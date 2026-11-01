2026 All FCIAC Boys’ Soccer

First Team:

Matthew Chen, Brien McMahon

Edgar Cuenca, Danbury

Nico Pereira, Danbury

Thomas Graziosa, Darien

Grant Boehk, Fairfield Ludlowe

Lucas Vargas, Fairfield Warde

Oliver Almeida, Greenwich

Joe Carroll, Greenwich

Ebrima Touray, Greenwich

Christopher Ganal, Ridgefield

Ryan Terry, Ridgefield

Alex Mejia, Stamford

Magnus Smail, Stamford

Brandon Toro, Stamford

Greyson Downes, Staples

Thomas Pretty, Staples

Nico Reyna, Staples

Adrian Rodriguez, Staples

Noah Rossoni, Staples

Dean Kalmanides, Trumbull

Daniel Pereira, Trumbull

Danny Ramirez, Trumbull

Tristen Albright, Wilton

Giacomo De Paola, Wilton

All East:

Brayan Mota-Dias, Bridgeport Central

Stanley Bertrand, Bridgeport Central

Benett Higgins, Darien

Dylan O’Connor, Darien

Aidan Macpherson, Fairfield Ludlowe

Caige Marrelli, Fairfield Ludlowe

Colin Huynh, Fairfield Warde

Gio De Souza, Fairfield Warde

Justin Reyes, Fairfield Warde

Will Resig, Fairfield Warde

John Burke, New Canaan

Noah Sieckhaus, New Canaan

Gavin McLaughlin, Ridgefield

Madhav Bahadur, Ridgefield

Maxwell Malagisi, Ridgefield

Alex Sari, St. Joseph

Brady Caserta, St. Joseph

Jack Madar, St. Joseph

Philip Jeschke, Wilton

Caio Thakur, Wilton

Zachary Drew, Wilton

All West:

Elihud Castillero, Brien McMahon

Nick Sainthyle, Brien McMahon

Brady Thatcher, Danbury

Raphael Rocha, Danbury

Kevin Vieira, Danbury

Diego Cordero, Greenwich

Luca Ferrario, Greenwich

Ryan Stanton, Greenwich

Sebastian Mesa, Norwalk

Eric Luini, Stamford

Maxi Gromko, Stamford

Samuel Carias, Stamford

Lucas Alarcon, Staples

Anthony Moura, Trumbull

Bradley Scavone, Trumbull

Christopher Lenzen, Trumbull

Adam Louali, Westhill

Alex Miranda, Westhill

Jordan Matloub, Westhill

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