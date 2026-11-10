FCIAC Field Hockey CIAC tournament scoreboard and schedule

Class L

First Round

Tuesday, Nov. 10

Norwalk 3, Cheshire 2 (Norwalk 4-2 shootout)

Wednesday, Nov. 11

No. 15 Fairfield Warde at No. 2 Staples, 2 p.m.

No. 16 NFA at No. 1 Darien, 4 p.m.

No. 8 Greenwich at No. 8 Conard, 4 p.m.

No. 13 Amity at No. 4 New Canaan, 4 p.m.

No. 14 Trumbull at No. 3 Fairfield Ludlowe, 4 p.m.

No. 11 Ridgefield at No. 6 Glastonbury, 5 p.m.

Quarterfinals

Nov. 13-14, at higher seeds

New Canaan/Amity winner vs. No. 12 Norwalk, TBA

Semifinals

Nov. 17, at TBA

Final

Sat., Nov. 21, at Wethersfield HS

Class M

First Round

Tuesday, Nov. 10

Bye: No. 2 Wilton

Quarterfinals

Thursday, Nov. 12

No. 10 Pomperaug at No. 2 Wilton, 5 p.m.

Semifinals

Nov. 17, at TBA

Final

Sat., Nov. 21, at Wethersfield HS

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