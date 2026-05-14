FCIAC Girls Tennis Tournament Scoreboard, Schedule, Box Scores

FCIAC Girls Tennis Quarterfinals
Wednesday, May 13
Greenwich 7, Danbury 0
Singles: Shining Sun (G) def. Sydney Radachowsky 6-1, 6-3; Caitlin Mahoney (G) def. Emilia Schweitzer 6-0, 6-1; Avery Li (G) def. Stephany Reyes 6-4, 6-1; Chloe Culver (G) def. Aitana Perez 6-0, 6-0; Doubles: Maddy Wilber/Sofia Guerrero (G) def. Gabriella Judnarine/Jenaveve Hannon 6-2, 6-0; Bella Barban/Olivia Popp (G) def. Leisha Sutradhar/Kayla Schweitzer 6-0, 6-0; Clara Sibley/Priya Gupta (G) def. Rosy Siguenza/Sheila Andrade 6-0, 6-2.
New Canaan 5, Darien 2
Singles: Leah Zheng (NC) def. Scarlett O’Malley 6-0, 6-0; Emma Nichols (D) def. Natalia Lundburg 7-5, 6-2; Andrea Coppe (D) def. Alexandra Belov 6-2, 6-7 (7-5), 15-13 (3rd set tiebreak); Chloe Hoegstedt (NC) def. Zofia Zalewski 6-3, 6-1; Doubles: Camryn Lee/Isabella Cabala (NC) def. Sydney Johnson/Sara Droogan 6-0, 6-2; Lucy Bench/Sophie Adamczyk (NC) def. Luli Escajadillo/Hannah Perkins 6-1, 6-0; Olivia Vellante/Teagan Arnold (NC) def. Caitlin Cronin/Elsa Keehlwetter 6-1, 6-1.
Staples def. Ridgefield
Ludlowe 6, Wilton 1
FCIAC Girls Tennis Semifinals
Monday, May 18
No. 3 Ludlowe at No. 2 Staples, 4 p.m.
Tuesday, May 19
No. 4 New Canaan at No. 1 Greenwich, 4 p.m.
FCIAC Girls Tennis Final
Thursday, May 21
Final at Wilton HS, 1 p.m.