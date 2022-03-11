2021-22 All-FCIAC Wrestling

First Team

Jack Francis, Staples

Cristian Pote, Danbury

Dominic Barrella, Ridgefield

Dominick Spadaro, Warde

John Schneider, McMahon

Dylan Sherman, Ludlowe

Nathan Blaha, Ridgefield

Nick Fatone, Norwalk

Kai O’Dell, Danbury

Logan Kovacs, Danbury

Lucas Coleman, Warde

Andrey Kosygin, Ridgefield

Will Ebert, Warde

Louis Ceci, Greenwich

Ryan Gilchrist, Norwalk

Aethan Munden, Trumbull

Brendan Gilchrist, Norwalk

Lukas Cylwik, Trumbull

Joseph Sansone, St. Joseph

Second Team

Bisher Hiba, Trumbull

Owen Sheiman, Warde

Phoenix Gardella, Norwalk

Ben Zuckerman, Warde

Jesse Defonce, Danbury

Ray DeCamillo, New Canaan

Andy Grabinski, Trumbull

Zavier Hernandez, McMahon

Lucas Ferreira, Ridgefield

Noah Fraas, Staples

Ben Van Steen, McMahon

Mark Wrobel, Ludlowe

Nehemias Pettway, Warde

Nuh Ajdinoski, Danbury

Honorable Mention

Zachary Brzoska, St. Joseph

Chase Curran, Warde

Sajan Shah, New Canaan

Ryan Laing, Norwalk

Samantha Yap, Stamford

Bryce Faranda, Westhill

Deydon Soto, Danbury

Stephen Numme, Greenwich

Dhruv Khanna, Westhill

Alex Blaha, Ridgefield

Anthony Hackert, Danbury

Ryan Zeller, Ludlowe

Devlin Stewart-DaSilva, Danbury

Jack Dean, Warde

Luke Haskell, McMahon

Victor Petkov, Ridgefield

Oliver D’Anna, Staples

James Dean, Warde

Trey Kaupp, New Canaan

Eamon Brannigan, Staples

Jack Cahill, Norwalk

Facundo Montesinos, Greenwich

Mike Morales, St. Joseph

Jeremy Brault, Warde

Javier Serra, Greenwich

Donell Young, Ludlowe

Maxwell Beldotti, Stamford

Hayden Provencal, Trumbull

Reese Watkins, Staples

Michael Arbisi, Wilton

Warren Little, Trumbull

Will Mears, Ludlowe

Liam Byrne, Danbury

DJ Capozziello, Warde

Patrick Dobbs, Trumbull

Mason Hedley, Darien

Anthony Marini, Norwalk

Dominic Iapuinto, Danbury

Monty Goldberg, Staples

Jack Edwards, Staples

Daniel Craig, Danbury

Danny Haidar, Warde

Andrew Passaretti, Darien

Jhonnyel Ramirez, Danbury

Gilbert Clay, New Canaan

David Kamladze, Ludlowe

Jackson Oliver, Staples

Rhys Overbeck, Darien

Nicholas Augeri, Staples

Carlos Escobar, Westhill

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