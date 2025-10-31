2025 All-FCIAC Girls Cross Country

First Team:

Sophie Passalacqua, Greenwich

Sarah Bogdan, Staples

Sienna De Kanter, New Canaan

Alexandra Morgan, Warde

Georgina Harrington, New Canaan

Angelina Ruggeri, Ridgefield

Avery Kalter, Staples

Eliana Daplyn, Greenwich

Meghan Elterich, Warde

Gabrielle Savelli, New Canaan

Adriana Bozza, Greenwich

Anasofia Monteirio, St. Joseph

Margaret Mccooe, Greenwich

Maura Kane, Trumbull

Mairead Greiner, New Canaan

Second Team:

Jenna Mancuso, Wilton

Jasmine Su, Darien

Olivia Johnson, Wilton

Bridget De Kanter, New Canaan

Orla Muir, Greenwich

Katherine Storm, Greenwich

Francesca Pagano, St. Joseph

Lauren Ash, Trumbull

Mischa Gagliardi, Darien

Mary Jordan, New Canaan

Caroline Colvin, Wilton

Josephine Caricato, Staples

Emerson Menoni, Staples

Brooklyn Nizzardo, Staples

Kate Wick, Greenwich

