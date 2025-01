FCIAC Wrestling Results for Sat., Jan. 11: Warde wins own Invitational

FCIAC Wrestling Results from Saturday, Jan. 11

Fairfield Warde Invitational

Team results (Top 3 plus FCIAC): 1 Fairfield Warde 301.5, 2 Shelton 151.5, 3 Fairfield Ludlowe 145.5, 4 (tie) New Canaan and Fairfield Warde B 125.5, 6 Stamford 123, 8 Wilton 100, 10 Westhill 88.5, 14 Darien 60, 15 Brien McMahon 55, 16 Bridgeport co-op 17.

Championship Matches

106 Christian Bernal Mendoza (Fairfield Warde) F Moses Olea-Sulivan (Simsbury), 3:18

113 Jude Grammatico (Fairfield Warde) F John Baluyut (New Canaan), 1:57

120 Michael Ortiz (Hall) F Micah Kelly (Fairfield Ludlowe), 1:09

126 Zach Brzoska (Fairfield Warde) DEC Mael Pierre-paul (Bunnell), 11-2

132 Ike Blomberg (Shelton) F Aidan Camarro (Warde B), 2:26

138 Cayden Morin (Bunnell) F Logan Persson (Shelton), 3:49

144 Owen Sheiman (Fairfield Warde) DEC Avner Wilson-Spiro (Wilton), 10-0

150 Dominick Spadaro (Fairfield Warde) F Teddy Goetz (New Canaan), 1:42

157 Louis Soracco (Fairfield Warde) TF Michael Gabriel (New Canaan), 17-2

165 Jonathan Wright-Goodison (Hall) TF Dylan O’brian (Fairfield Warde), 22-6

175 Jeffrey Hutzelmann (Fairfield Ludlowe) DEC Christian Lopez (Warde B), 10-0

190 Cole Grenier (Fairfield Warde) F Ryan Gruetzner (New Fairfield), 1:22

215 Trey Parker (Brookfield/Shepaug) DEC Chase Galke (Shelton), 15-8

285 Anthony Albanese (Fairfield Warde) DEC Sebastian Guzman (Fairfield Ludlowe), 2-0

Third-place finishers from FCIAC teams: 106 Colin Faranda (Westhill); 113 Carson Toth (Warde B); 126 Bryce Faranda (Westhill); 138 Midgerson Gelin (Stamford); 144 Aiden Lucero (Stamford) pin Griffin Caird (Fairfield Warde B), 3:57; 150 Evan Christianson (Wilton); 165 Finn Mocco (New Canaan); 175 Brayden Levin (Fairfield Warde); 190 Jake Virgulak (Brien McMahon); 215 Liam Finneran (Fairfield Warde); 285 Peter Brandt (New Canaan)

Complete results via FloWrestling

Dual Meets

Greenwich 60, Branford 18

106 Cody Griesmeyer (Greenwich) F Joshua Vernon (Branford), 0:39

120 Mark Zolotarevsky (Greenwich) F Ava Gamberdella (Branford), 2:41

126 Emmanuel Tertiropoulos (Greenwich) F Michael Barretta (Branford), 0:26

132 Gaby Aliaga (Greenwich) F Sarah Villafuerte (Branford), 0:23

138 Sage Alexander (Greenwich) F Teague Hearn (Branford), 0:24

150 Charlie Iozzo (Greenwich) F Gavin Defelice (Branford), 1:40

157 Eli Himelstein (Greenwich) F Jorden Devlin (Branford), 3:11

165 Dylan Warner (Branford) F Jacob Akrongold (Greenwich), 1:30

175 Domenic Maturo (Branford) F Alex Neitzell (Greenwich), 1:23

190 Trent Tracy (Branford) F Jacoib Steinhorn (Greenwich), 2:42

Maloney 42, Greenwich 33

120 Mark Zolotarevsky (Greenwich) DEC Logan Gagne (Maloney), 13-8

126 Emmanuel Tertiropoulos (Greenwich) F Kaylynn Acevedo (Maloney), 1:57

132 Mohammed Ramlek (Maloney) F Gaby Aliaga (Greenwich), 1:37

138 Dairo Garcia (Maloney) F Sage Alexander (Greenwich), 3:02

144 Jawad Saleh (Maloney) F Niko Bound (Greenwich), 3:30

150 Ezequiel Acevedo (Maloney) TF Charlie Iozzo (Greenwich), 20-2

157 Saleem Saleh (Maloney) DEC Eli Himelstein (Greenwich), 10-6

165 Devan Bacote (Maloney) MD Jacob Akrongold (Greenwich), 19-8

175 Alex Neitzell (Greenwich) F Anthony Kahrimanis (Maloney), 0:29

190 Nosaj Watson (Maloney) F Jacob Steinhorn (Greenwich), 1:57

215 Benedetto Graziosi (Greenwich) F Angel Ceron-Sebastian (Maloney), 0:29

285 Colin Falla (Greenwich) F Esai Alvareiz (Maloney), 0:37

Trumbull 55, Waterford 19

106 Oscar Rodriquez (Trumbull) F Lachlan Burdy (Waterford), 1:34

113 Peter Koval (Trumbull) F Trey Evans (Waterford), 1:34

120 Luke Westkott (Waterford) MD Nicolas Vives (Trumbull), 11-1

126 Ibrahim Kadri (Trumbull) F Aidan Piccolo (Waterford), 1:34

132 Leonardo Vives (Trumbull) MD Declan Fagan (Waterford), 17-3

138 Ryan Brodacki (Trumbull) F Robert Sommers (Waterford), 4:47

144 Bisher Hiba (Trumbull) DEC Dustin Powers (Waterford), 9-4

150 Enzho Defreitas (Trumbull) F Quin Robinson (Waterford), 0:50

157 Lucas Gannotti (Waterford) DEC Shane Ryan (Trumbull), 4-0

165 Jaret Zielinski (Trumbull) F Cj Carmody (Waterford), 1:31

175 Samuel Gubolin (Trumbull) F Adam Balfour (Waterford), 2:20

190 Justin Asare (Trumbull) F Samuel Vasquez (Waterford), 0:50

215 Braeden Sollima (Waterford) F Jonathan Kubie (Trumbull), 5:08

285 Cooper Myers (Waterford) F Nrandon Macura (Trumbull), 1:31

Trumbull 51, Glastonbury 24

113 Peter Koval (Trumbull) F Stefan Cernatescu (Glastonbury), 1:20

120 Brendan Tummillo (Glastonbury) DEC Nicolas Vives (Trumbull), 7-0

126 Ibrahim Kadri (Trumbull) F Tyler Tummillo (Glastonbury), 1:33

132 Leonardo Vives (Trumbull) DEC Carmelo Rafala (Glastonbury), 8-7

138 Christopher Ouellette (Glastonbury) F John Brodacki (Trumbull), 0:47

144 Bisher Hiba (Trumbull) F Tiago Banhon (Glastonbury), 2:44

157 Enzho Defreitas (Trumbull) F Aiden Lombard (Glastonbury), 2:33

165 Jaret Zielinski (Trumbull) F Daniel Fuksman (Glastonbury), 1:21

175 Samuel Gubolin (Trumbull) F Connor Downing (Glastonbury), 1:43

190 Justin Asare (Trumbull) F John Luby (Glastonbury), 2:39

215 Theodore Reed (Glastonbury) DEC Jonathan Kubie (Trumbull), 5-1

285 A’Marii Dudley (Glastonbury) F Brandon Macura (Trumbull), 1:52

Trumbull 59, Masuk 17

106 Oscar Rodriquez (Trumbull) DEC Dominic Smeraglino (Masuk), 13-10 (OT)

113 Anthony King (Masuk) F Peter Koval (Trumbull), 1:30

120 Nicolas Vives (Trumbull) F Henry Neel (Masuk), 3:23

126 Ibrahim Kadri (Trumbull) F Griffin Allen (Masuk), 1:58

138 Ryan Brodacki (Trumbull) MD Darius Moiseanu (Masuk), 10-2

150 Enzho Defreitas (Trumbull) F Matthew Markaj (Masuk), 0:47

165 Luke Longo (Masuk) TF Jaret Zielinski (Trumbull), 26-5

175 Samuel Gubolin (Trumbull) F David Marciano (Masuk), 1:55

190 Justin Asare (Trumbull) MD Kauan De Sant’anna (Masuk), 13-2

215 Evan Deleo (Masuk) F Jonathan Kubie (Trumbull), 1:21

285 Brandon Macura (Trumbull) F Joseph Singer (Masuk), 0:36

Trumbull 69, East Haven 9

106 Oscar Rodriquez (Trumbull) F Natalia Garayua (East Haven), 1:06

126 Ibrahim Kadri (Trumbull) TF Brandom Santos (East Haven), 21-4

132 Leonardo Vives (Trumbull) DEC Gregory Ladden (East Haven), 9-3

138 Ryan Brodacki (Trumbull) MD Zachary Sullivan (East Haven), 22-11

144 Bisher Hiba (Trumbull) F Sokayden Dos (East Haven), 1:11

157 Enzho Defreitas (Trumbull) DEC Charles Fowler (East Haven), 11-4

165 Jaret Zielinski (Trumbull) F Frank Pietruszka (East Haven), 0:23

215 Jonathan Kubie (Trumbull) F Zander Molster (East Haven), 4:42

Trumbull 76, Portland/Cromwell 5

120 Nicolas Vives (Trumbull) F Matthew Maldonado (Portland/Cromwell), 1:24

138 Leonardo Vives (Trumbull) MD Adam Dean (Portland/Cromwell), 12-1

144 Bisher Hiba (Trumbull) F Mason Fowler (Portland/Cromwell), 0:31

157 Shane Ryan (Trumbull) F Gaetano Fazio (Portland/Cromwell), 2:42

165 Matthew Gish (Portland/Cromwell) TF Jaret Zielinski (Trumbull), 17-0

175 Samuel Gubolin (Trumbull) F Stanley Zera (Portland/Cromwell), 0:23

285 Brandon Macura (Trumbull) F Jonah Hess (Portland/Cromwell), 0:43

Greenwich 44, Norwich Free Academy 34

120 Mark Zolotarevsky (Greenwich) MD Brock Nowakowski (Norwich Free Academy), 15-3

126 Emmanuel Tertiropoulos (Greenwich) F Joshua Cuevas (Norwich Free Academy), 4:48

132 Jackson Sorel (Norwich Free Academy) F Isaac Bell (Greenwich), 2:51

138 Edward Lavoie (Norwich Free Academy) F Sage Alexander (Greenwich), 1:58

144 John Dexter (Norwich Free Academy) TF Niko Bound (Greenwich), 15-0

150 Savion Witherspoon (Norwich Free Academy) TF Charlie Iozzo (Greenwich), 15-0

157 Hayden Anderson (Norwich Free Academy) F Eli Himelstein (Greenwich), 0:48

165 Jacob Akrongold (Greenwich) F Gavin Jenkins (Norwich Free Academy), 5:02

175 Alex Neitzell (Greenwich) F Paul Smith (Norwich Free Academy), 0:35

190 Jacob Steinhorn (Greenwich) MD Kevin Kuang (Norwich Free Academy), 11-1

215 Benedetto Graziosi (Greenwich) F Wyatt Strong (Norwich Free Academy), 1:15

285 Colin Falla (Greenwich) F Jack Zeppieri (Norwich Free Academy), 0:10

Foran 54, Staples 29

106 Simon Van Aken (Staples) F Cameron Getz (Foran), 0:19

113 Victor Phang (Staples) F Coltyn Mason (Foran), 1:26

120 Seamus Brannigan (Staples) F Sawyer Miller (Foran), 1:35

126 Adrian Cruz (Foran) F Kai Schwartz (Staples), 1:27

132 Joshua Ginsburg (Staples) TF Declan Lecuyer-Schoonmaker (Foran), 17-1

138 Jasper Haazen (Staples) F Jack Dalton (Foran), 0:25

144 Ethan Boromei (Foran) F Grady Mchugh (Staples), 0:38

150 Thomas Mahon (Foran) F Max Metcalfe (Staples), 0:27

157 Antonios Aspras (Foran) F Damian Rousseau (Staples), 2:50

165 Tyquell Lucas (Foran) F Julian Rousseau (Staples), 5:39

175 Shane Trevethan (Foran) F Michael Sarelli (Staples), 1:25

190 Panagiotis Christakos (Foran) F Jessiah Jones (Staples), 1:15

Staples 42, New Britain 33

106 Kevin Burgos (New Britain) F Simon Van Aken (Staples), 5:35

113 Gavin Donaldson (Staples) F Elvin Arguelles (New Britain), 4:55

120 Seamus Brannigan (Staples) F Cecil Aidoo (New Britain)

126 Kai Schwartz (Staples) F Rowen Cintron (New Britain), 1:21

138 Anthony Fusco (New Britain) F Jasper Haazen (Staples), 1:07

144 Nathan Rivera (New Britain) DEC Grady Mchugh (Staples), 14-12

150 Dwyte Llewelyn (New Britain) F Max Metcalfe (Staples)

157 Damian Rousseau (Staples) F Ayden Zayas (New Britain)

165 Julian Rousseau (Staples) DQ Julian Resto (New Britain), 5:22

175 Michael Sarelli (Staples) F Kaydence Atkinson (New Britain), 2:58

190 Jessiah Jones (Staples) F Christian Corchado (New Britain), 3:05

215 Denyel Alvarez (New Britain) F Eric Skolnick (Staples), 1:56