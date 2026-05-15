2026 All FCIAC Girl’s Tennis

First Team Singles:

Leah Zheng, New Canaan

Mairead Kelly, Ludlowe

Sydney Radachowsky, Danbury

Shining Sun, Greenwich

First Team Doubles:

Maddy Wilber, Greenwich

Sofia Guerrero, Greenwich

Camryn Lee, New Canaan

Isabella Calaba, New Canaan

Paige Seaver, Ludlowe

Allegra Early, Ludlowe

Mia DeCore, Wilton

Gabby Torres, Wilton

Second Team Singles:

Olivia Lazar, Staples

Caitlin Mahoney, Greenwich

Emma Nichols, Darien

Amelia Berkowitz, Staples

Second Team Doubles:

Bella Barban, Greenwich

Olivia Popp, Greenwich

Lucy Bench, New Canaan

Sophie Adamczyk, New Canaan

Lizzie Myers, Ludlowe

Blakely La Greca, Ludlowe

Luli Escajadillo, Darien

Hannah Perkins, Darien

Player of the Year:  Leah Zheng, New Canaan

Coach of the Year:  Liesl Purviance, Central

Sportsmanship: Darien

Honorable Mention:

Emma Adrovic, Bridgeport Central

Emilia Schweitzer, Danbury

Ava Mohr, Darien

Winnie Bluestein, Darien

Elle Seaver, Ludlowe

Mahin Sheikh, Warde

Ahla Sheikh, Warde

Avery Li, Greenwich

Olivia Vellante, New Canaan

Liliana Estrada, Ridgefield

Sienna Lucke, St. Joseph

Elise Angier, St. Joseph

Victoria Ogonowski, Stamford

Mira Paul, Stamford

Adrianna Gavriloiu, Staples

Ria Beri, Trumbull

Audrey Li, Westhill

Ava Rose Herbstreith, Wilton

Leave a Comment