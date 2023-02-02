2022-23 FCIAC Girls Indoor Track and Field Championship Results

Team results: 1 Greenwich 91, 2 Staples 80, 3 Darien 44, 4 Wilton 43.5, 5 Ludlowe 41, 6 Warde 38, 7 Danbury 37.5, 8 New Canaan 37, 9 Trumbull 25, 10 Ridgefield 11, 11 Bridgeport Central 6, 12 Stamford 5, 13 (tie) Brien McMahon and Norwalk 3.
Individual events
4×200 relay
1 Staples (Mary Stevens, Valentina Davis, Samantha Dewitt, Francine Stevens) 1:48.10
2 Danbury (Audrey Kpodar, Kayla Taylor, Saphira Porto, Olivia Robles) 1:48.29
3 Greenwich (Noelle Wilkinson, Skylar Aysseh, Haley Townsend, Kaitlyn Fay) 1:48.81
4 Ludlowe (Tia Stapleton, Coco Norman, Sofia Reyes, Aerin Keesser) 1:49.20
5 Norwalk (Sabrina Bober, Gabriella Rivera, Victoria Ward, Casey Donnelly) 1:53.27
6 Trumbull (Chloe Abellard, Ava Meagher, Vanessa Maignan, Kibali ODonald) 1:52.74
4×800 relay
1 Greenwich (Julia Gustafsson, Eliana Daplyn, Margaret McCooe, Kate Friedman) 10:04.69
2 New Canaan (Charlotte Moor, Delia Bakal, Elizabeth McLaughlin, Shawna Ferraro) 10:05.95
3 Wilton (Lia Lombardi, Kelly Mancuso, Jenna Mancuso, Mya Salvino) 10:06.19
4 Ludlowe (Margaret Zaino, Ruby Grosshart, Caleigh Cooleen, Claire Fuchs) 10:28.11
5 Staples (Caleigh McLaughlin, Graysen Peters, Eva Simonte, Emma Morris) 10:30.20
6 Ridgefield (Madison Collins, Niamh McKinley, Anjali Hareesh, Erin Byrne) 10:31.13
55-meter hurdles
1 Jill Roberts (Wilton) 8.34
2 Audrey Kpodar (Danbury) 8.77
3 Meg Barnouw (Warde) 8.78
4 Kayla Barbagallo (Trumbull) 9.30
5 Haley Townsend (Greenwich) 9.33
6 Anna LaBant (Wilton) 9.34
55-meter dash
1 Jill Roberts (Wilton) 7.23
2 Francine Stevens (Staples) 7.37
3 Ida Moczerniuk (Warde) 7.38
4 Kibali ODonald (Trumbull) 7.65
5 Camilla Lash (Darien) 7.73
6 Bralynn Jacobs (Stamford) 7.74
300-meter dash
1 Francine Stevens (Staples) 41.42
2 Kaitlyn Fay (Greenwich) 42.14
3 Jill Roberts (Wilton) 42.51
4 Camilla Lash (Darien) 42.80
5 Samantha Dewitt (Staples) 42.93
6 Saphira Porto (Danbury) 43.15
600-meter run
1 Julia Gustafsson (Greenwich) 1:39.48
2 Kate Demark (Darien) 1:39.49
3 Sophie Spelman (Warde) 1:41.04
4 Gemma Hardwick (Greenwich) 1:49.67
5 Kaitlyn Taylor (Danbury) 1:49.68
6 Erin Kelly (Wilton) 1:50.52
1,000-meter run
1 Julia Blake (Darien) 3:00.16
2 Esme Daplyn (Greenwich) 3:00.60
3 Georgia Keller (Ridgefield) 3:01.88
4 Leigh Foran (Staples) 3:04.44
5 Cam Meyer (Darien) 3:04.65
6 Grace Hooker (Ridgefield) 3:12.89
Mile run
1 Kate Friedman (Greenwich) 5:26.45
2 Shawna Ferraro (New Canaan) 5:27.70
3 Lauren Resnick (Greenwich) 5:30.65
4 Charlotte Moor (New Canaan) 5:31.69
5 Madison Stevener (Warde) 5:37.94
6 Vivienne Namiot (Ridgefield) 5:40.34
Two-mile run
1 Kathryn Marchand (Trumbull 11:36.32
2 Cam Meyer (Darien) 11:47.09
3 Kate Friedman (Greenwich) 11:47.23
4 Esme Daplyn (Greenwich) 11:51.77
5 Eleanor Fox (Stamford) 11:52.95
6 Lauren Resnick (Greenwich) 11:54.70
Sprint medley relay
1 Greenwich (Noelle Wilkinson, Skylar Aysseh, Gemma Hardwick, Esme Daplyn) 4:21.53
2 Wilton (Ava Partenza, Larsen Burke, Mya Salvino, Lia Lombardi) 4:35.69
3 Staples (Taylor Black, Valentina Davis, Taylor Lunney, Leilani Fleming) 4:37.21
4 Danbury (Christtal Cledera, Kayla Taylor, Kaitlyn Taylor, Marianna Sousa) 4:41.02
5 New Canaan (Katie Casey, Sofia Gibb, Delia Bakal, Elizabeth McLaughlin) 4:41.75
6 Ludlowe (Mia Gurevich, Charlotte Phillips, Cyan Gatenby, Claire Fuchs) 4:46.32
4×400 relay
1 Darien (Julia Blake, Camilla Lash, Anna Duarte, Kate Demark) 4:11.08
2 Staples (Samantha Dewitt, Leigh Foran, Logan Watkins, Mary Stevens) 4:15.37
3 Greenwich (Gemma Hardwick, Skylar Aysseh, Ellen Ann Sykes, Haley Townsend) 4:15.44
4 Ludlowe (Coco Norman, Cyan Gatenby, Mia Gurevich, Aerin Keesser) 4:22.23
5 Ridgefield (Madeleine Loomis, Erin Byrne, Georgia Keller, Grace Hooker) 4:23.97
6 Danbury (Kaitlyn Taylor, Kayla Taylor, Maria Nascimento, Saphira Porto) 4:26.42
High Jump
1 Meg Barnouw (Warde) 5-04
2 Gabriella Gerig (Staples) 5-00
3 Tia Stapleton (Ludlowe) 5-00
4 Kailey Wackerman (Ludlowe) 4-10
5 Addison Coughlin (Staples) 4-10
6 Audrey Kpodar (Danbury) 4-08
Long Jump
1 Tia Stapleton (Ludlowe) 17-04
2 Gabriella Gerig (Staples) 16-07.75
3 Casondra Caldwell (Bridgeport Central) 16-07
4 Olivia Robles (Danbury) 16-05.25
5 Madeline Barney (Staples) 15-09.75
6 Layla Roberts (Norwalk) 15-08.75
Pole Vault
1 Isabelle Blend (Staples) 8-09
2 Julia Walters (Ludlowe) 8-06
3 (tie) Alexandra Cote (New Canaan) 8-00
3 (tie) Chiara Bakalar (Danbury) 8-00
5 (tie) Emily Duffey (McMahon) 7-00
5 (tie) Elizabeth Lysak (McMahon) 7-00
Shot Put
1 Lauren Smith (New Canaan) 35-05.75
2 Zen Blanks (Warde) 33-10.5
3 Brooke Rubush (Trumbull) 33-01
4 Dichelle Swift (Danbury) 31-08.25
5 Aleysia Woodberry (Stamford) 31-06.5
6 Caroline Luce (Wilton) 30-00.75