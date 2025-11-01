2025 All-FCIAC Field Hockey

First Team
Adriana Gromelski – Darien
Anna Duarte – Darien
Clara Fielden – Wilton
Emilia Arroyo – Greenwich
Julia Lattuada – Greenwich
Lily McClay – Fairfield Ludlowe
Shannon Bock – Darien
Alex Whitbeck – Ridgefield
Leah Larit – Staples
Cara Passios – New Canaan
Coco Biggs – Fairfield Ludlowe
Mary Stevens – Staples
Ella Ledenko – Staples
Juliette Ring – Wilton
Eliza Severud – Fairfield Ludlowe
Liza Fogelson – Wilton
Reagan Celiberti – New Canaan
Paige Knesich – Staples
Tess Hellweg-Lyons – Westhill
Second Team
Ava Welch – Darien
Catherine Cirasuolo – Staples
Clara Ojea Quintana – Greenwich
Niene Boezen – Greenwich
Daisy Hackett – Staples
Lyla Sambus – Ridgefield
Arden Taubin – Wilton
Casey O’Connor – Wilton
Grayson Farnum – Brien McMahon
Jane Carroll – New Canaan
Anne Leydon – Stamford
Athena Ogle – Darien
Bella Caamano – New Canaan
Carlota Lopez – Greenwich
Sophie Beach – Darien
Ava Pattinson – Staples
Catherine De Meneses – Fairfield Ludlowe
Maggie Ward – Fairfield Warde
Katie Dickson – Ridgefield
Brooklyn Testa – Danbury
Honorable Mention
Grace Kimball – Brien McMahon
Ariana de Choudens – Brien McMahon
Addison Testa – Danbury
Libby Meyer – Darien
Sydney Johnson – Darien
Georgia Pecknold – Fairfield Ludlowe
Katherine Kahn – Fairfield Ludlowe
Anna Curley – Fairfield Warde
Alexia Gilroy – Greenwich
Julia DeLuca – Greenwich
Charlotte Lee – New Canaan
Jane Kenny – New Canaan
Mallory Lehn – Norwalk
Mia Parmalee – Norwalk
Maddie McCartan – Ridgefield
Eleanor Idone – Ridgefield
Gianna Testi – St. Joseph
Mia Massey – St. Joseph
Taylor Roncoroni – Stamford
Julia Iorfino – Stamford
Katie Larit – Staples
Audrey Ziegler – Staples
Madison Wasil – Trumbull
Sadie O’Cheskey – Trumbull
Sage Smith – Westhill
Sophia Ladd – Westhill
Ava Salvino – Wilton
Sophia Solomon – Wilton