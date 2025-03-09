2025 All FCIAC Girls’ Ice Hockey

FIRST TEAM:
FORWARDS:
Izzy Haire, Darien
Adriana Gromelski, Darien
Sarah Kellogg, Darien
Parker Krotee, Darien
Maddie Tully, New Canaan
Serena O’Connor, New Canaan
Aubrey Roth, Greenwich
DEFENSE:
Lila Fiorita, Darien
Sophie Haas, Darien
Ashton Pinkernell, New Canaan
Avery Askew, Stamford/Westhill/Staples
GOAL:
Isabella Lonergan, Darien
Lucy Kimberly, Trumbull/St. Joseph
Player of the Year:
Maddie Tully, New Canaan
Coach of the Year:
Jamie Tropsa, Darien
SECOND TEAM:
FORWARDS:
Kate Lane, Wilton/Norwalk/McMahon
Riley Malay, Wilton/Norwalk/McMahon
Anne Leydon, Stamford/Westhill/Staples
Ella Pearle, Stamford/Westhill/Staples
Sydney Micalizzi, Trumbull/St. Joes
Scarlett Robbins, Fairfield Ludlowe/Warde
Kelsey Gotti, Ridgefield/Danbury
DEFENSE:
Sophie Beach, Darien
Marissa DelCarmine, New Canaan
Elizabeth Toussaint-Brown, Stamford/Westhill/Staples
Lexi Carino, Greenwich
Amaya McNeil, Fairfield Ludlowe/Warde
GOAL:
Macyn Callahan, New Canaan
McCaffrey Tuttle, Stamford/Westhill/Staples