2022 FCIAC Gymnastics Championship Results

Team Scores

1 Warde 142.80; 2 St. Joseph 139.15; 3 Ludlowe 137.10; 4 Staples 134.15; 5 Trumbull 134.10; 6 Darien 133.85; 7 Wilton 132.45; 8 Stamford 78.55; 9 Greenwich 65.95; 10 Norwalk 55.10.

All-Around

1 Emma C Johnson, Warde – 37.750

2 Lindsay Capobianco, St. Joseph – 36.450

3 Julianna Rizzitelli, St. Joseph – 36.350

4 Caroline Garrett, Warde – 35.500

5 Lauren Heller, Stamford – 34.800

6 Emma Senatore, Ludlowe – 34.450

7 Kala Vadas, Warde – 34.400

8 Olivia Mannino, Wilton – 34.350

9 Julia Decsi, Darien – 34.250

10 Ariana Sebourne, Trumbull – 34.000

11 Bailey Klein, Warde – 33.950

12 Victoria Fidalgo, Staples – 33.850

Events (Top 5)

Vault

1 Mia Guster, Staples 9.30; 2T Emma C Johnson, Warde and Clara Dawson, Warde 9.25; 3 Julia Gove, Ludlowe 9.20; 4T Caroline Garrett, Warde and Emma Senatore, Ludlowe 9.15; 5 Julianna Rizzitelli, St. Joseph 9.05.

Uneven Bars

1 Emma C Johnson, Warde 9.60; 2 Lauren Heller, Stamford 9.50; 3 Lindsay Capobianco, St. Joseph 9.20; 4T Julianna Rizzitelli, St. Joseph and Talia Lalli, Trumbull 9.150; 5T Victoria Fidalgo, Staples and Abigail Cerny, Ludlowe 9.05.

Balance Beam

1 Emma C Johnson, Warde 9.65; 2 Julianna Rizzitelli, St. Joseph 9.15; 3 Lindsay Capobianco, St. Joseph 9.10; 4 Ava Golding, Ludlowe 9.05; 5 Mia Guster, Staples 8.85.

Floor Exercises

1 Emma C Johnson, Warde 9.25; 2 Mia Guster, Staples 9.20; 3 Lindsay Capobianco, St. Joseph 9.15; 4 Caroline Garrett, Warde 9.10; 5 Julianna Rizzitelli, St. Joseph 9.00.