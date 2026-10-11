2026 Chappa Tournament – Danbury duo wins in playoff

Played at Longshore GC Par 69

Danbury 63 (Leo Sousa/Jack Boller) – Won on 1st playoff hole

Darien 63 (Brandon Yao/Tim Secor)

Glastonbury 64 (Chase Robustelli/Evan Diramio)

Pomperaug 64 (Alex Augustine/Jake Null)

New Canaan 65 (Will Morawa/Jack Ryan)

Fairfield Warde 65 (Brian Dowd/Quinlan Anderson)

Trumbull 66 (Stephen Miklos/Patrick Lewis)

Staples 66 (Jordan Benedaret/Justin Goldshore)

Staples 66 (James Moneyhon/Evan Sealove)

Fairfield Prep 66 (Luke Kowalchik/Luke Hoglund)

Wilton 67 (Matthew Fogarty/Luke Kane)

Darien 67 (Matthew West/George Brown)

Fairfield Prep 67 (Billy Rosati/Graham Geisler)

Rocky Hill 68 (Tyson Anderson/Ryan Carlstrom)

Pomperaug 69 (Seamus Cronin/Nathan Cooney)

Brien McMahon 69 (Tyler Dunn/Chris Uva)

St Joseph 69 (Michael Kugit/JJ Branca)

Greenwich 69 (Will Neuenfeldt/Lucas Coelho)

Ridgefield 70 (Tanner Breen/Luke Anderson)

Weston 70 (Reid Waldis/Drew Thompson)

New Canaan 70 (Liam Hibbert/Quinn Susanin)

Wilton 70 (Hugo Pascarella/Ames Nally)

Staples 70 (Henry O’Keefe/Trenton Armstrong)

Newtown 70 (William Lokey/Jack Wishneski)

Wethersfield 71 (Nolan Mattatall/Seth Weaver)

Greenwich 71 (Nini Jose III Tiongko/Milo Russo)

Brookfield 71 (Colin Nichols/Shane O’Conner)

Fairfield Ludlowe 71 (Beckett Daly/Stone Storch)

Trumbull 71 (Nathan Forker/Ryan Banks)

Wethersfield 72 (Jackson Sundquist/Tyler Giangrave)

Stratford 72 (Jack Wiltsie/Tate Carmona)

Fairfield Ludlowe 72 (Mikey Clear/Andrew Trelewicz)

Brookfield 72 (Jack Eriquez/Mason Greenstein)

Fairfield Warde 73 (Johnny Galvin/Henry Beranbom)

Staples 73 (Cameron Benton/Brody Kadushin)

Joel Barlow 73 (Brenden McDermott/Jackson Fanzo)

St Joseph 73 (Michael Roman/Noah Lorenzo)

New Milford 73 (Tyler Stein/Lydia Rocky)

New Fairfield 74 (Aiden Kuzio/Sandy Maselli)

Westhill 75 (Cole D’Angelo/Cyrus Muslim)

Stamford 75 (Nicholas Dibasio/Evan Demarco)

Masuk 75 (Johnny Angelopoulos/Charlie Richer)

Masuk 75 (Jack Irving/Parker Driscoll)

Norwalk 75 (Connor Morris/Aurelio Horton)

Staples 75 (Blake Hofmeister/Keegan Dolan)

Danbury 75 (Sam Gabriel/Jack Schonfeld)

Joel Barlow 76 (Austin Cameron/Ryan Klem)

Newtown 76 (Nate Picard/Aiden Andreotta)

Brien McMahon 76 (Zach Neer/Zachary Weaver)

Westhill 77 (Ari Zaritsky/Ethan Lapine)

New Milford 77 (Shaine O’Loughlin/Matt Deroberts)

Rocky Hill 77 (Brady Gavin/Kevin Whelan)

Stamford 78 (Hugh McMullan/Chris Gomez)

Stratford 78 (Matthew Raffaeli/Patrick Spellman)

Bethel 78 (Kellen Oberacker/James Finch)

New Fairfield 79 (Jack James/Declan Breitbeil)

Ridgefield 79 (Gavin Morrice/Will Mischenko)

Weston 79 (Beckett Scofield/Reese Axelrod)

Glastonbury 80 (Jack Fradin/Dominick Calciano)

Norwalk 93 (Colin Cain/AJ Gigliotti)

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