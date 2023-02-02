2022-23 FCIAC Girls Indoor Track and Field Championship Results

Team results: 1 Greenwich 91, 2 Staples 80, 3 Darien 44, 4 Wilton 43.5, 5 Ludlowe 41, 6 Warde 38, 7 Danbury 37.5, 8 New Canaan 37, 9 Trumbull 25, 10 Ridgefield 11, 11 Bridgeport Central 6, 12 Stamford 5, 13 (tie) Brien McMahon and Norwalk 3.

Individual events

4×200 relay

1 Staples (Mary Stevens, Valentina Davis, Samantha Dewitt, Francine Stevens) 1:48.10

2 Danbury (Audrey Kpodar, Kayla Taylor, Saphira Porto, Olivia Robles) 1:48.29

3 Greenwich (Noelle Wilkinson, Skylar Aysseh, Haley Townsend, Kaitlyn Fay) 1:48.81

4 Ludlowe (Tia Stapleton, Coco Norman, Sofia Reyes, Aerin Keesser) 1:49.20

5 Norwalk (Sabrina Bober, Gabriella Rivera, Victoria Ward, Casey Donnelly) 1:53.27

6 Trumbull (Chloe Abellard, Ava Meagher, Vanessa Maignan, Kibali ODonald) 1:52.74

4×800 relay

1 Greenwich (Julia Gustafsson, Eliana Daplyn, Margaret McCooe, Kate Friedman) 10:04.69

2 New Canaan (Charlotte Moor, Delia Bakal, Elizabeth McLaughlin, Shawna Ferraro) 10:05.95

3 Wilton (Lia Lombardi, Kelly Mancuso, Jenna Mancuso, Mya Salvino) 10:06.19

4 Ludlowe (Margaret Zaino, Ruby Grosshart, Caleigh Cooleen, Claire Fuchs) 10:28.11

5 Staples (Caleigh McLaughlin, Graysen Peters, Eva Simonte, Emma Morris) 10:30.20

6 Ridgefield (Madison Collins, Niamh McKinley, Anjali Hareesh, Erin Byrne) 10:31.13

55-meter hurdles

1 Jill Roberts (Wilton) 8.34

2 Audrey Kpodar (Danbury) 8.77

3 Meg Barnouw (Warde) 8.78

4 Kayla Barbagallo (Trumbull) 9.30

5 Haley Townsend (Greenwich) 9.33

6 Anna LaBant (Wilton) 9.34

55-meter dash

1 Jill Roberts (Wilton) 7.23

2 Francine Stevens (Staples) 7.37

3 Ida Moczerniuk (Warde) 7.38

4 Kibali ODonald (Trumbull) 7.65

5 Camilla Lash (Darien) 7.73

6 Bralynn Jacobs (Stamford) 7.74

300-meter dash

1 Francine Stevens (Staples) 41.42

2 Kaitlyn Fay (Greenwich) 42.14

3 Jill Roberts (Wilton) 42.51

4 Camilla Lash (Darien) 42.80

5 Samantha Dewitt (Staples) 42.93

6 Saphira Porto (Danbury) 43.15

600-meter run

1 Julia Gustafsson (Greenwich) 1:39.48

2 Kate Demark (Darien) 1:39.49

3 Sophie Spelman (Warde) 1:41.04

4 Gemma Hardwick (Greenwich) 1:49.67

5 Kaitlyn Taylor (Danbury) 1:49.68

6 Erin Kelly (Wilton) 1:50.52

1,000-meter run

1 Julia Blake (Darien) 3:00.16

2 Esme Daplyn (Greenwich) 3:00.60

3 Georgia Keller (Ridgefield) 3:01.88

4 Leigh Foran (Staples) 3:04.44

5 Cam Meyer (Darien) 3:04.65

6 Grace Hooker (Ridgefield) 3:12.89

Mile run

1 Kate Friedman (Greenwich) 5:26.45

2 Shawna Ferraro (New Canaan) 5:27.70

3 Lauren Resnick (Greenwich) 5:30.65

4 Charlotte Moor (New Canaan) 5:31.69

5 Madison Stevener (Warde) 5:37.94

6 Vivienne Namiot (Ridgefield) 5:40.34

Two-mile run

1 Kathryn Marchand (Trumbull 11:36.32

2 Cam Meyer (Darien) 11:47.09

3 Kate Friedman (Greenwich) 11:47.23

4 Esme Daplyn (Greenwich) 11:51.77

5 Eleanor Fox (Stamford) 11:52.95

6 Lauren Resnick (Greenwich) 11:54.70

Sprint medley relay

1 Greenwich (Noelle Wilkinson, Skylar Aysseh, Gemma Hardwick, Esme Daplyn) 4:21.53

2 Wilton (Ava Partenza, Larsen Burke, Mya Salvino, Lia Lombardi) 4:35.69

3 Staples (Taylor Black, Valentina Davis, Taylor Lunney, Leilani Fleming) 4:37.21

4 Danbury (Christtal Cledera, Kayla Taylor, Kaitlyn Taylor, Marianna Sousa) 4:41.02

5 New Canaan (Katie Casey, Sofia Gibb, Delia Bakal, Elizabeth McLaughlin) 4:41.75

6 Ludlowe (Mia Gurevich, Charlotte Phillips, Cyan Gatenby, Claire Fuchs) 4:46.32

4×400 relay

1 Darien (Julia Blake, Camilla Lash, Anna Duarte, Kate Demark) 4:11.08

2 Staples (Samantha Dewitt, Leigh Foran, Logan Watkins, Mary Stevens) 4:15.37

3 Greenwich (Gemma Hardwick, Skylar Aysseh, Ellen Ann Sykes, Haley Townsend) 4:15.44

4 Ludlowe (Coco Norman, Cyan Gatenby, Mia Gurevich, Aerin Keesser) 4:22.23

5 Ridgefield (Madeleine Loomis, Erin Byrne, Georgia Keller, Grace Hooker) 4:23.97

6 Danbury (Kaitlyn Taylor, Kayla Taylor, Maria Nascimento, Saphira Porto) 4:26.42

High Jump

1 Meg Barnouw (Warde) 5-04

2 Gabriella Gerig (Staples) 5-00

3 Tia Stapleton (Ludlowe) 5-00

4 Kailey Wackerman (Ludlowe) 4-10

5 Addison Coughlin (Staples) 4-10

6 Audrey Kpodar (Danbury) 4-08

Long Jump

1 Tia Stapleton (Ludlowe) 17-04

2 Gabriella Gerig (Staples) 16-07.75

3 Casondra Caldwell (Bridgeport Central) 16-07

4 Olivia Robles (Danbury) 16-05.25

5 Madeline Barney (Staples) 15-09.75

6 Layla Roberts (Norwalk) 15-08.75

Pole Vault

1 Isabelle Blend (Staples) 8-09

2 Julia Walters (Ludlowe) 8-06

3 (tie) Alexandra Cote (New Canaan) 8-00

3 (tie) Chiara Bakalar (Danbury) 8-00

5 (tie) Emily Duffey (McMahon) 7-00

5 (tie) Elizabeth Lysak (McMahon) 7-00

Shot Put

1 Lauren Smith (New Canaan) 35-05.75

2 Zen Blanks (Warde) 33-10.5

3 Brooke Rubush (Trumbull) 33-01

4 Dichelle Swift (Danbury) 31-08.25

5 Aleysia Woodberry (Stamford) 31-06.5

6 Caroline Luce (Wilton) 30-00.75

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