FCIAC Girls Soccer’s CIAC tournament scoreboard and schedule

Class LL

First Round

Friday, Nov. 6

No. 8 Staples 5, No. 25 Stamford 0

No. 18 Fairfield Warde at No. 15 Fairfield Ludlowe, 2 p.m.

No. 27 NFA at No. 6 Trumbull, 2 p.m.

No. 17 Newington at No. 16 Brien McMahon, 4 p.m.

No. 19 South Windsor at No. 14 Darien, 4:30 p.m.

No. 22 Danbury at No. 11 Cheshire, 6 p.m.

Saturday, Nov. 7

No. 21 New Canaan at No. 12 Conard, 4 p.m.

Byes: No. 1 St. Joseph, No. 2 Ridgefield, No. 4 Greenwich

Second Round

Tuesday, Nov. 10

McMahon/Newington winner at No. 1 St. Joseph

Hall/Enfield winner at No. 8 Staples

Farmington/Southington winner at No. 4 Greenwich

Ludlowe/Warde winner at No. 2 Ridgefield

Darien/South Windsor winner at No. 3 Glastonbury

Quarterfinals

Nov. 13 or 14, at higher seeds

Semifinals

Nov. 17-19, at TBA

Final

Nov. 21-22, at TBA

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