First Team
Paul Sullivan, Wilton
Maximillian Mocarski, Warde
Edward Kushel, Warde
James Hayes, Greenwich
Charles Cavanagh, New Canaan
Vihaan Kamath, Greenwich
Rexton Mlynarski, Trumbull
Mark Mischenko, Ridgefield
Arthur Brown, Ridgefield
William Monaco, Greenwich
Aiden Towle, Greenwich
Sean Hunter, Trumbull
Luke Cooper, Staples
Sean Ward, Danbury
Philip Dodoo, Danbury
Second Team
Samuel Burmeister, Staples
Oliver Eaton, Greenwich
Angelo Danza, Danbury
Jeffrey Weber, Staples
Lucas Magill, Greenwich
Marko Losic, Staples
Leonardo Alvarez, Greenwich
Elias Orellana, Greenwich
Oscar Jones, Staples
Parker Dovaras, Ridgefield
Boyd Cousley, New Canaan
Cooper Smith, New Canaan
Logan Schneider, Danbury
Christopher Hriscu, Trumbull
Grant Vogelmann, Wilton