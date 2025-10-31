2025 All-FCIAC Girls Cross Country

First Team:
Sophie Passalacqua, Greenwich
Sarah Bogdan, Staples
Sienna De Kanter, New Canaan
Alexandra Morgan, Warde
Georgina Harrington, New Canaan
Angelina Ruggeri, Ridgefield
Avery Kalter, Staples
Eliana Daplyn, Greenwich
Meghan Elterich, Warde
Gabrielle Savelli, New Canaan
Adriana Bozza, Greenwich
Anasofia Monteirio, St. Joseph
Margaret Mccooe, Greenwich
Maura Kane, Trumbull
Mairead Greiner, New Canaan
Second Team:
Jenna Mancuso, Wilton
Jasmine Su, Darien
Olivia Johnson, Wilton
Bridget De Kanter, New Canaan
Orla Muir, Greenwich
Katherine Storm, Greenwich
Francesca Pagano, St. Joseph
Lauren Ash, Trumbull
Mischa Gagliardi, Darien
Mary Jordan, New Canaan
Caroline Colvin, Wilton
Josephine Caricato, Staples
Emerson Menoni, Staples
Brooklyn Nizzardo, Staples
Kate Wick, Greenwich