FCIAC Girls Soccer Tournament Scoreboard, Schedule and Box Scores

FCIAC Girls Soccer Quarterfinals

Tuesday, Oct. 27, at higher seeds

No. 5 Staples 2, No. 4 Trumbull 1

Staples: Goals – Danielle Pletier and Sienna Schwartz; Assists – Addie Talbott and Alexa Van Aken.

No. 1 St. Joseph 2, No. 8 Fairfield Warde 0

No. 3 Ridgefield 3, No. 2 Fairfield Ludlowe 0

No. 2 Greenwich 4, No. 7 Brien McMahon 0

Greenwich: Siena Ettinger, assisted by Cam Dionis; Siena Ettinger, assisted by Cam Dionis; Maddie O’Gara, assisted by Tessa Addeo; Cam Dionis, unassisted.

FCIAC Girls Soccer Semifinals

Friday, Oct. 30, at Fairfield Warde HS

No. 5 Staples vs. No. 1 St. Joseph, 5 p.m.

No. 3 Ridgefield vs. No. 2 Greenwich, 7 p.m.

FCIAC Girls Soccer Final

Tuesday, Nov. 3, at Fairfield Warde HS, 6 p.m.

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