First Team
Kayah Armstrong – Greenwich
McKenzyi Bell – Trumbull
Audrey Brooks – Darien
Rebecca Karlsen – Fairfield Ludlowe
Adriana Castillo – Trumbull
Maddy Gray – Staples
Laila Henry – Fairfield Warde
Victoria Sullivan – Greenwich
Heidi Zieme – Greenwich
Second Team
Bailee Dayon – Greenwich
Brooke Kirkham – Staples
Marlie Noto – Stamford
Sidney Ogilvie – Fairfield Ludlowe
Julia Olesnevich – New Canaan
Sienna Sorrells – Darien
Anna Tremaglio – Fairfield Warde
Lauren Yakowicz – Trumbull
Third Team
Paulina Bykowski – Trumbull
Marlene Davis – Darien
Yume Duncan – New Canaan
Dylan Johnson – Staples
Sarah Lovett – St. Joseph
Malina Patel – Ridgefield
Sam Tomassino – Greenwich
Jesse Travers – Wilton