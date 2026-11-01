2026 All FCIAC Boys’ Soccer

First Team:
Matthew Chen, Brien McMahon
Edgar Cuenca, Danbury
Nico Pereira, Danbury
Thomas Graziosa, Darien
Grant Boehk, Fairfield Ludlowe
Lucas Vargas, Fairfield Warde
Oliver Almeida, Greenwich
Joe Carroll, Greenwich
Ebrima Touray, Greenwich
Christopher Ganal, Ridgefield
Ryan Terry, Ridgefield
Alex Mejia, Stamford
Magnus Smail, Stamford
Brandon Toro, Stamford
Greyson Downes, Staples
Thomas Pretty, Staples
Nico Reyna, Staples
Adrian Rodriguez, Staples
Noah Rossoni, Staples
Dean Kalmanides, Trumbull
Daniel Pereira, Trumbull
Danny Ramirez, Trumbull
Tristen Albright, Wilton
Giacomo De Paola, Wilton
All East:
Brayan Mota-Dias, Bridgeport Central
Stanley Bertrand, Bridgeport Central
Benett Higgins, Darien
Dylan O’Connor, Darien
Aidan Macpherson, Fairfield Ludlowe
Caige Marrelli, Fairfield Ludlowe
Colin Huynh, Fairfield Warde
Gio De Souza, Fairfield Warde
Justin Reyes, Fairfield Warde
Will Resig, Fairfield Warde
John Burke, New Canaan
Noah Sieckhaus, New Canaan
Gavin McLaughlin, Ridgefield
Madhav Bahadur, Ridgefield
Maxwell Malagisi, Ridgefield
Alex Sari, St. Joseph
Brady Caserta, St. Joseph
Jack Madar, St. Joseph
Philip Jeschke, Wilton
Caio Thakur, Wilton
Zachary Drew, Wilton
All West:
Elihud Castillero, Brien McMahon
Nick Sainthyle, Brien McMahon
Brady Thatcher, Danbury
Raphael Rocha, Danbury
Kevin Vieira, Danbury
Diego Cordero, Greenwich
Luca Ferrario, Greenwich
Ryan Stanton, Greenwich
Sebastian Mesa, Norwalk
Eric Luini, Stamford
Maxi Gromko, Stamford
Samuel Carias, Stamford
Lucas Alarcon, Staples
Anthony Moura, Trumbull
Bradley Scavone, Trumbull
Christopher Lenzen, Trumbull
Adam Louali, Westhill
Alex Miranda, Westhill
Jordan Matloub, Westhill