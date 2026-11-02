2026 All-FCIAC Girls Swimming and Diving

First Team
Alden Charette, Greenwich – 200 Medley Relay, Diving
Sara Jee, Greenwich – 200 Medley Relay, 200 IM, 200 Free Relay, 100 Breast
Julia Kozma, Greenwich – 200 Medley Relay, 100 Fly, 400 Free Relay
Kensie Worden, Greenwich – 200 Medley Relay, 50 Free, 100 Free, 200 Free Relay
Mairead Luhman, Ridgefield – 200 Medley Relay, 100 Back, 400 Free Relay
Dalia Katra, Ridgefield – 200 Medley Relay, 200 Free Relay, 100 Breast
Zsofia Milak, Ridgefield – 200 Medley Relay, 200 IM, 500 Free, 200 Free Relay
Chloe Archibald, Ridgefield – 200 Medley Relay
Mary Kelly, Ridgefield – 200 Free, 200 Free Relay, 400 Free Relay
Emma Giafardino, Norwalk/McMahon – 200 Free, 500 Free
Ilse Fedoronko, Darien – 200 free, 100 Fly
Ellison Charette, Greenwich – 200 IM, 500 Free, 200 Free Relay, 400 Free Relay
Vedha Kongettira, Wilton – 50 Free, 100 Free
Adrianna Spelman, Fairfield Warde – 50 Free
Maegan Grisanti, St. Joseph – 100 Fly
Ellie Griffin, Ridgefield – 100 Free, 200 Free Relay, 400 Free Relay
Anna Whitridge, Greenwich – 200 Free Relay, 400 Free Relay
Noelle Ivanovich, Trumbull – 100 Back
Lillian White-Charles, Fairfield Warde – 100 Back
Allison Santaniello, New Canaan – 100 Breast
Charlie Palmer, Ridgefield – 400 Free Relay
Olivia DeVries, Greenwich – 400 Free Relay
Tory Brupbacher, Darien – Diving
London Lewis, Ridgefield – Diving
Second Team
Maryn Brooks, Wilton – 200 Medley Relay, 100 Fly, 400 Free Relay
Maya Kreuzer, Wilton – 200 Medley Relay, 400 Free Relay, 100 Breast
Megan Lussier, Wilton – 200 Medley Relay, 50 Free, 100 Fly, 400 Free Relay
Cattleya Londono, Fairfield Warde – 200 Medley Relay
Nandini Bhattacharya, Fairfield Warde – 200 Medley relay
Delaney Goralnick, Ridgefield – 200 IM
Olivia McLaughlin, Ridgefield – 200 IM
Caitlin Martin, Darien – 100 Free, 400 Free Relay
Grace Wang, New Canaan – 500 Free
Abby Goertel, Darien – 500 Free, 400 Free Relay
Kathryn Iacono, New Canaan – 200 Free Relay
Emma Bieliauskaite, New Canaan – 200 Free Relay
Cora Huang, New Canaan – 200 Free Relay
Elizabeth Golino, St. Joseph – 200 Free Relay
Arianna Duran, St. Joseph – 200 Free Relay
Ella Scofield, St. Joseph – 200 free Relay
Kaitlyn Knowles, New Canaan – 100 Breast
Chloe Hyland, Wilton – 100 Breast
Heili Jalakas, Darien – 400 Free Relay
Eibhy Moynahan, Fairfield Ludlowe – Diving
Julie Frangione, New Canaan – Diving
Dylan Mogelof, Staples – Diving