FCIAC Scoreboard and Schedule for Oct. 12-17

Magnus Smail of the Stamford boys soccer team.

Monday, Oct. 12

Boys Soccer

Wilton at St. Joseph, 10 a.m.

New Canaan at Westhill, noon

Fairfield Ludlowe at Staples, 4 p.m.

Ridgefield at Danbury, 4 p.m.

Stamford at Greenwich, 4:30 p.m.

Brien McMahon at Bridgeport Central, 5:30 p.m.

Trumbull at Norwalk, 6:15 p.m.

Darien at Fairfield Warde, 6:30 p.m.

Volleyball

St. Joseph at Rockville, 5:30 p.m.

Field Hockey

Danbury at Norwalk, 6 p.m.

Girls Swimming and Diving

Westhill/Stamford at Trumbull, 11 a.m.

Tuesday, Oct. 13

Girls Soccer

Staples at Bridgeport Central, 4 p.m.

Wilton at Ridgefield, 4 p.m.

Danbury at Greenwich, 4:30 p.m.

Westhill at Stamford, 4:30 p.m.

St. Joseph at Trumbull, 5:30 p.m.

Norwalk at Brien McMahon, 6 p.m.

Darien at New Canaan, 6:30 p.m.

Volleyball

Brien McMahon at Danbury, 4 p.m.

St. Joseph at Darien, 4 p.m.

Stamford at Staples, 4 p.m.

Ridgefield at Norwalk, 4:30 p.m.

Trumbull at Wilton, 5:45 p.m.

Fairfield Ludlowe at Westhill, 6 p.m.

Greenwich at Bridgeport Central, 6 p.m.

New Canaan at Fairfield Warde, 6 p.m.

Field Hockey

Fairfield Warde at Westhill, 4 p.m.

Darien at Trumbull, 5:30 p.m.

Wednesday, Oct. 14

Boys Soccer

Bridgeport Central at Staples, 4 p.m.

Stamford at Westhill, 4 p.m.

Trumbull at St. Joseph, 4 p.m.

Ridgefield at Wilton, 4:30 p.m.

Fairfield Warde at Fairfield Ludlowe, 5 p.m.

Greenwich at Danbury, 5 p.m.

New Canaan at Darien, 6 p.m.

Brien McMahon at Norwalk, 7:15 p.m.

Volleyball

Staples at Greenwich, 4:30 p.m.

Field Hockey

Norwalk at Ridgefield, 4 p.m.

Mamaroneck (N.Y.) at Greenwich, 4 p.m.

Girls Swimming and Diving

Wilton at Westhill/Stamford, 3:30 p.m.

Greenwich at Ridgefield, 4 p.m.

St. Joseph at Trumbull, 4 p.m.

Darien at Staples, 4 p.m.

Thursday, Oct. 15

Girls Soccer

Brien McMahon at Staples, 4 p.m.

Volleyball

Danbury at Stamford, 4 p.m.

Westhill at Brien McMahon, 4 p.m.

Wilton at New Canaan, 4 p.m.

Norwalk at Fairfield Ludlowe, 4:30 p.m.

Bridgeport Central at St. Joseph, 5:30 p.m.

Darien at Trumbull, 5:30 p.m.

Fairfield Warde at Ridgefield, 5:45 p.m.

Field Hockey

Greenwich at Danbury, 4 p.m.

Westhill at Darien, 4 p.m.

Ridgefield at St. Joseph, 4 p.m.

Brien McMahon at Stamford, 4 p.m.

Newtown at Trumbull, 5:30 p.m.

Friday, Oct. 16

Girls Soccer

Fairfield Ludlowe at Danbury, 3:45 p.m.

Greenwich at St. Joseph, 4 p.m.

Ridgefield at Westhill, 4 p.m.

Stamford at Bridgeport Central, 4 p.m.

Darien at Wilton, 6 p.m.

New Canaan at Norwalk, 6:15 p.m.

Volleyball

Brien McMahon at New Canaan, 4 p.m.

Shelton at Fairfield Ludlowe, 4:30 p.m.

Field Hockey

Norwalk at Fairfield Ludlowe, 4 p.m.

Fairfield Warde at New Canaan, 4 p.m.

Girls Swimming and Diving

Staples at Westhill/Stamford, 3:30 p.m.

Greenwich at Norwalk/McMahon, 4 p.m.

Saturday, Oct. 17

Boys Soccer

Danbury at Fairfield Ludlowe, 10 a.m.

Norwalk at New Canaan, 10 a.m.

Westhill at Ridgefield, 10 a.m.

Bridgeport Central at Stamford, 11 a.m.

Fairfield Warde at Trumbull, 11:15 a.m.

Staples at Brien McMahon, 11:30 a.m.

Wilton at Darien, 3 p.m.

St. Joseph at Greenwich, 4:30 p.m.

Girls Soccer

Trumbull at Fairfield Warde, 10:30 a.m.

Fairfield Ludlowe at Ridgefield, 6:30 p.m.

Volleyball

Norwalk at Darien, 10 a.m.

Bullard Havens Tech at Bridgeport Central, noon

Fairfield Warde at Simsbury, noon

Field Hockey

Darien at Brien McMahon, 11 a.m.

Stamford at Westhill, 11 a.m.

Brookfield at Danbury, 11:30 a.m.

Wilton at Glastonbury, 2 p.m.

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