brien McMahon
Cailyn O’Hara – St. Joseph
Jules Conrad – Fairfield Ludlowe
Second Team:
Camilla Orellana – Bridgeport Central
Poppy MacInnes – Brien McMahon
Cindy Alarkon – Danbury
Ava Thatcher – Danbury
Brynn Charney – Darien
Jules Porco – Fairfield Ludlowe
Calista Gleason – Fairfield Warde
Cece Meyers – Fairfield Warde
Ashley Morris – Greenwich
Sofia Soumelidis – Norwalk
Cathryn Mills – Ridgefield
Maeve Pando – Ridgefield
Ariana Gmelin – Ridgefield
Audrey Dickerson – St. Joseph
Keira Hinton – St. Joseph
Gabriela Marenco – Stamford
Emme Dorfman – Staples
Sienna Schwartz – Staples
Adelaide Reynolds – Trumbull
Grace Seltenreich – Trumbull
Hailey Borgia – Trumbull
Sanai Malcolm – Westhill
Cristina Perez Pelaez – Wilton
Honorable Mention:
Maria De Melo – Bridgeport Central
Nariyah Wright – Bridgeport Central
Daniela Alvarez – Brien McMahon
Thalia Patrick – Brien McMahon
Alessandra Calipa – Danbury
Emma Chapleau – Danbury
Peyton Ochman – Darien
Sydney Chernichaw – Darien
Caroline Kresser – Fairfield Ludlowe
Zoe Leonardis – Fairfield Ludlowe
Cianna DiGioia – Fairfield Warde
Roisin Hartley – Fairfield Warde
Gabby Cimador – Greenwich
Cameron Dionis – Greenwich
Brooke Hanlon – New Canaan
Sofia Lorenz – New Canaan
Camila Meza – Norwalk
Casey Reynolds – Norwalk
Chloe Kordas – Ridgefield
Vienna Gundersen – Ridgefield
Danika Neugebauer – St. Joseph
Giuliana Mallozzi – St. Joseph
Brianna Diaz – Stamford
Maura Fox – Stamford
Danielle Pleiter – Staples
Willa Shamie – Staples
Samantha Fuimara– Trumbull
Emily Hall – Trumbull
Sarah Dentel – Westhill
Taylor Bello – Westhill
Madeline Rayment – Wilton
Oliivia Edwards – Wilton