2022 All-FCIAC Boys Cross Country

First Team

Steven Hergenroether, Ridgefield

Parker Broderick, Warde

David Carillo, Trumbull

Devon Rosemark, Danbury

Liam Edson, Ridgefield

Michael Byrnes, Wilton

Ben Lorenz, Staples

Christian Zawislack, Greenwich

Joshua Roos, Danbury

James Cunningham, Warde

Michael Komisky, Danbury

Zach Allen, Staples

Ryan Pereira, Danbury

Matt Fleming, Staples

Morgan Samuel, Staples

Second Team

William Fitch, Staples

Kyle Jeffers, Danbury

Magnus Manley, Ridgefield

Alexander Cohen, Wilton

Elias Alvarado, Danbury

Christopher Bishop, Danbury

Thomas Skelton, Darien

Sullivan Dunn, Ridgefield

Ryan Klaiber, Trumbull

Daniel Goldberg, Westhill

Nick Yoo, Darien

Denis Proskuryakov, Stamford

Charles Williamson, Warde

Ryan Boulanger, New Canaan

Samuel Zwick-Lavinsky, Staples