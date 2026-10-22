FCIAC Boys Cross Country Championship: Greenwich claims team title, Wilton’s Sullivan wins individual crown

The Greenwich Cardinals repeated as FCIAC boys cross country champions, finishing 44 points ahead of runner-up Staples at the conference championships in Waveny Park on Wednesday.
Greenwich had gone 49 years without a league title before winning last season. The Cardinals now have five conference titles in their history, winning in 1971, 1972, 1976, 2025 and now 2026.
Paul Sullivan won the boys’ 5K race to give Wilton its first individual FCIAC champion. Sullivan won in 15:49.9, three seconds ahead of runner-up Maximillian Mocarski of Fairfield Warde (15:52.9).
2026 FCIAC Boys Cross Country Championship
At Waveny Park, New Canaan
Team results
1 Greenwich 48; 2 Staples 92; 3 Danbury 107; 4 Ridgefield 112; 5 Fairfield Warde 128; 6 New Canaan 129; 7 Trumbull 136; 8 Wilton 211; 9 Darien 269; 10 Fairfield Ludlowe 319; 11 Stamford 347; 12 Brien McMahon 362; 13 St. Joseph 368; 14 Norwalk 436.
Individual results (5K race)
All-FCIAC: Top 15 finishers are First Team; 16th-30th are Second Team
1 Paul Sullivan (Wilton), 15:49.9
2 Maximillian Mocarski (Fairfield Warde), 15:52.9
3 Edward Kushel (Fairfield Warde), 15:53.9
4 James Hayes (Greenwich), 16:03.8
5 Charles Cavanagh (New Canaan), 16:12.3
6 Vihaan Kamath (Greenwich), 16:14.4
7 Rexton Mlynarski (Trumbull), 16:16.3
8 Mark Mischenko (Ridgefield), 16:19.1
9 Arthur Brown (Ridgefield), 16:20.0
10 William Monaco (Greenwich), 16:20.1
11 Aiden Towle (Greenwich), 16:24.7
12 Sean Hunter (Trumbull), 16:27.0
13 Luke Cooper (Staples), 16:28.5
14 Sean Ward (Danbury), 16:29.5
15 Philip Dodoo (Danbury), 16:29.9
16 Samuel Burmeister (Staples), 16:31.5
17 Oliver Eaton (Greenwich), 16:35.7
18 Angelo Danza (Danbury), 16:36.6
19 Jeffrey Weber (Staples), 16:37.3
20 Lucas Magill (Greenwich), 16:40.1
21 Marko Losic (Staples), 16:41.2
22 Leonardo Alvarez (Greenwich), 16:41.7
23 Elias Orellana (Greenwich), 16:41.8
24 Oscar Jones (Staples), 16:45.6
25 Parker Dovaras (Ridgefield), 16:47.9
26 Boyd Cousley (New Canaan), 16:51.0
27 Cooper Smith (New Canaan), 16:51.9
28 Logan Schneider (Danbury), 16:51.9
29 Christopher Hriscu (Trumbull), 16:54.6
30 Grant Vogelmann (Wilton), 16:55.1