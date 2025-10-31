2025 All-FCIAC Boys Cross Country

2025 First Team
Ryan Newcomb, Greenwich
Edward Kushel, Warde
Hudson Schunk, Warde
Quinn Kilkenny, New Canaan
Aidan Nelson, Ridgefield
Harrison Sydor, Staples
Michael Yardis, Greenwich
Matteo Chiesara, Greenwich
Luke Cooper, Staples
Andrew Sharron, Darien
Benjamin Hayes, Greenwich
Maximillian Mocarski, Warde
Oliver Samuel, Staples
Paul Sullivan, Wilton
James Hayes, Greenwich
2025 Second Team
Oliver Eaton, Greenwich
Angelo Danza, Danbury
Quentin Koch, Greenwich
Ted Hughes, Trumbull
Austin Bell, Trumbull
Lucas Grandjacques, Greenwich
Roman Gagliardi, Darein
Philip Dodoo, Danbury
Jackson Wood, Staples
Arunachalam Annamalai, Ridgefield
James Cohen, Mcmahon
William Monaco, Greenwich
Mark Mischenko, Ridgefield
Boyd Cousley, New Canaan
Ryan Taylor, Ridgefield