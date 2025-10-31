2025 FCIAC Diving Championship Results

1 Emma Kelly, New Canaan, 499.35 – FCIAC Champion for third straight year

2 Alden Charette, Greenwich, 498.35

3 Dylan Mogelof, Staples, 419.85

4 Julie Frangione, New Canaan, 417.80

5 London Lewis, Ridgefield, 394.05

6 Olivia Devito, Greenwich, 380.75

7 Courtney Timmeny, Darien, 350.85

8 Eibhy Moynahan, Ludlowe, 350.10

9 Tory Brupbacher, Darien, 345.70

10 Kripa Rao, Westhill/Stamford, 329.40

11 Clementine Whittle, Greenwich, 326.70

12 Alex Kuras, Darien, 315.40

13 Maya Eltvedt, Darien, 309.50

14 Mikaela Snow, Staples, 308.65

15 Avery Nissenson, Staples, 297.45

16 Alina Khilko, Greenwich, 289.85

