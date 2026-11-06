FCIAC Girls Soccer’s CIAC tournament scoreboard and schedule

Class LL
First Round
Friday, Nov. 6
No. 8 Staples 5, No. 25 Stamford 0
No. 18 Fairfield Warde at No. 15 Fairfield Ludlowe, 2 p.m.
No. 27 NFA at No. 6 Trumbull, 2 p.m.
No. 17 Newington at No. 16 Brien McMahon, 4 p.m.
No. 19 South Windsor at No. 14 Darien, 4:30 p.m.
No. 22 Danbury at No. 11 Cheshire, 6 p.m.
Saturday, Nov. 7
No. 21 New Canaan at No. 12 Conard, 4 p.m.
Byes: No. 1 St. Joseph, No. 2 Ridgefield, No. 4 Greenwich
Second Round
Tuesday, Nov. 10
McMahon/Newington winner at No. 1 St. Joseph
Hall/Enfield winner at No. 8 Staples
Farmington/Southington winner at No. 4 Greenwich
Ludlowe/Warde winner at No. 2 Ridgefield
Darien/South Windsor winner at No. 3 Glastonbury
Quarterfinals
Nov. 13 or 14, at higher seeds
Semifinals
Nov. 17-19, at TBA
Final
Nov. 21-22, at TBA