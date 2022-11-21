2022 All-FCIAC Field Hockey

First Team

Kaelyn Fogelson, Norwalk

Raina Johns, Darien

Charlotte Casiraghi, Wilton

Emma Nahon, Staples

Mackenzie Peters, Ridgefield

Polly Parsons-Hills, New Canaan

Nola Ryder, Wilton

Klara Mueffelmann, Greenwich

Shawna Ferraro, New Canaan

Riley Fitzgerald, Wilton

Megan Mazzeo, Fairfield Ludlowe

Maura Carbone, Trumbull

Isabella Tuccio, Ridgefield

Ashley Stockdale, Darien

Sofia Fidalgo-Schioppa, Staples

Jade Marin, Brien McMahon

Kaci Benoit, Darien

Eva Filipponi, Wilton

All-East

Blake Wilks, Darien

Ryan Hapgood, Darien

Molly Reed, New Canaan

Catie Leddy, Fairfield Ludlowe

Ashleigh Masterson, Wilton

Isabelle Schuh, New Canaan

Kate Tebbe, Ridgefield

Jane Holland, New Canaan

Lizzie Kendra, Wilton

Eleanor Luft, Ridgefield

Isabella Crowley, Ridgefield

All-West

Emma Larit, Staples

Caroline Babb, Greenwich

Kayla Barbagallo, Trumbull

Maren Gilchrist, Brien McMahon

Caroline Roschen, Staples

Julia Dennehy, Norwalk

Campbell Heatly, Norwalk

Francine Stevens, Staples

Kate Salvador, Danbury

Avery Vaccaro, Norwalk

Jayne Hughes, Trumbull

Rachel Miller, Norwalk

Honorable Mention

Natalia Fernandez, Brien McMahon

Emily Becker, Brien McMahon

Grace Gundeck, Danbury

Hannah Peterson, Danbury

Morgan Massey, Darien

Tori Stockdale, Darien

Sarah Booth, Fairfield Ludlowe

Mia Cassone, Fairfield Ludlowe

Kat Foley, Fairfield Warde

Maddie Hoekman, Greenwich

Kate Donnellan, Greenwich

Katherine O’Connell, New Canaan

Anny Canahui, Norwalk

Sabrina Bober, Norwalk

Sara Klosowski, Ridgefield

Gabriella Lauretani, Ridgefield

Addie Chamberlain, St. Joseph

Mikayla Gentile, Stamford

Paige Tuccinardi, Stamford

Tyla Ozgen, Staples

Kathryn Asiel, Staples

Anabelle Baratta, Trumbull

Danika Curtin, Trumbull

Philippa Cooper, Westhill

Shea Cooper, Westhill

Hannah Fitzgerald, Wilton

Madeline O’Neill, Wilton

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