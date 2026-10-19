FCIAC Scoreboard and Schedule for Oct. 19-24

Monday, Oct. 19

Boys Soccer

Westhill 2, St. Joseph 1

Girls Soccer

Ridgefield 3, Brien McMahon 1

Volleyball

Fairfield Ludlowe 3, Staples 0

Greenwich 3, Stamford 0 (25-11, 25-12, 25-23)

Greenwich: Kayah Armstrong 6 digs, 11 kills, 5 blocks, 1 assist, 4 service points; Bailee Dayon 22 digs, 7 assists, 11 service points; Heidi Zieme 10 digs, 6 kills, 3 service points; Victoria Sullivan 7 digs, 6 kills, 22 assists, 3 blocks, 7 service points; Beatriz Lisboa Da Cunha De Freitas 8 digs, 6 kills, 7 assists, 4 service points; Samantha Tommasino 9 digs, 8 kills, 5 service points.

Trumbull 3, Norwalk 0 (25-18, 25-15, 25-10)

Trumbull: McKenzyi Bell 9 kills, 3 blocks; Grayson Marron 9 kills, 5 blocks; Adriana Castillo 7 kills, 9 digs; Regan Dever 4 kills, 5 blocks.

Wilton 3, St. Joseph 1

Darien 3, Fairfield Warde 0

New Canaan 3, Westhill 0

Ridgefield at Danbury, 4 p.m. 

Brien McMahon at Bridgeport Central, 6 p.m. 

Field Hockey

Staples 5, Fairfield Warde 1

Fairfield Ludlowe 7, Trumbull 2

Wilton 7, Greenwich 0

Goals: Wilton – Liza Fogelson 2, Casey O’Connor, Georgia DiNapoli, Amy Hagerty, Oliwia Mroz, Lyla Flanagan.

Assists: Wilton – Hannah Salvino, Juliette Ring, Lyla Flanagan, Liza Fogelson.

Girls Swimming and Diving

New Canaan at Staples, 4 p.m.

Tuesday, Oct. 20

Girls Soccer

Darien at Bridgeport Central, 4 p.m.

Fairfield Ludlowe at St. Joseph, 4 p.m.

Norwalk at Westhill, 4 p.m.

Wilton at Staples, 4 p.m.

New Canaan at Stamford, 4:30 p.m.

Trumbull at Greenwich, 4:30 p.m.

Fairfield Warde at Danbury, 6 p.m.

Field Hockey

Norwalk at Brien McMahon, 7 p.m.

Stamford at Darien, 4 p.m.

Danbury at Ridgefield, 5:45 p.m.

Wednesday, Oct. 21

Boys Soccer

Bridgeport Central at Darien, 4 p.m.

Greenwich at Trumbull, 5:30 p.m.

St. Joseph at Fairfield Ludlowe, 5:30 p.m.

Westhill at Norwalk, 6:15 p.m.

Stamford at New Canaan, 6:30 p.m.

Staples at Wilton, 6:30 p.m.

Brien McMahon at Ridgefield, 7 p.m.

Danbury at Fairfield Warde, 7 p.m.

Volleyball

Greenwich at Danbury, 4 p.m.

New Canaan at Darien, 5:30 p.m.

Trumbull at St. Joseph, 5:30 p.m.

Brien McMahon at Norwalk, 5:45 p.m.

Ridgefield at Wilton, 5:45 p.m.

Bridgeport Central at Staples, 6 p.m.

Fairfield Ludlowe at Fairfield Warde, 6 p.m.

Stamford at Westhill, 6 p.m.

Field Hockey

Trumbull at St. Joseph, 4 p.m.

Staples at Westhill, 4 p.m.

Fairfield Warde at Bethel, 6:30 p.m.

Girls Swimming and Diving

Ridgefield at Wilton, 3:40 p.m.

Westhill/Stamford at Norwalk/McMahon, 4 p.m.

Trumbull at Greenwich, 4:30 p.m.

Thursday, Oct. 22

Girls Soccer

Bridgeport Central at Trumbull, 5:30 p.m.

Brien McMahon at Fairfield Ludlowe, 5:30 p.m.

Staples at Darien, 6 p.m.

Danbury at Wilton, 6:30 p.m.

Greenwich at New Canaan, 6:30 p.m.

Stamford at Ridgefield, 7 p.m.

Westhill at Fairfield Warde, 7 p.m.

Field Hockey

Darien at Greenwich, 4 p.m.

Danbury at Nonnewaug, 6 p.m.

Friday, Oct. 23

Boys Soccer

Darien at Staples, 4 p.m.

Norwalk at St. Joseph, 4 p.m.

Wilton at Danbury, 4 p.m.

New Canaan at Greenwich, 4:15 p.m.

Ridgefield at Stamford, 4:30 p.m.

Girls Soccer

St. Joseph at Norwalk, 6:15 p.m.

Volleyball

Fairfield Warde at Trumbull, 3:30 p.m.

Norwalk at New Canaan, 4 p.m.

Staples at Brien McMahon, 4 p.m.

Bridgeport Central at Stamford, 4:30 p.m.

Danbury at Fairfield Ludlowe, 4:30 p.m.

St. Joseph at Greenwich, 4:30 p.m.

Wilton at Darien, 4:30 p.m.

Westhill at Ridgefield, 5:45 p.m.

Field Hockey

New Canaan at Stamford, 4 p.m.

Weston at St. Joseph 4 p.m.

Girls Swimming and Diving

St. Joseph at New Canaan, 3:30 p.m.

Staples at Westhill/Stamford, 3:30 p.m.

Darien at Greenwich, 4 p.m.

Fairfield Warde, Trumbull at Norwalk/McMahon, 6 p.m.

Saturday, Oct. 24

Boys Soccer

Fairfield Ludlowe at Brien McMahon, 11:30 a.m.

Fairfield Warde at Westhill, 1:30 p.m.

Girls Swimming and Diving

Fairfield Warde at St. Joseph, 11 a.m.

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