FCIAC Boys Soccer Tournament Scoreboard, Schedule and Box Scores

FCIAC Boys Soccer Quarterfinals

No. 2 Stamford 3, No. 7 Fairfield Warde 1

Goals: Stamford – Brandon Toro, Matthew Atienca, Eric Luni.

No. 3 Trumbull 3, No. 6 Danbury 0

Scoring: T – Dylan Amariles (Marcello Amellino), first minute; T – Tanner Chamberlin (Bradley Scavone), 20th minute; T – Lucas Moreira (Dean Kalmanides), 24th minute.

Saves: T – Teo Costa 3, D – Caleb Lopes 5.

Shots: T – 14, D – 4

No. 1 Staples 3, No. 8 Wilton 1

Goals: Staples – Kai Massicott, Nico Reyna, Adrian Rodriguez.

Assists: Staples – Spencer Derakhshan, Greyson Downes.

No. 4 Greenwich 1, No. 5 Ridgefield 0

FCIAC Boys Soccer Semifinals

Saturday, Oct. 31, at Fairfield Ludlowe HS

No. 4 Greenwich vs. No. 1 Staples, 1 p.m.

No. 3 Trumbull vs. No. 2 Stamford, 3 p.m.

FCIAC Boys Soccer Final

Wednesday, Nov. 4, at Fairfield Ludlowe HS, 6 p.m.

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