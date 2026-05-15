2026 All FCIAC Girl’s Tennis

First Team Singles:
Leah Zheng, New Canaan
Mairead Kelly, Ludlowe
Sydney Radachowsky, Danbury
Shining Sun, Greenwich
First Team Doubles:
Maddy Wilber, Greenwich
Sofia Guerrero, Greenwich
Camryn Lee, New Canaan
Isabella Calaba, New Canaan
Paige Seaver, Ludlowe
Allegra Early, Ludlowe
Mia DeCore, Wilton
Gabby Torres, Wilton
Second Team Singles:
Olivia Lazar, Staples
Caitlin Mahoney, Greenwich
Emma Nichols, Darien
Amelia Berkowitz, Staples
Second Team Doubles:
Bella Barban, Greenwich
Olivia Popp, Greenwich
Lucy Bench, New Canaan
Sophie Adamczyk, New Canaan
Lizzie Myers, Ludlowe
Blakely La Greca, Ludlowe
Luli Escajadillo, Darien
Hannah Perkins, Darien
Player of the Year: Leah Zheng, New Canaan
Coach of the Year: Liesl Purviance, Central
Sportsmanship: Darien
Honorable Mention:
Emma Adrovic, Bridgeport Central
Emilia Schweitzer, Danbury
Ava Mohr, Darien
Winnie Bluestein, Darien
Elle Seaver, Ludlowe
Mahin Sheikh, Warde
Ahla Sheikh, Warde
Avery Li, Greenwich
Olivia Vellante, New Canaan
Liliana Estrada, Ridgefield
Sienna Lucke, St. Joseph
Elise Angier, St. Joseph
Victoria Ogonowski, Stamford
Mira Paul, Stamford
Adrianna Gavriloiu, Staples
Ria Beri, Trumbull
Audrey Li, Westhill
Ava Rose Herbstreith, Wilton