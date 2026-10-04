FCIAC Scoreboard and Schedule for Oct. 5-10

Monday, Oct. 5
Girls Soccer
Norwalk at Ridgefield, 4 p.m.
Danbury at Brien McMahon, 4:15 p.m.
Bridgeport Central at Greenwich, 4:30 p.m.
Staples at Stamford, 4:30 p.m.
Westhill at Fairfield Ludlowe, 5 p.m.
Wilton at Trumbull, 5:30 p.m.
Fairfield Warde at New Canaan, 7 p.m.
Field Hockey
Darien at New Canaan, 4 p.m.
Danbury at St. Joseph, 4 p.m.
Trumbull at Stamford, 4 p.m.
Norwalk at Fairfield Warde, 6 p.m.
Tuesday, Oct. 6
Boys Soccer
Brien McMahon at Danbury, 4 p.m.
Fairfield Ludlowe at Westhill, 4 p.m.
Stamford at Staples, 4 p.m.
Greenwich at Bridgeport Central, 5:30 p.m.
Trumbull at Wilton, 6 p.m.
Ridgefield at Norwalk, 6:15 p.m.
New Canaan at Fairfield Warde, 6:30 p.m.
Girls Soccer
Darien at St. Joseph, 4:30 p.m.
Volleyball
Fairfield Ludlowe at New Canaan, 4 p.m.
Stamford at Darien, 4 p.m.
Greenwich at Wilton, 4:30 p.m.
Staples at Norwalk, 4:30 p.m.
Brien McMahon at Trumbull, 5:30 p.m.
Ridgefield at St. Joseph, 5:30 p.m.
Bridgeport Central at Fairfield Warde, 6 p.m.
Danbury at Westhill, 6 p.m.
Field Hockey
Westhill at Fairfield Ludlowe, 4 p.m.
Greenwich at Ridgefield, 4 p.m.
Wednesday, Oct. 7
Boys Soccer
St. Joseph at Darien, 4 p.m.
Field Hockey
Danbury at Darien, 4 p.m.
Staples at St. Joseph, 4 p.m.
New Canaan at Trumbull, 5:30 p.m.
Girls Swimming and Diving
Fairfield Ludlowe at Wilton, 3:40 p.m.
Trumbull at Shelton, 3:45 p.m.
Staples at Ridgefield, 4 p.m.
New Canaan at Norwalk/McMahon, 4 p.m.
Thursday, Oct. 8
Boys Soccer
Wilton at New Canaan, 6 p.m.
Girls Soccer
Brien McMahon at Westhill, 4 p.m.
Greenwich at Staples, 4 p.m.
St. Joseph at Bridgeport Central, 4 p.m.
Trumbull at Darien, 4 p.m.
New Canaan at Wilton, 6 p.m.
Fairfield Ludlowe at Norwalk, 6:15 p.m.
Ridgefield at Fairfield Warde, 6:30 p.m.
Volleyball
Fairfield Warde at Brien McMahon, 4 p.m.
Norwalk at Stamford, 4 p.m.
St. Joseph at Staples, 4 p.m.
Trumbull at New Canaan, 4 p.m.
Westhill at Greenwich, 4 p.m.
Wilton at Fairfield Ludlowe, 4:30 p.m.
Danbury at Bridgeport Central, 6 p.m.
Field Hockey
Trumbull at Danbury, 3:45 p.m.
Fairfield Warde at Fairfield Ludlowe, 5:30 p.m.
Darien at Norwalk, 6 p.m.
Ridgefield at Wilton, 6:15 p.m.
Friday, Oct. 9
Boys Soccer
Bridgeport Central at St. Joseph, 4 p.m.
Fairfield Warde at Ridgefield, 4 p.m.
Norwalk at Fairfield Ludlowe, 4 p.m.
Westhill at Brien McMahon, 4 p.m.
Danbury at Stamford, 4:30 p.m.
Staples at Greenwich, 4:30 p.m.
Darien at Trumbull, 5:30 p.m.
Girls Soccer
Danbury at Ridgefield, 6:30 p.m.
Volleyball
Darien at Ridgefield, 5:45 p.m.
Field Hockey
Greenwich at Stamford, 4 p.m.
Fairfield Ludlowe at Brien McMahon, 5 p.m.
New Canaan at Cheshire, 5 p.m.
Girls Swimming and Diving
Darien at New Canaan, 3 p.m.
Ridgefield at Norwalk/Brien McMahon, 4 p.m.
St. Joseph at Weston, 4 p.m.
Saturday, Oct. 10
Boys Soccer
Brien McMahon at Shelton, 2 p.m.
Girls Soccer
Norwalk at Trumbull, 9:00AM
Bridgeport Central at Brien McMahon, 10 a.m.
Fairfield Warde at Darien, 10 a.m.
Staples at Fairfield Ludlowe, 10 a.m.
Westhill at New Canaan, 10:30 a.m.
Greenwich at Stamford, 12:30 p.m.
St. Joseph at Wilton, 12:30 p.m.
Volleyball
Stamford at Pomperaug, 11 a.m.
Danbury at John F Kennedy Catholic (N.Y.), 12:30 p.m.
Fairfield Warde at Joel Barlow, 1 p.m.
Field Hockey
Trumbull at Fairfield Warde, 10 a.m.
St. Joseph at Westhill, 11 a.m.
Staples at Wilton, noon
Girls Swimming and Diving
Fairfield Ludlowe at Fairfield Warde, 1 p.m.
Monday, Oct. 12
Boys Soccer
Wilton at St. Joseph, 10 a.m.
New Canaan at Westhill, noon
Fairfield Ludlowe at Staples, 4 p.m.
Ridgefield at Danbury, 4 p.m.
Stamford at Greenwich, 4:30 p.m.
Brien McMahon at Bridgeport Central, 5:30 p.m.
Trumbull at Norwalk, 6:15PM
Darien at Fairfield Warde, 6:30 p.m.
Volleyball
St. Joseph at Rockville, 5:30 p.m.
Field Hockey
Danbury at Norwalk, 6 p.m.
Girls Swimming and Diving
Westhill/Stamford at Trumbull, 11 a.m.
Tuesday, Oct. 13
Girls Soccer
Staples at Bridgeport Central, 4 p.m.
Wilton at Ridgefield, 4 p.m.
Danbury at Greenwich, 4:30 p.m.
Westhill at Stamford, 4:30 p.m.
St. Joseph at Trumbull, 5:30 p.m.
Norwalk at Brien McMahon, 6 p.m.
Darien at New Canaan, 6:30 p.m.
Volleyball
Brien McMahon at Danbury, 4 p.m.
St. Joseph at Darien, 4 p.m.
Stamford at Staples, 4 p.m.
Ridgefield at Norwalk, 4:30 p.m.
Trumbull at Wilton, 5:45PM
Fairfield Ludlowe at Westhill, 6 p.m.
Greenwich at Bridgeport Central, 6 p.m.
New Canaan at Fairfield Warde, 6 p.m.
Field Hockey
Fairfield Warde at Westhill, 4 p.m.
Darien at Trumbull, 5:30 p.m.
Wednesday, Oct. 14
Boys Soccer
Bridgeport Central at Staples, 4 p.m.
Stamford at Westhill, 4 p.m.
Trumbull at St. Joseph, 4 p.m.
Ridgefield at Wilton, 4:30 p.m.
Fairfield Warde at Fairfield Ludlowe, 5 p.m.
Greenwich at Danbury, 5 p.m.
New Canaan at Darien, 6 p.m.
Brien McMahon at Norwalk, 7:15 p.m.
Volleyball
Staples at Greenwich, 4:30 p.m.
Field Hockey
Norwalk at Ridgefield, 4 p.m.
Mamaroneck (N.Y.) at Greenwich, 4 p.m.
Girls Swimming and Diving
Wilton at Westhill/Stamford, 3:30 p.m.
Greenwich at Ridgefield, 4 p.m.
St. Joseph at Trumbull, 4 p.m.
Darien at Staples, 4 p.m.
Thursday, Oct. 15
Girls Soccer
Brien McMahon at Staples, 4 p.m.
Volleyball
Danbury at Stamford, 4 p.m.
Westhill at Brien McMahon, 4 p.m.
Wilton at New Canaan, 4 p.m.
Norwalk at Fairfield Ludlowe, 4:30 p.m.
Bridgeport Central at St. Joseph, 5:30 p.m.
Darien at Trumbull, 5:30 p.m.
Fairfield Warde at Ridgefield, 5:45 p.m.
Field Hockey
Greenwich at Danbury, 4 p.m.
Westhill at Darien, 4 p.m.
Ridgefield at St. Joseph, 4 p.m.
Brien McMahon at Stamford, 4 p.m.
Newtown at Trumbull, 5:30 p.m.
Friday, Oct. 16
Girls Soccer
Fairfield Ludlowe at Danbury, 3:45 p.m.
Greenwich at St. Joseph, 4 p.m.
Ridgefield at Westhill, 4 p.m.
Stamford at Bridgeport Central, 4 p.m.
Darien at Wilton, 6 p.m.
New Canaan at Norwalk, 6:15 p.m.
Volleyball
Brien McMahon at New Canaan, 4 p.m.
Shelton at Fairfield Ludlowe, 4:30 p.m.
Field Hockey
Norwalk at Fairfield Ludlowe, 4 p.m.
Fairfield Warde at New Canaan, 4 p.m.
Girls Swimming and Diving
Staples at Westhill/Stamford, 3:30 p.m.
Greenwich at Norwalk/McMahon, 4 p.m.
Saturday, Oct. 17
Boys Soccer
Danbury at Fairfield Ludlowe, 10 a.m.
Norwalk at New Canaan, 10 a.m.
Westhill at Ridgefield, 10 a.m.
Bridgeport Central at Stamford, 11 a.m.
Fairfield Warde at Trumbull, 11:15 a.m.
Staples at Brien McMahon, 11:30 a.m.
Wilton at Darien, 3 p.m.
St. Joseph at Greenwich, 4:30 p.m.
Girls Soccer
Trumbull at Fairfield Warde, 10:30 a.m.
Fairfield Ludlowe at Ridgefield, 6:30 p.m.
Volleyball
Norwalk at Darien, 10 a.m.
Bullard Havens Tech at Bridgeport Central, noon
Fairfield Warde at Simsbury, noon
Field Hockey
Darien at Brien McMahon, 11 a.m.
Stamford at Westhill, 11 a.m.
Brookfield at Danbury, 11:30 a.m.
Wilton at Glastonbury, 2 p.m.