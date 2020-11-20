2020 All-FCIAC Region Volleyball Awards

All-East
Ali Castro – Trumbull
Bailey Cenatiempo – Trumbull
Allie Clark – Fairfield Ludlowe
Stewart Gaillard – Fairfield Warde
Jenna Koonitsky – St. Joseph
Brittany Mairano – St. Joseph
Gabby Price – Fairfield Ludlowe
All-Central
Isabella Arvanitis – Norwalk
Kathleen Cummings – Danbury
Ryan Hicks – Danbury
Annabella Iannone – Staples
Catherine Maguire – Ridgefield
Allison Schwartz – Staples
Kendall Scholz – Wilton
China Tinnen – Norwalk
All-West
Maddy Bautista – Westhill
Aerin Bowman – Darien
Kady Green – Stamford
Rachel Herget – Darien
Cornelia Roach – Greenwich
Lilly Saleeby – Greenwich
Vana Servos – Westhill
Adele Sotgiu – Greenwich