2022-23 All-FCIAC Girls Indoor Track And Field

First Team
Jill Roberts, Wilton (55 dash, 55 hurdles)
Francine Stevens. Staples (55 dash, 300, 4×200)
Kaitlyn Fay, Greenwich (300)
Julia Gustafsson, Greenwich (600, 4×800)
Kate Demark, Darien (600, 4×400)
Julia Blake, Darien (1000, 4×400)
Esme Daplyn, Greenwich (1000, SMR)
Kate Friedman, Greenwich (1600, 4×800)
Shawna Ferraro, New Canaan (1600, 4×800)
Kathryn Marchand, Trumbull (3200)
Cam Meyer, Darien (3200)
Audrey Kpodar, Danbury (55 hurdles, 4×200)
Mary Stevens, Staples (4×200)
Valentina Davis, Staples (4×200)
Samantha Dewitt, Staples (4×200, 4×400)
Kayla Taylor, Danbury (4×200)
Saphira Porto, Danbury (4×200)
Olivia Robles, Danbury (4×200)
Camilla Lash, Darien (4×400)
Anna Duarte, Darien (4×400)
Leigh Foran, Staples (4×400)
Logan Watkins, Staples (4×400)
Mary Stevens, Staples (4×400)
Eliana Daplyn, Greenwich (4×800)
Margaret McCooe, Greenwich (4×800)
Charlotte Moor, New Canaan (4×800)
Delia Bakal, New Canaan (4×800)
Elizabeth McLaughlin, New Canaan (4×800)
Noelle Wilkinson, Greenwich (SMR)
Skylar Aysseh, Greenwich (SMR)
Gemma Hardwick, Greenwich (SMR)
Ava Partenza, Wilton (SMR)
Larsen Burke, Wilton (SMR)
Mya Salvino, Wilton (SMR)
Lia Lombardi, Wilton (SMR)
Meg Barnouw, Warde (High Jump)
Gabriella Gerig, Staples (High Jump, Long Jump)
Isabelle Blend, Staples (Pole Vault)
Julia Walters, Ludlowe (Pole Vault)
Tia Stapleton, Ludlowe (Long Jump)
Lauren Smith, New Canaan (Shot Put)
Zen Blanks, Warde (Shot Put)
Second Team
Ida Moczerniuk, Warde (55 dash)
Kibali ODonald, Trumbull (55 dash)
Sophie Spelman, Warde (600)
Georgia Keller, Ridgefield (1000)
Lauren Resnick, Greenwich (1600)
Kayla Barbagallo, Trumbull (55 hurdles)
Haley Townsend, Greenwich (4×200, 4×400)
Coco Norman, Ludlowe (4×200, 4×400)
Sofia Reyes, Ludlowe (4×200)
Aerin Keesser, Ludlowe (4×200, 4×400)
Ellen Ann Sykes, Greenwich (4×400)
Cyab Gatenby, Ludlowe (4×400)
Mia Gurevich, Ludlowe (4×400)
Kelly Mancuso, Wilton (4×800)
Jenna Mancuso, Wilton (4×800)
Margaret Zaino, Ludlowe (4×800)
Ruby Grosshart, Ludlowe (4×800)
Caleigh Cooleen, Ludlowe (4×800)
Claire Fuchs, Ludlowe (4×800)
Taylor Black, Staples (SMR)
Valentina Davis, Staples (SMR)
Taylor Lunney, Staples (SMR)
Leilani Fleming, Staples (SMR)
Christtal Cledera, Danbury (SMR)
Kaitlyn Taylor, Danbury (SMR)
Marianna Sousa, Danbury (SMR)
Kailey Wackerman, Ludlowe (High Jump)
Alexandra Cota, New Canaan (Pole Vault)
Chiara Bakalar, Danbury (Pole Vault)
Casondra Caldwell, Central (Long Jump)
Brooke Rubush, Trumbull (Shot Put)
Dichelle Swift, Danbury (Shot Put)