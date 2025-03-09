2025 All FCIAC Girls’ Ice Hockey

FIRST TEAM:

FORWARDS:

Izzy Haire, Darien

Adriana Gromelski, Darien

Sarah Kellogg, Darien

Parker Krotee, Darien

Maddie Tully, New Canaan

Serena O’Connor, New Canaan

Aubrey Roth, Greenwich

DEFENSE:

Lila Fiorita, Darien

Sophie Haas, Darien

Ashton Pinkernell, New Canaan

Avery Askew, Stamford/Westhill/Staples

GOAL:

Isabella Lonergan, Darien

Lucy Kimberly, Trumbull/St. Joseph

Player of the Year:

Maddie Tully, New Canaan

Coach of the Year:

Jamie Tropsa, Darien

 

SECOND TEAM:

FORWARDS:

Kate Lane, Wilton/Norwalk/McMahon

Riley Malay, Wilton/Norwalk/McMahon

Anne Leydon, Stamford/Westhill/Staples

Ella Pearle, Stamford/Westhill/Staples

Sydney Micalizzi, Trumbull/St. Joes

Scarlett Robbins, Fairfield Ludlowe/Warde

Kelsey Gotti, Ridgefield/Danbury

DEFENSE:

Sophie Beach, Darien

Marissa DelCarmine, New Canaan

Elizabeth Toussaint-Brown, Stamford/Westhill/Staples

Lexi Carino, Greenwich

Amaya McNeil, Fairfield Ludlowe/Warde

GOAL:

Macyn Callahan, New Canaan

McCaffrey Tuttle,  Stamford/Westhill/Staples

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