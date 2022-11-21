2022 All-FCIAC Field Hockey

First Team
Kaelyn Fogelson, Norwalk
Raina Johns, Darien
Charlotte Casiraghi, Wilton
Emma Nahon, Staples
Mackenzie Peters, Ridgefield
Polly Parsons-Hills, New Canaan
Nola Ryder, Wilton
Klara Mueffelmann, Greenwich
Shawna Ferraro, New Canaan
Riley Fitzgerald, Wilton
Megan Mazzeo, Fairfield Ludlowe
Maura Carbone, Trumbull
Isabella Tuccio, Ridgefield
Ashley Stockdale, Darien
Sofia Fidalgo-Schioppa, Staples
Jade Marin, Brien McMahon
Kaci Benoit, Darien
Eva Filipponi, Wilton
All-East
Blake Wilks, Darien
Ryan Hapgood, Darien
Molly Reed, New Canaan
Catie Leddy, Fairfield Ludlowe
Ashleigh Masterson, Wilton
Isabelle Schuh, New Canaan
Kate Tebbe, Ridgefield
Jane Holland, New Canaan
Lizzie Kendra, Wilton
Eleanor Luft, Ridgefield
Isabella Crowley, Ridgefield
All-West
Emma Larit, Staples
Caroline Babb, Greenwich
Kayla Barbagallo, Trumbull
Maren Gilchrist, Brien McMahon
Caroline Roschen, Staples
Julia Dennehy, Norwalk
Campbell Heatly, Norwalk
Francine Stevens, Staples
Kate Salvador, Danbury
Avery Vaccaro, Norwalk
Jayne Hughes, Trumbull
Rachel Miller, Norwalk
Honorable Mention
Natalia Fernandez, Brien McMahon
Emily Becker, Brien McMahon
Grace Gundeck, Danbury
Hannah Peterson, Danbury
Morgan Massey, Darien
Tori Stockdale, Darien
Sarah Booth, Fairfield Ludlowe
Mia Cassone, Fairfield Ludlowe
Kat Foley, Fairfield Warde
Maddie Hoekman, Greenwich
Kate Donnellan, Greenwich
Katherine O’Connell, New Canaan
Anny Canahui, Norwalk
Sabrina Bober, Norwalk
Sara Klosowski, Ridgefield
Gabriella Lauretani, Ridgefield
Addie Chamberlain, St. Joseph
Mikayla Gentile, Stamford
Paige Tuccinardi, Stamford
Tyla Ozgen, Staples
Kathryn Asiel, Staples
Anabelle Baratta, Trumbull
Danika Curtin, Trumbull
Philippa Cooper, Westhill
Shea Cooper, Westhill
Hannah Fitzgerald, Wilton
Madeline O’Neill, Wilton