FCIAC Girls Soccer Tournament Scoreboard, Schedule and Box Scores

FCIAC Girls Soccer Quarterfinals
Tuesday, Oct. 27, at higher seeds
No. 5 Staples 2, No. 4 Trumbull 1
Staples: Goals – Danielle Pletier and Sienna Schwartz; Assists – Addie Talbott and Alexa Van Aken.
No. 1 St. Joseph 2, No. 8 Fairfield Warde 0
No. 3 Ridgefield 3, No. 2 Fairfield Ludlowe 0
No. 2 Greenwich 4, No. 7 Brien McMahon 0
Greenwich: Siena Ettinger, assisted by Cam Dionis; Siena Ettinger, assisted by Cam Dionis; Maddie O’Gara, assisted by Tessa Addeo; Cam Dionis, unassisted.
FCIAC Girls Soccer Semifinals
Friday, Oct. 30, at Fairfield Warde HS
No. 5 Staples vs. No. 1 St. Joseph, 5 p.m.
No. 3 Ridgefield vs. No. 2 Greenwich, 7 p.m.
FCIAC Girls Soccer Final
Tuesday, Nov. 3, at Fairfield Warde HS, 6 p.m.