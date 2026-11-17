First Team
Sophie Passalacqua, Greenwich
Sienna de Kanter, New Canaan
Angelina Ruggeri, Ridgefield
N’dea Dalmiste, Stamford
Liliana Ciuffetelli, Ridgefield
Maura Kane, Trumbull
Gabrielle Savelli, New Canaan
Abigail O’Neil, Ludlowe
Georgina Harrington, New Canaan
Elizabeth Gallaway, Ridgefield
Olivia Johnson, Wilton
Rebecca Drury, Trumbull
Josephine Caricato, Staples
Meghan Elterich, Warde
Katherine Storm, Greenwich
Second Team
Emerson Menoni, Staples
Abigail Johnsen, New Canaan
Mairead Greiner, New Canaan
Mia Romano, Trumbull
Bridget de Kanter, New Canaan
Gracen Dunne, Darien
Isla Dougan, Ridgefield
Layla Ghahremani, Staples
Chloe Culver, Greenwich
Lauren Casey, New Canaan
Lise Ilacqua, Staples
Sophia Lindade, Trumbull
Lila Schoenherr, Ridgefield
Caroline Colvin, Wilton
Brooklyn Nizzardo, Staples