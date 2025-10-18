FCIAC Boys Golf Championship Results: Darien claims the conference crown

Darien captured the 2025 FCIAC Boys Golf Championship by two strokes, shooting 306 at Smith Richardson Golf Course on Friday.
Fairfield Warde finished as the runner-up with a 308 score.
It’s the Blue Wave’s first FCIAC crown since 2016 and they have won four titles in 1961, 1998, 2016 and now 2025.
2025 FCIAC Boys Golf Championship
Played at Smith Richardson Par 36-36 72
Team scores: 1 Darien 306, 2 Fairfield Warde 308, 3 Staples 314, 4 Greenwich 315, 5 Trumbull 321, 6 New Canaan 322, 7 Ridgefield 324, 8 Danbury 343
Darien 306
Tim Secor 36-37 73
Matthew West 36-41 77
Kyle Cheng 40-38 78
Connor Kilroy 40-38 78
George Brown 42-43 85
Fairfield Warde 308
Zach Manger 35-41 76
Johnny Galvin 39-37 76
Jake Lotstein 42-35 77
Lucas Schachter 38-41 79
Tommy Galvin 45-35 80
Staples 314
Gus Palmer 36-38 74
Chris Taylor 41-38 79
Lukas Snow 40-40 80
George Targowski 41-40 81
Philip Sullivan 46-43 89
Greenwich 315
Ryan Nordin 35-39 74
Will Neuenfeldt 40-38 78
Hayden Odelfelt 41-40 81
Nini Jose Tiongko 41-41 82
Trey Ingarra 41-43 84
Trumbull 321
Patrick Lewis 34-37 71 (Hole in One Par 3 Number 12)
Stephen Miklos 42-38 80
Miles Tibor 42-39 81
Christian Maiocco 48-41 89
Ryan Banks 49-47 96
New Canaan 322
Henry King 38-37 75
Jack Ryan 37-40 77
George Ives 45-40 85
Quinn Susanin 41-44 85
Will Morawa 44-43 87
Ridgefield 324
Caden Apinis 41-38 79
Will Anderson 40-40 80
Xavier O’Rourke 40-42 82
Luke Anderson 43-40 83
Ryan Morrice 45-42 87
Danbury 343
Ryan Busse 40-39 79
Jack Boller 42-44 86
Aaron Martino 44-43 87
Jack Schonfeld 44-47 91
Sam Gabriel 48-44 92