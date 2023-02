2022-23 FCIAC Boys Indoor Track and Field Championship Results

Team results: 1 Greenwich 78, 2 Trumbull 58, 3 Staples 53, 4 Danbury 49, 5 Warde 32, 6 (tie) Darien and Ridgefield 28, 8 Wilton 27, 9 (tie) Norwalk and Ludlowe 24, 11 Bridgeport Central 18, 12 Brien McMahon 14, 13 St. Joseph 12, 14 Westhill 11, 15 New Canaan 9.

Individual events

4×200 relay

1 Greenwich (Caleb You, Gianluca Bianchi, Cameron Williams, Harrison Goldenberg) 1:33.06

2 Trumbull (Nathan Beldoro, Sebastian Perez, Freud-Williams Maignan, Liam O’Keefe) 1:35.60

3 Norwalk (Hector Sarmiento, Henry Wilkins, Daniel Sarmiento, Jamar Alcena) 1:35.656

4 Wilton (Garrett Bouvier, Jason Miller, George Rushevich, Thomas Welch) 1:35.660

5 Ludlowe (Jake Aguilar, Caiden Arsenault, Samuel Keller, Joseph Rosw-Provey) 1:37.05

6 Danbury (Julian Salinas, Nasir Ricketts, Julian Farmer Campbell, Jonathan Joyner) 1:38.10

4×800 relay

1 Ridgefield (Liam Edson, Magnus Manley, Charles Lovett, Isaac Graber) 8:19.53

2 Staples (Matthew Fleming, Calum Madigan, Tyler Kocadag, Zachary Allen) 8:36.71

3 Trumbull (Conor Kane, Peter Stofa, Harjaap Singh, Ryan Klaiber) 8:37.09

4 Danbury (Nathan Maruffi, Christopher Bishop, Jacob Lamp, Alex Neves) 8:48.49

5 Warde (Robert Spelman, Jacob Kane, Anthony Gambuzza, Hudson Schunk) 9:04.77

6 Westhill (Daniel Goldberg, Banks Valentine, William Silkowitz, Gil Vadel) 9:10.00

55-meter hurdles

1 Jonas Varnas (Staples) 8.24

2 Jalen Ward (Danbury) 8.60

3 Thomas Donovan (Greenwich) 8.75

4 Guilherme Sousa (Danbury) 8.78

5 Aidan Muller (Darien) 8.84

6 Ryan Reyes (Danbury) 9.07

55-meter dash

1 Jamar Alcena (Norwalk) 6.60

2 Daniel Ecceverri (Bridgeport Central) 6.703

3 Caleb You (Greenwich) 6.707

4 Garret Bouvier (Wilton) 6.73

5 Alex Midy (Westhill) 6.75

6 Charles Fitzpatrick (Staples) 6.78

300-meter dash

1 Gialuca Bianchi (Greenwich) 35.41 *meet record

2 Liam O’Keefe (Trumbull) 36.79

3 Cameron Williams (Greenwich) 36.84

4 Harrison Goldenberg (Greenwich) 36.88

5 David Sedrak (Staples) 37.19

6 Charles Fitzpatrick (Staples) 37.40

600-meter run

1 Charles Prescott (McMahon) 1:26.89

2 Jason Rideout (Darien) 1:27.15

3 Jason Lambert (St. Joseph) 1:27.50

4 Liam Edson (Ridgefield) 1:28.38

5 Kyle Jeffers (Danbury) 1:28.39

6 Jason Capozucca (Staples) 1:28.81

1,000-meter run

1 Parker Broderick (Warde) 2:32.41

2 Tyler Bartlett (Ludlowe) 2:33.55

3 Joshua Roos (Danbury) 2:35.24

4 Tristan Burke (Wilton) 2:35.42

5 Antonio Ciccarelli (Greenwich) 2:35.91

6 Morgan Samuel (Staples) 2:39.33

Mile run

1 Benjamin Lorenz (Staples) 4:27.52

2 Devon Rosemark (Danbury) 4:28.18

3 William Fitch (Staples) 4:33.71

4 Alex Cohen (Wilton) 4:35.16

5 Matteo Chiesara (Greenwich) 4:36.84

6 Sullivan Dunn (Ridgefield) 4:37.32

Two-mile run

1 David Carillo (Trumbull) 9:43.61

2 Ryan Pereira (Danbury) 9:45.06

3 Christian Zawislack (Greenwich) 9:45.28

4 Michael Komisky (Danbury) 9:45.58

5 Benjamin Lorenz (Staples) 9:51.08

6 Alex Cohen (Wilton) 9:53.05

Sprint medley relay

1 Warde (Scott Francis, Otto O’Brien, Yussuf Assouel, Parker Broderick) 3:41.78 *meet record

2 Ludlowe (Jake Aguilar, Ryder Gatenby, Samuel Keller, Tyler Bartlett) 3:44.96

3 Greenwich (Brandon Aguste, Adonis Rodriguez, Caleb You, Antonio Ciccarelli) 3:45.53

4 Darien (Ryan Sarsen, William Caliendo, Jason Rideout, Nick Yoo) 3:49.23

5 Danbury (Nasir Ricketts, Julian Farmer Campbell, Jacob Lamp) 3:49.65

6 Ridgefield (Hayden Webb, Kieran Boyle, William Diana, Isaac Graber) 3:50.07

4×400 relay

1 Greenwich (Cameron Williams, Gianluca Bianchi, Antonio Ciccarelli, Harrison Goldenberg) 3:29.00 *meet record

2 Trumbull (Sebastian Perez, Matthew Wich, Freud-Williams Maignan, Liam O’Keefe) 3:34.66

3 Staples (Charles Fitzpatrick, Jason Capozucca, Jonas Varnas, David Sedrak) 3:40.04

4 Darien (Thomas Hall, William Arrix, Aven Mallie, Jason Rideout) 3:42.68

5 Ridgefield (Brodie Dougan, Liam Edson, William Diana, Isaac Graber) 3:43.58

6 Danbury (Julian Salinas, Devon Rosemark, Kyle Jeffers, Joshua Roos) 3:44.37

High Jump

1 Michael Hemmings (Bridgeport Central) 5-10

2 Mason Sweeney (Trumbull) 5-08

3 (tie) Leroy Obaanda (Greenwich) 5-06

3 (tie) Alec Cevallos (Greenwich) 5-06

5 Ryder Gatenby (Ludlowe) 5-06

6 Ebel Alliance (McMahon) 5-06

Long Jump

1 Joseph Coppola (Warde) 21-00.75

2 Alex Midy (Westhill) 20-10.5

3 Alvin Rosario (St. Joseph) 19-06.5

4 Ryder Gatsby (Ludlowe) 19-05.5

5 Henry Wilkins (Norwalk) 19-02.25

6 Ryan Meacham (Trumbull) 19-01.25

Pole Vault

1 Lucas Williams (Ridgefield) 13-00

2 Teddy Peters (Darien) 12-06

3 (tie) Jett Adler (Staples) 11-00

3 (tie) Robert Frangione (New Canaan) 11-00

5 Lucas Meier (Darien) 11-00

6 Benjamin Welte (McMahon) 11-00

Shot Put

1 Andrew West (Wilton) 49-04.75

2 Angelo Pisacreta (Trumbull) 48-09

3 Jayden Baker (Norwalk) 46-07

4 Javier Perez-Soto (New Canaan) 45-11.5

5 Marques Singleton (McMahon) 43-09.5

6 Michael Prizio (Trumbull) 42-09.5