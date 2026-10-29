FCIAC Boys Soccer Tournament Scoreboard, Schedule and Box Scores

FCIAC Boys Soccer Quarterfinals
No. 2 Stamford 3, No. 7 Fairfield Warde 1
Goals: Stamford – Brandon Toro, Matthew Atienca, Eric Luni.
No. 3 Trumbull 3, No. 6 Danbury 0
Scoring: T – Dylan Amariles (Marcello Amellino), first minute; T – Tanner Chamberlin (Bradley Scavone), 20th minute; T – Lucas Moreira (Dean Kalmanides), 24th minute.
Saves: T – Teo Costa 3, D – Caleb Lopes 5.
Shots: T – 14, D – 4
No. 1 Staples 3, No. 8 Wilton 1
Goals: Staples – Kai Massicott, Nico Reyna, Adrian Rodriguez.
Assists: Staples – Spencer Derakhshan, Greyson Downes.
No. 4 Greenwich 1, No. 5 Ridgefield 0
FCIAC Boys Soccer Semifinals
Saturday, Oct. 31, at Fairfield Ludlowe HS
No. 4 Greenwich vs. No. 1 Staples, 1 p.m.
No. 3 Trumbull vs. No. 2 Stamford, 3 p.m.
FCIAC Boys Soccer Final
Wednesday, Nov. 4, at Fairfield Ludlowe HS, 6 p.m.