2022 All-FCIAC Girls Cross Country

First Team

Elizabeth Buonocore, Ridgefield

Kathryn Marchand, Trumbull

Esme Daplyn, Greenwich

Georgia Keller, Ridgefield

Cam Meyer, Darien

Radea Raleva, New Canaan

Eliana Savelli, New Canaan

Charlotte Moor, New Canaan

Kate Friedman, Greenwich

Abigail Poplawski, Trumbull

Ruby Grosshart, Ludlowe

Grace Hooker, Ridgefield

Eleanor Fox, Stamford

Grace Guglielmo, Wilton

Mya Salvino, Wilton

Second Team

Sasha Langholm, Wilton

Vivienne Namiot, Ridgefield

Bridget Walsh, Trumbull

Claire Fuchs, Ludlowe

Delia Bakal, New Canaan

Elizabeth Anderson, Greenwich

Elizabeth McLaughlin, New Canaan

Avery Johnson, Darien

Alison Meyers, Darien

Lia Lombardi, Wilton

Madeleine Loomis, Ridgefield

Sofia Madrazo, New Canaan

Skylar Bennett, New Canaan

Lillian Shropshire, Greenwich

Makayla Cunningham, Warde