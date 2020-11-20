2020 All-FCIAC Region Volleyball Awards

All-East

Ali Castro – Trumbull

Bailey Cenatiempo – Trumbull

Allie Clark – Fairfield Ludlowe

Stewart Gaillard – Fairfield Warde

Jenna Koonitsky – St. Joseph

Brittany Mairano – St. Joseph

Gabby Price – Fairfield Ludlowe

All-Central

Isabella Arvanitis – Norwalk

Kathleen Cummings – Danbury

Ryan Hicks – Danbury

Annabella Iannone – Staples

Catherine Maguire – Ridgefield

Allison Schwartz – Staples

Kendall Scholz – Wilton

China Tinnen – Norwalk

All-West

Maddy Bautista – Westhill

Aerin Bowman – Darien

Kady Green – Stamford

Rachel Herget – Darien

Cornelia Roach – Greenwich

Lilly Saleeby – Greenwich

Vana Servos – Westhill

Adele Sotgiu – Greenwich

Leave a Comment