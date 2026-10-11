FCIAC Scoreboard and Schedule for Oct. 12-17

Monday, Oct. 12
Boys Soccer
Wilton at St. Joseph, 10 a.m.
New Canaan at Westhill, noon
Fairfield Ludlowe at Staples, 4 p.m.
Ridgefield at Danbury, 4 p.m.
Stamford at Greenwich, 4:30 p.m.
Brien McMahon at Bridgeport Central, 5:30 p.m.
Trumbull at Norwalk, 6:15 p.m.
Darien at Fairfield Warde, 6:30 p.m.
Volleyball
St. Joseph at Rockville, 5:30 p.m.
Field Hockey
Danbury at Norwalk, 6 p.m.
Girls Swimming and Diving
Westhill/Stamford at Trumbull, 11 a.m.
Tuesday, Oct. 13
Girls Soccer
Staples at Bridgeport Central, 4 p.m.
Wilton at Ridgefield, 4 p.m.
Danbury at Greenwich, 4:30 p.m.
Westhill at Stamford, 4:30 p.m.
St. Joseph at Trumbull, 5:30 p.m.
Norwalk at Brien McMahon, 6 p.m.
Darien at New Canaan, 6:30 p.m.
Volleyball
Brien McMahon at Danbury, 4 p.m.
St. Joseph at Darien, 4 p.m.
Stamford at Staples, 4 p.m.
Ridgefield at Norwalk, 4:30 p.m.
Trumbull at Wilton, 5:45 p.m.
Fairfield Ludlowe at Westhill, 6 p.m.
Greenwich at Bridgeport Central, 6 p.m.
New Canaan at Fairfield Warde, 6 p.m.
Field Hockey
Fairfield Warde at Westhill, 4 p.m.
Darien at Trumbull, 5:30 p.m.
Wednesday, Oct. 14
Boys Soccer
Bridgeport Central at Staples, 4 p.m.
Stamford at Westhill, 4 p.m.
Trumbull at St. Joseph, 4 p.m.
Ridgefield at Wilton, 4:30 p.m.
Fairfield Warde at Fairfield Ludlowe, 5 p.m.
Greenwich at Danbury, 5 p.m.
New Canaan at Darien, 6 p.m.
Brien McMahon at Norwalk, 7:15 p.m.
Volleyball
Staples at Greenwich, 4:30 p.m.
Field Hockey
Norwalk at Ridgefield, 4 p.m.
Mamaroneck (N.Y.) at Greenwich, 4 p.m.
Girls Swimming and Diving
Wilton at Westhill/Stamford, 3:30 p.m.
Greenwich at Ridgefield, 4 p.m.
St. Joseph at Trumbull, 4 p.m.
Darien at Staples, 4 p.m.
Thursday, Oct. 15
Girls Soccer
Brien McMahon at Staples, 4 p.m.
Volleyball
Danbury at Stamford, 4 p.m.
Westhill at Brien McMahon, 4 p.m.
Wilton at New Canaan, 4 p.m.
Norwalk at Fairfield Ludlowe, 4:30 p.m.
Bridgeport Central at St. Joseph, 5:30 p.m.
Darien at Trumbull, 5:30 p.m.
Fairfield Warde at Ridgefield, 5:45 p.m.
Field Hockey
Greenwich at Danbury, 4 p.m.
Westhill at Darien, 4 p.m.
Ridgefield at St. Joseph, 4 p.m.
Brien McMahon at Stamford, 4 p.m.
Newtown at Trumbull, 5:30 p.m.
Friday, Oct. 16
Girls Soccer
Fairfield Ludlowe at Danbury, 3:45 p.m.
Greenwich at St. Joseph, 4 p.m.
Ridgefield at Westhill, 4 p.m.
Stamford at Bridgeport Central, 4 p.m.
Darien at Wilton, 6 p.m.
New Canaan at Norwalk, 6:15 p.m.
Volleyball
Brien McMahon at New Canaan, 4 p.m.
Shelton at Fairfield Ludlowe, 4:30 p.m.
Field Hockey
Norwalk at Fairfield Ludlowe, 4 p.m.
Fairfield Warde at New Canaan, 4 p.m.
Girls Swimming and Diving
Staples at Westhill/Stamford, 3:30 p.m.
Greenwich at Norwalk/McMahon, 4 p.m.
Saturday, Oct. 17
Boys Soccer
Danbury at Fairfield Ludlowe, 10 a.m.
Norwalk at New Canaan, 10 a.m.
Westhill at Ridgefield, 10 a.m.
Bridgeport Central at Stamford, 11 a.m.
Fairfield Warde at Trumbull, 11:15 a.m.
Staples at Brien McMahon, 11:30 a.m.
Wilton at Darien, 3 p.m.
St. Joseph at Greenwich, 4:30 p.m.
Girls Soccer
Trumbull at Fairfield Warde, 10:30 a.m.
Fairfield Ludlowe at Ridgefield, 6:30 p.m.
Volleyball
Norwalk at Darien, 10 a.m.
Bullard Havens Tech at Bridgeport Central, noon
Fairfield Warde at Simsbury, noon
Field Hockey
Darien at Brien McMahon, 11 a.m.
Stamford at Westhill, 11 a.m.
Brookfield at Danbury, 11:30 a.m.
Wilton at Glastonbury, 2 p.m.