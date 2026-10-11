2026 Chappa Tournament – Danbury duo wins in playoff

Played at Longshore GC Par 69
Danbury 63 (Leo Sousa/Jack Boller) – Won on 1st playoff hole
Darien 63 (Brandon Yao/Tim Secor)
Glastonbury 64 (Chase Robustelli/Evan Diramio)
Pomperaug 64 (Alex Augustine/Jake Null)
New Canaan 65 (Will Morawa/Jack Ryan)
Fairfield Warde 65 (Brian Dowd/Quinlan Anderson)
Trumbull 66 (Stephen Miklos/Patrick Lewis)
Staples 66 (Jordan Benedaret/Justin Goldshore)
Staples 66 (James Moneyhon/Evan Sealove)
Fairfield Prep 66 (Luke Kowalchik/Luke Hoglund)
Wilton 67 (Matthew Fogarty/Luke Kane)
Darien 67 (Matthew West/George Brown)
Fairfield Prep 67 (Billy Rosati/Graham Geisler)
Rocky Hill 68 (Tyson Anderson/Ryan Carlstrom)
Pomperaug 69 (Seamus Cronin/Nathan Cooney)
Brien McMahon 69 (Tyler Dunn/Chris Uva)
St Joseph 69 (Michael Kugit/JJ Branca)
Greenwich 69 (Will Neuenfeldt/Lucas Coelho)
Ridgefield 70 (Tanner Breen/Luke Anderson)
Weston 70 (Reid Waldis/Drew Thompson)
New Canaan 70 (Liam Hibbert/Quinn Susanin)
Wilton 70 (Hugo Pascarella/Ames Nally)
Staples 70 (Henry O’Keefe/Trenton Armstrong)
Newtown 70 (William Lokey/Jack Wishneski)
Wethersfield 71 (Nolan Mattatall/Seth Weaver)
Greenwich 71 (Nini Jose III Tiongko/Milo Russo)
Brookfield 71 (Colin Nichols/Shane O’Conner)
Fairfield Ludlowe 71 (Beckett Daly/Stone Storch)
Trumbull 71 (Nathan Forker/Ryan Banks)
Wethersfield 72 (Jackson Sundquist/Tyler Giangrave)
Stratford 72 (Jack Wiltsie/Tate Carmona)
Fairfield Ludlowe 72 (Mikey Clear/Andrew Trelewicz)
Brookfield 72 (Jack Eriquez/Mason Greenstein)
Fairfield Warde 73 (Johnny Galvin/Henry Beranbom)
Staples 73 (Cameron Benton/Brody Kadushin)
Joel Barlow 73 (Brenden McDermott/Jackson Fanzo)
St Joseph 73 (Michael Roman/Noah Lorenzo)
New Milford 73 (Tyler Stein/Lydia Rocky)
New Fairfield 74 (Aiden Kuzio/Sandy Maselli)
Westhill 75 (Cole D’Angelo/Cyrus Muslim)
Stamford 75 (Nicholas Dibasio/Evan Demarco)
Masuk 75 (Johnny Angelopoulos/Charlie Richer)
Masuk 75 (Jack Irving/Parker Driscoll)
Norwalk 75 (Connor Morris/Aurelio Horton)
Staples 75 (Blake Hofmeister/Keegan Dolan)
Danbury 75 (Sam Gabriel/Jack Schonfeld)
Joel Barlow 76 (Austin Cameron/Ryan Klem)
Newtown 76 (Nate Picard/Aiden Andreotta)
Brien McMahon 76 (Zach Neer/Zachary Weaver)
Westhill 77 (Ari Zaritsky/Ethan Lapine)
New Milford 77 (Shaine O’Loughlin/Matt Deroberts)
Rocky Hill 77 (Brady Gavin/Kevin Whelan)
Stamford 78 (Hugh McMullan/Chris Gomez)
Stratford 78 (Matthew Raffaeli/Patrick Spellman)
Bethel 78 (Kellen Oberacker/James Finch)
New Fairfield 79 (Jack James/Declan Breitbeil)
Ridgefield 79 (Gavin Morrice/Will Mischenko)
Weston 79 (Beckett Scofield/Reese Axelrod)
Glastonbury 80 (Jack Fradin/Dominick Calciano)
Norwalk 93 (Colin Cain/AJ Gigliotti)