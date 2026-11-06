FCIAC Boys Soccer’s CIAC tournament scoreboard and schedule

Class LL
First Round
Friday, Nov. 6
No. 15 Brien McMahon 2, No. 18 Fairfield Warde 1
No. 23 Manchester at No. 10 Ridgefield, 3 p.m.
No. 17 East Hartford at No. 16 Danbury, 5 p.m.
Saturday, Nov. 7
No. 27 Kennedy at No. 6 Greenwich, 11 a.m.
No. 25 West Haven at No. 8 Stamford, noon
No. 24 Darien at No. 9 NFA, 2 p.m.
No. 26 Fairfield Ludlowe at No. 7 Fairfield Prep, 2 p.m.
Byes: No. 1 Staples, No. 5 Trumbull
Second Round
Monday, Nov. 9
Danbury/East Hartford winner at No. 1 Staples
Amity/Conard winner at No. 5 Trumbull
No. 15 Brien McMahon at No. 2 Xavier, 2 p.m.
Quarterfinals
Thursday, Nov. 12, at higher seeds
Semifinals
Nov. 17-19, at TBA
Final
Nov. 21-22, at TBA
Class L
First Round
Friday, Nov. 6
No. 25 Bristol Eastern at No. 8 Wilton, 4 p.m.
Second Round
Monday, Nov. 9, at higher seeds
Quarterfinals
Thursday, Nov. 12, at higher seeds
Semifinals
Nov. 17-19, at TBA
Final
Nov. 21-22, at TBA