2022 FCIAC Girls Diving Championship Results

Note: Top 16 had 11 dives, 17-26 had eight dives

1 Hannah Chuckas (Westhill/Stamford) 440.75

2 Natalie Penman (New Canaan) 439.20

3 Kaitlyn Maggio (New Canaan) 418.00

4 Megan Hayes (Darien) 376.55

5 Javiera Garcia (Greenwich) 367.35

6 Kate Whitaker (Staples) 358.30

7 Ava Vranos (Greenwich) 357.40

8 Annelise Enters (Darien) 343.90

9 Mia Guster (Staples) 343.65

10 Elizabeth Scharff (Greenwich) 339.95

11 Ali Kolman (Norwalk/McMahon) 337.20

12 Kripa Rao (Westhill/Stamford) 334.05

13 Kaelyn Talisse (Ridgefield) 316.05

14 Fiona Garfield (Darien) 314.70

15 Abigail Nevin (Staples) 313.50

16 Emily Roland (Ludlowe) 308.55

17 Olivia Perkins (Darien) 212.65

18 Jennifer Newi (Greenwich) 210.10

19 Ella Arghirescu (Wilton) 198.40

20 Grace Marcoliese (New Canaan) 193.50

21 Zoe Artzt (Ridgefield) 121.50

22 Kaitlyn Anderson (Ridgefield) 118.55

23 Claire Agee (Warde) 110.35

24 Julie Uecker (Ridgefield) 108.65

25 Caroline Kosak (Trumbull) 107.25

26 Lauryn Lee (New Canaan) 105.20