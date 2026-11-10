FCIAC Volleyball CIAC tournament scoreboard and schedule

Class LL
First Round
Tuesday, Nov. 10
No. 25 New Canaan at No. 8 Fairfield Warde, 4 p.m.
No. 26 Shelton at No. 7 Darien, 4 p.m.
No. 23 West Haven at No. 10 Fairfield Ludlowe, 4 p.m.
No. 27 Westhill at No. 6 NFA, 4:30 p.m.
No. 22 South Windsor at No. 11 Staples, 5 p.m.
No. 21 Wilton at No. 12 Bristol Central, 6 p.m.
No. 19 Stamford at No. 14 Cheshire, 6 p.m.
Byes: No. 1 Greenwich, No. 3 Trumbull
Second Round
Thursday, Nov. 12
Hamden/Enfield winner at No. 1 Greenwich
Cheshire/Stamford winner at No. 3 Trumbull
Quarterfinals
Saturday, Nov. 14, at higher seeds
Semifinals
Nov. 17-18, at TBA
Final
Nov. 20-21, at TBA
Class M
First Round
Tuesday, Nov. 10
No. 22 St. Joseph at No. 11 Ellington, 6 p.m.
Second Round
Thursday, Nov. 12, at higher seeds
Quarterfinals
Saturday, Nov. 14, at higher seeds
Semifinals
Nov. 17-18, at TBA
Final
Nov. 20-21, at TBA