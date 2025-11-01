2025 All-FCIAC Field Hockey

First Team

Adriana Gromelski – Darien

Anna Duarte – Darien

Clara Fielden – Wilton

Emilia Arroyo – Greenwich

Julia Lattuada – Greenwich

Lily McClay – Fairfield Ludlowe

Shannon Bock – Darien

Alex Whitbeck – Ridgefield

Leah Larit – Staples

Cara Passios – New Canaan

Coco Biggs – Fairfield Ludlowe

Mary Stevens – Staples

Ella Ledenko – Staples

Juliette Ring – Wilton

Eliza Severud – Fairfield Ludlowe

Liza Fogelson – Wilton

Reagan Celiberti – New Canaan

Paige Knesich – Staples

Tess Hellweg-Lyons – Westhill

Second Team

Ava Welch – Darien

Catherine Cirasuolo – Staples

Clara Ojea Quintana – Greenwich

Niene Boezen – Greenwich

Daisy Hackett – Staples

Lyla Sambus – Ridgefield

Arden Taubin – Wilton

Casey O’Connor – Wilton

Grayson Farnum – Brien McMahon

Jane Carroll – New Canaan

Anne Leydon – Stamford

Athena Ogle – Darien

Bella Caamano – New Canaan

Carlota Lopez – Greenwich

Sophie Beach – Darien

Ava Pattinson – Staples

Catherine De Meneses – Fairfield Ludlowe

Maggie Ward – Fairfield Warde

Katie Dickson – Ridgefield

Brooklyn Testa – Danbury

Honorable Mention

Grace Kimball – Brien McMahon

Ariana de Choudens – Brien McMahon

Addison Testa – Danbury

Libby Meyer – Darien

Sydney Johnson – Darien

Georgia Pecknold – Fairfield Ludlowe

Katherine Kahn – Fairfield Ludlowe

Anna Curley – Fairfield Warde

Alexia Gilroy – Greenwich

Julia DeLuca – Greenwich

Charlotte Lee – New Canaan

Jane Kenny – New Canaan

Mallory Lehn – Norwalk

Mia Parmalee – Norwalk

Maddie McCartan – Ridgefield

Eleanor Idone – Ridgefield

Gianna Testi – St. Joseph

Mia Massey – St. Joseph

Taylor Roncoroni – Stamford

Julia Iorfino – Stamford

Katie Larit – Staples

Audrey Ziegler – Staples

Madison Wasil – Trumbull

Sadie O’Cheskey – Trumbull

Sage Smith – Westhill

Sophia Ladd – Westhill

Ava Salvino – Wilton

Sophia Solomon – Wilton

