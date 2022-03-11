2021-22 All-FCIAC Wrestling

First Team
Jack Francis, Staples
Cristian Pote, Danbury
Dominic Barrella, Ridgefield
Dominick Spadaro, Warde
John Schneider, McMahon
Dylan Sherman, Ludlowe
Nathan Blaha, Ridgefield
Nick Fatone, Norwalk
Kai O’Dell, Danbury
Logan Kovacs, Danbury
Lucas Coleman, Warde
Andrey Kosygin, Ridgefield
Will Ebert, Warde
Louis Ceci, Greenwich
Ryan Gilchrist, Norwalk
Aethan Munden, Trumbull
Brendan Gilchrist, Norwalk
Lukas Cylwik, Trumbull
Joseph Sansone, St. Joseph
Second Team
Bisher Hiba, Trumbull
Owen Sheiman, Warde
Phoenix Gardella, Norwalk
Ben Zuckerman, Warde
Jesse Defonce, Danbury
Ray DeCamillo, New Canaan
Andy Grabinski, Trumbull
Zavier Hernandez, McMahon
Lucas Ferreira, Ridgefield
Noah Fraas, Staples
Ben Van Steen, McMahon
Mark Wrobel, Ludlowe
Nehemias Pettway, Warde
Nuh Ajdinoski, Danbury
Honorable Mention
Zachary Brzoska, St. Joseph
Chase Curran, Warde
Sajan Shah, New Canaan
Ryan Laing, Norwalk
Samantha Yap, Stamford
Bryce Faranda, Westhill
Deydon Soto, Danbury
Stephen Numme, Greenwich
Dhruv Khanna, Westhill
Alex Blaha, Ridgefield
Anthony Hackert, Danbury
Ryan Zeller, Ludlowe
Devlin Stewart-DaSilva, Danbury
Jack Dean, Warde
Luke Haskell, McMahon
Victor Petkov, Ridgefield
Oliver D’Anna, Staples
James Dean, Warde
Trey Kaupp, New Canaan
Eamon Brannigan, Staples
Jack Cahill, Norwalk
Facundo Montesinos, Greenwich
Mike Morales, St. Joseph
Jeremy Brault, Warde
Javier Serra, Greenwich
Donell Young, Ludlowe
Maxwell Beldotti, Stamford
Hayden Provencal, Trumbull
Reese Watkins, Staples
Michael Arbisi, Wilton
Warren Little, Trumbull
Will Mears, Ludlowe
Liam Byrne, Danbury
DJ Capozziello, Warde
Patrick Dobbs, Trumbull
Mason Hedley, Darien
Anthony Marini, Norwalk
Dominic Iapuinto, Danbury
Monty Goldberg, Staples
Jack Edwards, Staples
Daniel Craig, Danbury
Danny Haidar, Warde
Andrew Passaretti, Darien
Jhonnyel Ramirez, Danbury
Gilbert Clay, New Canaan
David Kamladze, Ludlowe
Jackson Oliver, Staples
Rhys Overbeck, Darien
Nicholas Augeri, Staples
Carlos Escobar, Westhill