FCIAC Scoreboard and Schedule for Oct. 26-28

Monday, Oct. 26
Volleyball
Fairfield Ludlowe 3, St. Joseph 0
Westhill 3, Norwalk 0
Darien 3, Bridgeport Central 0 (25-11, 25-20, 25-22)
Greenwich 3, Trumbull 2 (17-25, 25-20, 25-15, 26-28, 15-8)
Greenwich: Kayah Armstrong 8 digs, 16 kills, 1 block, 10 service points, 2 aces; Bailee Dayon 33 digs, 2 assists, 8 service points, 1 ace; Heidi Zieme 15 digs, 10 kills, 1 block, 5 service points, 1 ace; Victoria Sullivan 10 digs, 7 kills, 31 assists, 3 blocks, 8 service points, 1 ace; Beatriz Lisboa Da Cunha De Freitas 14 digs, 8 kills, 15 assists, 8 service points, 1 ace; Samantha Tommasino 5 digs, 9 kills, 1 assist, 6 service points, 2 aces; Charlotte Cook 2 digs, 5 kills, 4 blocks; Essa Walsh 11 digs, 1 service point.
Stamford 3, New Canaan 0
Ridgefield 3, Brien McMahon 0
Staples 3, Wilton 0
Danbury at Fairfield Warde, 6 p.m.
Field Hockey
Darien 3, Fairfield Ludlowe 2
Staples 7, Brien McMahon 0
Wilton 5, Fairfield Warde 1
Goals: Wilton – Casey O’Connor, Stella Moskal, Liza Fogelson, Clara Fielden, Juliette Ring.
Assists: Wilton – Clara Fielden, Liza Fogelson, Sophia Solomon.
Ridgefield 1, Trumbull 1
Tuesday, Oct. 27
Field Hockey
St. Joseph at Norwalk, 6 p.m.
Westhill at Greenwich, 6:30 p.m.
Wednesday, Oct. 28
Volleyball
Darien at Staples, 4 p.m.
New Canaan at Greenwich, 5:30 p.m.
Norwalk at St. Joseph, 5:30 p.m.
Wilton at Danbury, 5:30 p.m.
Fairfield Ludlowe at Brien McMahon, 6 p.m.
Fairfield Warde at Westhill, 6 p.m.
Ridgefield at Stamford, 6 p.m.
Trumbull at Bridgeport Central, 6 p.m.
Field Hockey
Ridgefield at Staples, 4 p.m.
Wilton at New Canaan, 6:30 p.m.
Danbury at Brien McMahon, 7 p.m.