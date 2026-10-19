FCIAC Scoreboard and Schedule for Oct. 19-24

Monday, Oct. 19
Boys Soccer
Westhill 2, St. Joseph 1
Girls Soccer
Ridgefield 3, Brien McMahon 1
Volleyball
Fairfield Ludlowe 3, Staples 0
Greenwich 3, Stamford 0 (25-11, 25-12, 25-23)
Greenwich: Kayah Armstrong 6 digs, 11 kills, 5 blocks, 1 assist, 4 service points; Bailee Dayon 22 digs, 7 assists, 11 service points; Heidi Zieme 10 digs, 6 kills, 3 service points; Victoria Sullivan 7 digs, 6 kills, 22 assists, 3 blocks, 7 service points; Beatriz Lisboa Da Cunha De Freitas 8 digs, 6 kills, 7 assists, 4 service points; Samantha Tommasino 9 digs, 8 kills, 5 service points.
Trumbull 3, Norwalk 0 (25-18, 25-15, 25-10)
Trumbull: McKenzyi Bell 9 kills, 3 blocks; Grayson Marron 9 kills, 5 blocks; Adriana Castillo 7 kills, 9 digs; Regan Dever 4 kills, 5 blocks.
Wilton 3, St. Joseph 1
Darien 3, Fairfield Warde 0
New Canaan 3, Westhill 0
Ridgefield at Danbury, 4 p.m.
Brien McMahon at Bridgeport Central, 6 p.m.
Field Hockey
Staples 5, Fairfield Warde 1
Fairfield Ludlowe 7, Trumbull 2
Wilton 7, Greenwich 0
Goals: Wilton – Liza Fogelson 2, Casey O’Connor, Georgia DiNapoli, Amy Hagerty, Oliwia Mroz, Lyla Flanagan.
Assists: Wilton – Hannah Salvino, Juliette Ring, Lyla Flanagan, Liza Fogelson.
Girls Swimming and Diving
New Canaan at Staples, 4 p.m.
Tuesday, Oct. 20
Girls Soccer
Darien at Bridgeport Central, 4 p.m.
Fairfield Ludlowe at St. Joseph, 4 p.m.
Norwalk at Westhill, 4 p.m.
Wilton at Staples, 4 p.m.
New Canaan at Stamford, 4:30 p.m.
Trumbull at Greenwich, 4:30 p.m.
Fairfield Warde at Danbury, 6 p.m.
Field Hockey
Norwalk at Brien McMahon, 7 p.m.
Stamford at Darien, 4 p.m.
Danbury at Ridgefield, 5:45 p.m.
Wednesday, Oct. 21
Boys Soccer
Bridgeport Central at Darien, 4 p.m.
Greenwich at Trumbull, 5:30 p.m.
St. Joseph at Fairfield Ludlowe, 5:30 p.m.
Westhill at Norwalk, 6:15 p.m.
Stamford at New Canaan, 6:30 p.m.
Staples at Wilton, 6:30 p.m.
Brien McMahon at Ridgefield, 7 p.m.
Danbury at Fairfield Warde, 7 p.m.
Volleyball
Greenwich at Danbury, 4 p.m.
New Canaan at Darien, 5:30 p.m.
Trumbull at St. Joseph, 5:30 p.m.
Brien McMahon at Norwalk, 5:45 p.m.
Ridgefield at Wilton, 5:45 p.m.
Bridgeport Central at Staples, 6 p.m.
Fairfield Ludlowe at Fairfield Warde, 6 p.m.
Stamford at Westhill, 6 p.m.
Field Hockey
Trumbull at St. Joseph, 4 p.m.
Staples at Westhill, 4 p.m.
Fairfield Warde at Bethel, 6:30 p.m.
Girls Swimming and Diving
Ridgefield at Wilton, 3:40 p.m.
Westhill/Stamford at Norwalk/McMahon, 4 p.m.
Trumbull at Greenwich, 4:30 p.m.
Thursday, Oct. 22
Girls Soccer
Bridgeport Central at Trumbull, 5:30 p.m.
Brien McMahon at Fairfield Ludlowe, 5:30 p.m.
Staples at Darien, 6 p.m.
Danbury at Wilton, 6:30 p.m.
Greenwich at New Canaan, 6:30 p.m.
Stamford at Ridgefield, 7 p.m.
Westhill at Fairfield Warde, 7 p.m.
Field Hockey
Darien at Greenwich, 4 p.m.
Danbury at Nonnewaug, 6 p.m.
Friday, Oct. 23
Boys Soccer
Darien at Staples, 4 p.m.
Norwalk at St. Joseph, 4 p.m.
Wilton at Danbury, 4 p.m.
New Canaan at Greenwich, 4:15 p.m.
Ridgefield at Stamford, 4:30 p.m.
Girls Soccer
St. Joseph at Norwalk, 6:15 p.m.
Volleyball
Fairfield Warde at Trumbull, 3:30 p.m.
Norwalk at New Canaan, 4 p.m.
Staples at Brien McMahon, 4 p.m.
Bridgeport Central at Stamford, 4:30 p.m.
Danbury at Fairfield Ludlowe, 4:30 p.m.
St. Joseph at Greenwich, 4:30 p.m.
Wilton at Darien, 4:30 p.m.
Westhill at Ridgefield, 5:45 p.m.
Field Hockey
New Canaan at Stamford, 4 p.m.
Weston at St. Joseph 4 p.m.
Girls Swimming and Diving
St. Joseph at New Canaan, 3:30 p.m.
Staples at Westhill/Stamford, 3:30 p.m.
Darien at Greenwich, 4 p.m.
Fairfield Warde, Trumbull at Norwalk/McMahon, 6 p.m.
Saturday, Oct. 24
Boys Soccer
Fairfield Ludlowe at Brien McMahon, 11:30 a.m.
Fairfield Warde at Westhill, 1:30 p.m.
Girls Swimming and Diving
Fairfield Warde at St. Joseph, 11 a.m.