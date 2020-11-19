2020 All-FCIAC Region Girls Swimming and Diving Awards

All-East
Norah Hampford, Trumbull – 200 Medley Relay, 100 Back, 400 Free Relay
Lauren Walsh, Trumbull – 200 Medley Relay, 500 Free, 100 Breast, 400 Free Relay
Kristen Racicot, Trumbull – 200 Medley Relay, 200 IM, 100 Fly, 400 Free Relay
Jacqueline Dale, Trumbull – 200 Medley Relay, 200 Free Relay
Bridget Negron, Warde – 200 Free
Elizabeth Fletcher, Warde – 200 Free, 500 Free
Abigail Ripka, Warde – 200 IM
Kate Murray, Ludlowe – 50 Free
Mary Ryan, Warde – 50 Free, 100 Free
Caitlyn Dale, Trumbull – 100 Fly
Daniele Tanaka Sales, St. Joseph – 100 Free, 100 Breast
Rebecca Kushel, Warde – 500 Free
Lorlai Dale, Trumbull – 200 Free Relay
Lauren Clark – 200 Free Relay
Audrey Kehley, Trumbull – 200 Free Relay
Julia Stellato, Warde – 100 Back
Camilia Rosales, Trumbull – 400 Free Relay
All-Central
Riley Riebling, Ridgefield – 200 Medley Relay, 100 Back
Miranda Bonitatebus, Ridgefield – 200 Medley Relay, 200 IM
Hannah Seward, Ridgefield – 200 Medley Relay, 100 Fly, 100 Free
Emma Levine, Ridgefield – 200 Medley Relay, 50 Free
Rylie Giles, Ridgefield – 200 Free, 500 Free
Jessica Qi, Staples – 200 Free, 100 Free, 200 Free Relay, 400 Free Relay
Hannah Strauss, Staples – 200 IM, 200 Free Relay, 400 Free Relay
Ava Fasano, Wilton – 50 Free, 100 Back
Ella Alpert, Staples – 100 Fly, 200 Free Relay, 400 Free Relay
Virginia Hastings, Wilton – 500 Free
Sophia Mechanic, Staples – 200 Free Relay, 400 Free Relay
Morgan Saunders, Norwalk/McMahon – 100 Breast
Avery Newcomer, Wilton – 100 Breast
Alexandra Pereira, Norwalk/McMahon – Diving
Maddie Thomas, Ridgefield – Diving
All-West
Samantha Ennis, Greenwich – 200 Medley Relay
Meghan Lynch, Greenwich – 200 Medley Relay. 200 Free, 500 Free, 400 Free Relay
Caterina Li, Greenwich – 200 Medley Relay, 100 Fly, 100 Breast, 400 Free Relay
Sabrina Hobert, Greenwich – 200 Medley Relay, 400 Free Relay,
Payton Foster, Greenwich – 200 Free, 500 Free, 400 Free Relay
Maddie Haley, New Canaan – 200 IM, 100 Back
Victoria Liu, Greenwich – 200 IM
Natalie Ferranto, Darien – 50 Free
Annie Edwards, Westhill/Stamford – 50 Free, 100 Free
Annie Bingle, Greenwich – Diving
Hannah Chuckas, Westhill/Stamford – Diving
Hope Murray, Darien – 100 Fly
Kendall Luecke, Darien – 100 Free, 200 Free Relay
Maggie Sedlak, Darien – 200 Free Relay
Emily Kalvaitis, Darien – 200 Free Relay
Natalie Ferranto, Darien – 200 Free Relay
Olivia Golden, Darien – 100 Back
Sydney Jee, Greenwich – 100 Breast