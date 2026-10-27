FCIAC Scoreboard and Schedule for Oct. 26-28

Monday, Oct. 26

Volleyball

Fairfield Ludlowe 3, St. Joseph 0

Westhill 3, Norwalk 0

Darien 3, Bridgeport Central 0 (25-11, 25-20, 25-22)

Greenwich 3, Trumbull 2 (17-25, 25-20, 25-15, 26-28, 15-8)

Greenwich: Kayah Armstrong 8 digs, 16 kills, 1 block, 10 service points, 2 aces; Bailee Dayon 33 digs, 2 assists, 8 service points, 1 ace; Heidi Zieme 15 digs, 10 kills, 1 block, 5 service points, 1 ace; Victoria Sullivan 10 digs, 7 kills, 31 assists, 3 blocks, 8 service points, 1 ace; Beatriz Lisboa Da Cunha De Freitas 14 digs, 8 kills, 15 assists, 8 service points, 1 ace; Samantha Tommasino 5 digs, 9 kills, 1 assist, 6 service points, 2 aces; Charlotte Cook 2 digs, 5 kills, 4 blocks; Essa Walsh 11 digs, 1 service point.

Stamford 3, New Canaan 0

Ridgefield 3, Brien McMahon 0

Staples 3, Wilton 0

Danbury at Fairfield Warde, 6 p.m.

Field Hockey

Darien 3, Fairfield Ludlowe 2

Staples 7, Brien McMahon 0

Wilton 5, Fairfield Warde 1

Goals: Wilton – Casey O’Connor, Stella Moskal, Liza Fogelson, Clara Fielden, Juliette Ring.

Assists: Wilton – Clara Fielden, Liza Fogelson, Sophia Solomon.

Ridgefield 1, Trumbull 1

Tuesday, Oct. 27

Field Hockey

St. Joseph at Norwalk, 6 p.m.

Westhill at Greenwich, 6:30 p.m.

Wednesday, Oct. 28

Volleyball

Darien at Staples, 4 p.m.

New Canaan at Greenwich, 5:30 p.m.

Norwalk at St. Joseph, 5:30 p.m.

Wilton at Danbury, 5:30 p.m.

Fairfield Ludlowe at Brien McMahon, 6 p.m.

Fairfield Warde at Westhill, 6 p.m.

Ridgefield at Stamford, 6 p.m.

Trumbull at Bridgeport Central, 6 p.m.

Field Hockey

Ridgefield at Staples, 4 p.m.

Wilton at New Canaan, 6:30 p.m.

Danbury at Brien McMahon, 7 p.m.

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