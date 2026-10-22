FCIAC Girls Cross Country Championship: New Canaan repeats; Greenwich’s Passalacqua wins second individual crown

New Canaan won its first FCIAC girls cross country championship since 1996 last fall and on Wednesday, the Rams made it a repeat with a victory at the conference championships in Waveny Park.
New Canaan scored 53 points to outdistance Ridgefield, which was runner-up with 68.
New Canaan now has four conference championships in its history, winning back-to-back in 1995 and 1996 and now in 2025 and 2026.
Greenwich junior Sophie Passalacqua defended her FCIAC individual championship by finishing first with a time of 18:05.3 on the 5K course. Passalacqua had been runner-up as a freshman before winning the last two seasons.
2026 FCIAC Girls Cross Country Championship
At Waveny Park, New Canaan
Team results
1 New Canaan 53; 2 Ridgefield 68; 3 Trumbull 101; 4 Staples 108; 5 Greenwich 127; 6 Darien 162; 7 Wilton 181; 8 Fairfield Ludlowe 223; 9 Stamford 229; 10 Fairfield Warde 297; 11 Danbury 323; 12 St. Joseph 338; 13 Brien McMahon 366; 14 Bridgeport Central 427.
Individual results (5K race)
All-FCIAC: Top 15 finishers are First Team; 16th-30th are Second Team
1 Sophie Passalacqua (Greenwich), 18:05.3
2 Sienna de Kanter (New Canaan), 18:18.8
3 Angelina Ruggeri (Ridgefield), 18:28.2
4 N’dea Dalmiste (Stamford), 18:46.3
5 Liliana Ciuffetelli (Ridgefield), 19:14.0
6 Maura Kane (Trumbull), 19:20.7
7 Gabrielle Savelli (New Canaan), 19:32.5
8 Abigail O’Neil (Fairfield Ludlowe), 19:34.7
9 Georgina Harrington (New Canaan), 19:38.5
10 Elizabeth Gallaway (Ridgefield), 19:51.2
11 Olivia Johnson (Wilton), 19:52.9
12 Rebecca Drury (Trumbull), 19:54.2
13 Josephine Caricato (Staples), 20:03.2
14 Meghan Elterich (Fairfield Warde), 20:03.4
15 Katharine Storm (Greenwich), 20:06.3
16 Emerson Menoni (Staples), 20:10.5
17 Abigail Johnsen (New Canaan), 20:13.5
18 Mairead Greiner (New Canaan), 20:17.7
19 Mia Romano (Trumbull), 20:18.6
20 Bridget de Kanter (New Canaan), 20:19.3
21 Gracen Dunne (Darien), 20:19.9
22 Isla Dougan (Ridgefield), 20:21.7
23 Layla Ghahremani (Staples), 20:22.1
24 Chloe Culver (Greenwich), 20:24.5
25 Lauren Casey (New Canaan), 20:28.5
26 Lise Ilacqua (Staples), 20:36.5
27 Sophia Lindade (Trumbull), 20:40.3
28 Lila Schoenherr (Ridgefield), 20:44.9
29 Caroline Colvin (Wilton), 20:50.0
30 Brooklyn Nizzardo (Staples), 20:55.2