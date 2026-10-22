FCIAC Girls Cross Country Championship: New Canaan repeats; Greenwich’s Passalacqua wins second individual crown

The New Canaan Rams won the 2026 FCIAC Girls Cross Country Championship in Waveny Park on Wednesday, Oct. 21, 2026.

New Canaan won its first FCIAC girls cross country championship since 1996 last fall and on Wednesday, the Rams made it a repeat with a victory at the conference championships in Waveny Park.

New Canaan scored 53 points to outdistance Ridgefield, which was runner-up with 68.

New Canaan now has four conference championships in its history, winning back-to-back in 1995 and 1996 and now in 2025 and 2026.

Greenwich junior Sophie Passalacqua defended her FCIAC individual championship by finishing first with a time of 18:05.3 on the 5K course. Passalacqua had been runner-up as a freshman before winning the last two seasons.

2026 FCIAC Girls Cross Country Championship

At Waveny Park, New Canaan

Team results

1 New Canaan 53; 2 Ridgefield 68; 3 Trumbull 101; 4 Staples 108; 5 Greenwich 127; 6 Darien 162; 7 Wilton 181; 8 Fairfield Ludlowe 223; 9 Stamford 229; 10 Fairfield Warde 297; 11 Danbury 323; 12 St. Joseph 338; 13 Brien McMahon 366; 14 Bridgeport Central 427.

Individual results (5K race)

All-FCIAC: Top 15 finishers are First Team; 16th-30th are Second Team

1 Sophie Passalacqua (Greenwich), 18:05.3

2 Sienna de Kanter (New Canaan), 18:18.8

3 Angelina Ruggeri (Ridgefield), 18:28.2

4 N’dea Dalmiste (Stamford), 18:46.3

5 Liliana Ciuffetelli (Ridgefield), 19:14.0

6 Maura Kane (Trumbull), 19:20.7

7 Gabrielle Savelli (New Canaan), 19:32.5

8 Abigail O’Neil (Fairfield Ludlowe), 19:34.7

9 Georgina Harrington (New Canaan), 19:38.5

10 Elizabeth Gallaway (Ridgefield), 19:51.2

11 Olivia Johnson (Wilton), 19:52.9

12 Rebecca Drury (Trumbull), 19:54.2

13 Josephine Caricato (Staples), 20:03.2

14 Meghan Elterich (Fairfield Warde), 20:03.4

15 Katharine Storm (Greenwich), 20:06.3

16 Emerson Menoni (Staples), 20:10.5

17 Abigail Johnsen (New Canaan), 20:13.5

18 Mairead Greiner (New Canaan), 20:17.7

19 Mia Romano (Trumbull), 20:18.6

20 Bridget de Kanter (New Canaan), 20:19.3

21 Gracen Dunne (Darien), 20:19.9

22 Isla Dougan (Ridgefield), 20:21.7

23 Layla Ghahremani (Staples), 20:22.1

24 Chloe Culver (Greenwich), 20:24.5

25 Lauren Casey (New Canaan), 20:28.5

26 Lise Ilacqua (Staples), 20:36.5

27 Sophia Lindade (Trumbull), 20:40.3

28 Lila Schoenherr (Ridgefield), 20:44.9

29 Caroline Colvin (Wilton), 20:50.0

30 Brooklyn Nizzardo (Staples), 20:55.2

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