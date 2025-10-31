2025 All-FCIAC Boys Cross Country

2025 First Team

Ryan Newcomb, Greenwich

Edward Kushel, Warde

Hudson Schunk, Warde

Quinn Kilkenny, New Canaan

Aidan Nelson, Ridgefield

Harrison Sydor, Staples

Michael Yardis, Greenwich

Matteo Chiesara, Greenwich

Luke Cooper, Staples

Andrew Sharron, Darien

Benjamin Hayes, Greenwich

Maximillian Mocarski, Warde

Oliver Samuel, Staples

Paul Sullivan, Wilton

James Hayes, Greenwich

2025 Second Team

Oliver Eaton, Greenwich

Angelo Danza, Danbury

Quentin Koch, Greenwich

Ted Hughes, Trumbull

Austin Bell, Trumbull

Lucas Grandjacques, Greenwich

Roman Gagliardi, Darein

Philip Dodoo, Danbury

Jackson Wood, Staples

Arunachalam Annamalai, Ridgefield

James Cohen, Mcmahon

William Monaco, Greenwich

Mark Mischenko, Ridgefield

Boyd Cousley, New Canaan

Ryan Taylor, Ridgefield

