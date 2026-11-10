FCIAC Field Hockey CIAC tournament scoreboard and schedule

Class L
First Round
Tuesday, Nov. 10
Norwalk 3, Cheshire 2 (Norwalk 4-2 shootout)
Wednesday, Nov. 11
No. 15 Fairfield Warde at No. 2 Staples, 2 p.m.
No. 16 NFA at No. 1 Darien, 4 p.m.
No. 8 Greenwich at No. 8 Conard, 4 p.m.
No. 13 Amity at No. 4 New Canaan, 4 p.m.
No. 14 Trumbull at No. 3 Fairfield Ludlowe, 4 p.m.
No. 11 Ridgefield at No. 6 Glastonbury, 5 p.m.
Quarterfinals
Nov. 13-14, at higher seeds
New Canaan/Amity winner vs. No. 12 Norwalk, TBA
Semifinals
Nov. 17, at TBA
Final
Sat., Nov. 21, at Wethersfield HS
Class M
First Round
Tuesday, Nov. 10
Bye: No. 2 Wilton
Quarterfinals
Thursday, Nov. 12
No. 10 Pomperaug at No. 2 Wilton, 5 p.m.
Semifinals
Nov. 17, at TBA
Final
Sat., Nov. 21, at Wethersfield HS