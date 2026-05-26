FCIAC Boys and Girls Lacrosse, Boys Volleyball Semifinals Streaming; Baseball Radio

The FCIAC boys and girls lacrosse and boys volleyball semifinals are being streamed on Tuesday, May 26.

Click the games below to watch…

Boys Lacrosse Semis at Wilton HS

Streamed by NCTV78

No. 3 Staples vs. No. 2 Darien, 4:30 p.m.

No. 4 Wilton vs. No. 1 New Canaan, 7 p.m.

Girls Lacrosse Semis at Brien McMahon HS

Streamed by DAF Media

No. 5 Greenwich vs. No. 1 Darien, 4 p.m.

No. 3 New Canaan vs. No. 2 Wilton, 6 p.m.

Boys Volleyball Semis at Stamford HS

Streamed by Bird’s Eye Sports

No. 5 Stamford vs. No. 1 New Canaan, 5 p.m.

No. 3 Ridgefield vs. No. 2 Trumbull, 7 p.m.

Baseball Semifinals at Cubeta Stadium

Coverage by Robcasting Radio

No. 7 New Canaan vs. No. 3 Trumbull, 4 p.m.

No. 8 Darien vs. Fairfield Ludlowe, 6:30 p.m.

