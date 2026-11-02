2026 All-FCIAC Girls Swimming and Diving

The 2026 All-FCIAC Girls Swimming and Diving Team.

First Team

Alden Charette, Greenwich – 200 Medley Relay, Diving

Sara Jee, Greenwich – 200 Medley Relay, 200 IM, 200 Free Relay, 100 Breast

Julia Kozma, Greenwich – 200 Medley Relay, 100 Fly, 400 Free Relay

Kensie Worden, Greenwich – 200 Medley Relay, 50 Free, 100 Free, 200 Free Relay

Mairead Luhman, Ridgefield – 200 Medley Relay, 100 Back, 400 Free Relay

Dalia Katra, Ridgefield – 200 Medley Relay, 200 Free Relay, 100 Breast

Zsofia Milak, Ridgefield – 200 Medley Relay, 200 IM, 500 Free, 200 Free Relay

Chloe Archibald, Ridgefield – 200 Medley Relay

Mary Kelly, Ridgefield – 200 Free, 200 Free Relay, 400 Free Relay

Emma Giafardino, Norwalk/McMahon – 200 Free, 500 Free

Ilse Fedoronko, Darien – 200 free, 100 Fly

Ellison Charette, Greenwich – 200 IM, 500 Free, 200 Free Relay, 400 Free Relay

Vedha Kongettira, Wilton – 50 Free, 100 Free

Adrianna Spelman, Fairfield Warde – 50 Free

Maegan Grisanti, St. Joseph – 100 Fly

Ellie Griffin, Ridgefield – 100 Free, 200 Free Relay, 400 Free Relay

Anna Whitridge, Greenwich – 200 Free Relay, 400 Free Relay

Noelle Ivanovich, Trumbull – 100 Back

Lillian White-Charles, Fairfield Warde – 100 Back

Allison Santaniello, New Canaan – 100 Breast

Charlie Palmer, Ridgefield – 400 Free Relay

Olivia DeVries, Greenwich – 400 Free Relay

Tory Brupbacher, Darien – Diving

London Lewis, Ridgefield – Diving

Second Team

Maryn Brooks, Wilton – 200 Medley Relay, 100 Fly, 400 Free Relay

Maya Kreuzer, Wilton – 200 Medley Relay, 400 Free Relay, 100 Breast

Megan Lussier, Wilton – 200 Medley Relay, 50 Free, 100 Fly, 400 Free Relay

Cattleya Londono, Fairfield Warde – 200 Medley Relay

Nandini Bhattacharya, Fairfield Warde – 200 Medley relay

Delaney Goralnick, Ridgefield – 200 IM

Olivia McLaughlin, Ridgefield – 200 IM

Caitlin Martin, Darien – 100 Free, 400 Free Relay

Grace Wang, New Canaan – 500 Free

Abby Goertel, Darien – 500 Free, 400 Free Relay

Kathryn Iacono, New Canaan – 200 Free Relay

Emma Bieliauskaite, New Canaan – 200 Free Relay

Cora Huang, New Canaan – 200 Free Relay

Elizabeth Golino, St. Joseph – 200 Free Relay

Arianna Duran, St. Joseph – 200 Free Relay

Ella Scofield, St. Joseph – 200 free Relay

Kaitlyn Knowles, New Canaan – 100 Breast

Chloe Hyland, Wilton – 100 Breast

Heili Jalakas, Darien – 400 Free Relay

Eibhy Moynahan, Fairfield Ludlowe – Diving

Julie Frangione, New Canaan – Diving

Dylan Mogelof, Staples – Diving

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