2025 FCIAC Fall Tournament Schedule and Scoreboard

Boys and Girls Cross Country
Wednesday, Oct. 15
Championships at Waveny Park, New Canaan, time TBA
Boys Golf
Thursday, Oct. 9
Chappa Tournament at Longshore GC, Westport, time TBA
Tuesday, Oct. 14
Holohan Tournament at Wee Burn CC, Darien, 11 a.m.
Friday, Oct. 17
FCIAC Championship at Smith Richardson, 10:30 a.m.
Boys Soccer
Monday, Oct. 20
Quarterfinals at high seeds
Thursday, Oct. 23
Semifinals at Fairfield Warde HS, 5 and 7 p.m.
Note: Highest remaining seed has choice of game time
Monday, Oct. 27
Final at Fairfield Warde HS, 6 p.m.
Girls Soccer
Tuesday, Oct. 21
Quarterfinals at high seeds
Friday, Oct. 24
Semifinals at Fairfield Ludlowe HS, 5 and 7 p.m.
Note: Highest remaining seed has choice of game time
Tuesday, Oct. 28
Final at Fairfield Ludlowe HS, 7 p.m.
Girls Volleyball
Friday, Oct. 24
Quarterfinals at high seeds
Monday, Oct. 27
Semifinals at Stamford HS, 5 and 7 p.m.
Note: Highest remaining seed has choice of game time
Wednesday, Oct. 29
Final at Stamford HS, 6 p.m.
Field Hockey
Wednesday, Oct. 22
Quarterfinals at high seeds
Saturday, Oct. 25
Semifinals at Greenwich HS, noon and 2 p.m.
Note: Highest remaining seed has choice of game time
Thursday, Oct. 30
Final at Greenwich HS, 5 p.m.
Girls Swimming and Diving
Saturday, Oct. 25
Junior Varsity Meet at Greenwich HS, 9 a.m.
Wednesday, Oct. 29
FCIAC Trials at Greenwich HS, 5 p.m.
Thursday, Oct. 30
FCIAC Diving Finals at Westhill HS, 5 p.m.
Saturday, Nov. 1
FCIAC Swimming Finals at Greenwich HS, 2:30 p.m.
Baseball
Quarterfinals at higher seeds
Friday, May 23
Fairfield Ludlowe 4, Fairfield Warde 3
Darien 2, Brien McMahon 1
Saturday, May 24
Norwalk 4, Trumbull 2
St. Joseph 3, Staples 0
Tuesday, May 27
Semifinals at Cubeta Stadium, Stamford
Fairfield Ludlowe 3, St. Joseph 0
Norwalk 3, Darien 1
Friday, May 30
Final at Cubeta Stadium, Stamford (ppd from Thursday)
No. 7 Fairfield Ludlowe vs. No. 1 Norwalk, 1 p.m.
Softball
Quarterfinals at higher seeds
Friday, May 23
Friday’s games have been moved to Saturday
Saturday, May 24
New Canaan 4, Fairfield Warde 0
Trumbull 5, Norwalk 2
Darien 3, Danbury 2
St. Joseph 1, Ridgefield 0
Tuesday, May 27
Semifinals at Trumbull HS
St. Joseph 2, New Canaan 1
Darien 1, Trumbull 0
Thursday, May 29
Final at Trumbull HS
St. Joseph 2, Darien 1 (14 innings)
Boys Lacrosse
Friday, May 23
Quarterfinals at higher seeds
Staples 16, Fairfield Ludlowe 2
Ridgefield 7, Wilton 6 (3 OT)
Darien 19, Greenwich 4
Saturday, May 24
Quarterfinals at higher seeds
New Canaan 16, St. Joseph 4
Tuesday, May 27
Semifinals at Wilton HS, 4:30 and 7 p.m.
Ridgefield 11, Staples 9
New Canaan 7, Darien 6 (2 OT)
Thursday, May 29
Final at Wilton HS
Ridgefield 12, New Canaan 7
Girls Lacrosse
Friday, May 23
Quarterfinals at higher seeds
Darien 19, Fairfield Warde 2
Wilton 19, Fairfield Ludlowe 1
New Canaan 18, Greenwich 4
Ridgefield 20, Staples 11
Tuesday, May 27
Semifinals at Brien McMahon HS
Darien 19, Ridgefield 13
Wilton 9, New Canaan 8
Thursday, May 29
Final at Brien McMahon HS
Darien 9, Wilton 3
Boys Volleyball
Friday, May 23
Quarterfinals at higher seeds
Staples 3, Greenwich 0
Trumbull 3, Bridgeport Central 0
New Canaan 3, Ridgefield 0
Stamford 3, Darien 1
Tuesday, May 27
Semifinals at Stamford HS
Staples 3, Stamford 0 (25-23, 25-22, 26-24)
New Canaan 3, Trumbull 2
Thursday, May 29
Final at Stamford HS
New Canaan 3, Staples 1 (27-25, 12-25, 25-19, 28-26)
Boys Tennis
Tuesday, May 20
Quarterfinals at higher seeds
Greenwich 4, Ridgefield 0
Staples 4, Westhill 0
New Canaan def. Wilton
Darien 5, Trumbull 2
Saturday, May 24
Semifinals at higher seeds
Greenwich 4, Darien 3
Staples 4, New Canaan 2
Wednesday, May 28
Final at Wilton HS
Greenwich 4, Staples 2
Girls Tennis
Tuesday, May 20
Quarterfinals at higher seeds
Greenwich 7, Ridgefield 0
Fairfield Ludlowe 7, Fairfield Warde 0
Staples 4, Darien 0
New Canaan 4, Wilton 0
Saturday, May 24
Semifinals at higher seeds
Greenwich 6, New Canaan 1
Fairfield Ludlowe 4, Staples 3
Thursday, May 29 (ppd from Thursday due to rain)
Final at Wilton HS
No. 2 Fairfield Ludlowe vs. No. 1 Greenwich, 4 p.m.
Outdoor Track and Field
Saturday, May 24
Boys and Girls Championships at Danbury HS, 1 p.m.
Girls Golf
Tuesday, May 27
Individual Championship at Country Club of New Canaan, 2 p.m.
Thursday, May 29
FCIAC Championship at Country Club of Fairfield, 10 a.m.
Boys Basketball
Click scores for box scores
Saturday, Feb. 22
Quarterfinals at Fairfield Warde
Fairfield Ludlowe 61, New Canaan 50 (OT)
Fairfield Warde 51. Greenwich 50
Monday, Feb. 24
Semifinals at Wilton
Ridgefield 67, Fairfield Warde 57
Staples 56, Fairfield Ludlowe 46
Wednesday, Feb. 26
Final at Fairfield University
Girls Basketball
Saturday, Feb. 22
Quarterfinals at Staples
Fairfield Warde 42, Fairfield Ludlowe 36
Monday, Feb. 24
Semifinals at Trumbull
Fairfield Warde 45, Trumbull 43
Wednesday, Feb. 26
Final at Fairfield University
Ridgefield 46, Fairfield Warde 38
Boys Ice Hockey
Monday, Feb. 24
First round at higher seeds
Greenwich 4, St. Joseph 3
Ridgefield 8, Fairfield co-op 2.
No. 1 New Canaan and No. 2 Darien have byes
Thursday, Feb. 27
Semifinals at higher seeds
Tuesday, March 4
Final at Sacred Heart University
Girls Ice Hockey
Wednesday, Feb. 26
Semifinals at Darien Ice House
New Canaan 3, Stamford/Westhill/Staples 0
Saturday, March 1
Final at Darien Ice House
Wrestling
FCIAC Tournament at New Canaan
Fairfield Warde wins third consecutive FCIAC championship
Boys and Girls Indoor Track and Field
FCIAC Championship at Southern Connecticut State University and Staples HS
Danbury wins 2025 Boys Championship – click for results
New Canaan wins 2025 Girls Championship – click for results
Cheerleading
Saturday, Feb. 1
FCIAC Championship at Trumbull, 9:30 a.m.
Greenwich wins 2025 FCIAC Championship – Click for team scores
Gymnastics
Saturday, Feb. 8
FCIAC Championship at GCA, 1:30 p.m.
Trumbull wins 2025 FCIAC Championship – Click for team scores
Boys Swimming and Diving
Tuesday, March 4
Swimming Trials at Greenwich, 5:30 p.m.
Wednesday, March 5
Diving Finals at Westhill, 5 p.m.
Thursday, March 6
Swimming Finals at Greenwich, 6:30 p.m.
Boys Soccer
Wednesday, Oct. 23
Quarterfinals at higher seeds
Greenwich 1, Ridgefield 0
Stamford 3, Trumbull 2
Danbury 6, Darien 0
Brien McMahon 1, Fairfield Ludlowe 1 (McMahon 3-2 PKs)
Saturday, Oct. 26
Semifinals at Fairfield Warde HS
Stamford 2, Danbury 0
Greenwich 3, Brien McMahon 1 (OT)
Note: Highest remaining seed has choice of game time
Tuesday, Oct. 29
Final at New Canaan HS
Greenwich 1, Stamford 0
Girls Soccer
Tuesday, Oct. 22
Quarterfinals at higher seeds
St. Joseph 6, Danbury 0
Staples 3, Greenwich 0
New Canaan 3, Trumbull 1
Fairfield Ludlowe 2, Ridgefield 1
Friday, Oct. 25
Semifinals at Brien McMahon HS
St. Joseph 8, Fairfield Ludlowe 0
New Canaan 2, Staples 0
Note: Highest remaining seed has choice of game time
Monday, Oct. 28
Final at Brien McMahon HS
New Canaan 1, St. Joseph 1 (New Canaan 3-2 PKs)
Field Hockey
Thursday, Oct. 24
Quarterfinals at higher seeds
Staples 9, Fairfield Warde 1
Darien 6, Norwalk 0
Fairfield Ludlowe 2, Ridgefield 0
Greenwich 2, Wilton 1
Saturday, Oct. 26
Semifinals at Wilton HS
Staples 3, Greenwich 0
Darien 2, Fairfield Ludlowe 0
Note: Highest remaining seed has choice of game time
Tuesday, Oct. 29
Final at Wilton HS
Staples 3, Darien 2 (OT)
Volleyball
Friday, Oct. 25
Quarterfinals at higher seeds
Greenwich 3, Westhill 0
Darien 3, Staples 0
Trumbull 3, Ridgefield 0
Fairfield Warde 3, Fairfield Ludlowe 0
Monday, Oct. 28
Semifinals at Stamford HS
Greenwich 3, Fairfield Warde 0
Darien 3, Trumbull 0
Note: Highest remaining seed has choice of game time
Wednesday, Oct. 30
Final at Stamford HS
Darien 3, Greenwich 1
Girls Swimming and Diving
Saturday, Oct. 26
JV Swim Meet at Greenwich, 9 a.m.
Tuesday, Oct. 29
Swim Trials at Greenwich HS, 4:30 p.m.
Wednesday, Oct. 30
Diving Finals at Westhill HS, 5 p.m.
Saturday, Nov. 2
Swim Finals at Greenwich HS, 3:30 p.m.
Boys Golf
Thursday, Oct. 10
Chappa Tournament at Longshore GC, time TBA
Tuesday, Oct. 15
Holohan at Darien CC, 11 a.m.
Thursday, Oct. 17
FCIAC Championship at Tashua Knolls, 10:30 a.m.
Boys and Girls Cross Country
Wednesday, Oct. 16
At Waveny Park, New Canaan
Freshman Races (3k)
Boys, 2 p.m.; Girls, 2:25 p.m.
Varsity Races (5k)
Boys, 2:50 p.m.; Girls, 3:20 p.m.
Junior Varsity Races (5k)
Boys, 3:50 p.m.; Girls, 4:20 p.m.
2024 Spring Tournaments
Baseball
Friday, May 17
Quarterfinals at higher seeds
Trumbull 3, Darien 0
Warde 11, Brien McMahon 0
Staples 15, Greenwich 0
Wilton 8, Norwalk 0 (8 innings)
Monday, May 20
Semifinals at Cubeta Stadium, Stamford, 4 and 6:30 p.m.
Wilton 5, Warde 4
Trumbull 3, Staples 0
Note: Highest remaining seed has choice of game time
Wednesday, May 22
Final at Cubeta Stadium, Stamford
Trumbull 7, Wilton 1
Softball
Thursday, May 16
Quarterfinals at higher seeds
Trumbull 7, Warde 1
Ludlowe 4, Darien 0
Ridgefield 5, New Canaan 2
Saturday, May 18
Quarterfinals at higher seeds
Norwalk 2, St. Joseph 0
Monday, May 20
Semifinals at Fairfield University
Ridgefield 3, Norwalk 2 (15 innings)
Ludlowe 5, Trumbull 0
Note: Highest remaining seed has choice of game time
Wednesday, May 22
Final at Fairfield University
Ludlowe 5, Ridgefield 2
Boys Lacrosse
Friday, May 17
Quarterfinals at higher seeds
New Canaan 13, Ludlowe 1
Ridgefield 13, Greenwich 3
Saturday, May 18
Quarterfinals at higher seeds
Staples 9, Wilton 1
Darien 20, St. Joseph 6
Tuesday, May 21
Semifinals at Wilton HS
Staples 11, New Canaan 5
Darien 9, Ridgefield 8
Note: Highest remaining seed has choice of game time
Thursday, May 23
Final at Wilton HS
No. 5 Staples vs. No. 2 Darien, 7 p.m.
Girls Lacrosse
Thursday, May 16
Quarterfinals at higher seeds
New Canaan 18, Norwalk 1
Darien 23, Staples 2
Wilton 17, Ludlowe 4
Greenwich 13, Ridgefield 11
Monday, May 20
Semifinals at Brien McMahon
New Canaan 9, Greenwich 6
Darien 12, Wilton 6
Note: Highest remaining seed has choice of game time
Wednesday, May 22
Final at Brien McMahon
New Canaan 7, Darien 2
Boys Tennis
Tuesday, May 14
Quarterfinals at higher seeds, 4 p.m.
Greenwich 4, Ludlowe 0
New Canaan 4, Ridgefield 3
Staples 4, Wilton 0
Darien 4, Westhill 3
Thursday, May 16
Semifinals at highest remaining seeds
Greenwich 4, Darien 1
New Canaan 4, Staples 1
Monday, May 20
Final at Wilton HS
Greenwich 4, New Canaan 2
Girls Tennis
Monday, May 13
Quarterfinals at higher seeds, 4 p.m.
Greenwich 5, Westhill 2
New Canaan 7, Warde 0
Darien 5, Staples 2
Ludlowe 4, Wilton 3
Wednesday, May 15
Semifinals at highest remaining seeds
New Canaan 6, Darien 1
Friday, May 17
Greenwich 6, Ludlowe 1
Monday, May 20
Final at Wilton HS
New Canaan 4, Greenwich 3
Boys Volleyball
Friday, May 17
Quarterfinals at higher seeds
Ridgefield 3, Ludlowe 0
Saturday, May 18
Quarterfinals at higher seeds
Darien 3, Staples 1
New Canaan 3, Danbury 1
Westhill 3, Trumbull 0
Monday, May 20
Semifinals at Stamford HS
Darien 3, Westhill 2
Ridgefield 3, New Canaan 1
Note: Highest remaining seed has choice of game time
Wednesday, May 22
Final at Stamford HS
Ridgefield 3, Darien 0
Boys and Girls Outdoor Track and Field
Tuesday, May 21
Championships at Danbury HS, 2:30 p.m.
Girls Golf
Thursday, May 30
Championship at Fairchild Wheeler, Noon
Boys and Girls Indoor Track and Field
Saturday, Jan. 27
East Division Championship at Wilton, 9:30 a.m.
West Division Championship at Staples, 10 a.m.
Thursday, Feb. 1
FCIAC Championship at Floyd Little Athletic Center, New Haven, 5 p.m.
Cheerleading
Saturday, Feb. 3
FCIAC Championship at Trumbull, 11 a.m.
Wrestling
FCIAC Tournament at New Canaan
Friday, Feb. 9. 4:30 p.m.
Saturday, Feb. 10 – Wrestlebacks, 10 a.m.; Finals, 4 p.m.
Gymnastics
Saturday, Feb. 10
FCIAC Championship at GCA, 2 p.m.
Girls Basketball
Saturday, Feb. 17
Quarterfinals at Staples
No. 3 Ridgefield 45, No. 6 Ludlowe 35
No.7 New Canaan 47, No. 2 Stamford 42
No. 4 Warde 37, No. 5 Trumbull 34 (OT)
No. 1 St. Joseph 56, No. 8 Wilton 32
Tuesday, Feb. 20
Semifinals at Trumbull
No. 1 St. Joseph 41, No. 4 Warde 36 (OT)
No. 7 New Canaan 33, No. 3 Ridgefield 29
Thursday, Feb. 22
Final at Trumbull
No. 1 St. Joseph 43, No. 7 New Canaan 31
Girls Ice Hockey
Wednesday, Feb. 21
Semifinals at Darien Ice House
No. 1 New Canaan 4, No. 4 Wilton/Norwalk/McMahon 0
No. 3 Darien 2, Stamford/Westhill/Staples 1 (OT)
Saturday, Feb. 24
Final at Darien Ice House
No. 3 Darien 3, No. 1 New Canaan 2 (2 OT)
Boys Basketball
Saturday, Feb. 24
Quarterfinals at Fairfield Warde
No. 6 Danbury 50, No. 3 Stamford 46
No. 2 Trumbull 57, No. 7 Warde 38
No. 4 Staples 60, No. 5 Wilton 43
No. 1 Ridgefield 55, No. 8 Ludlowe 37
Tuesday, Feb. 27
Semifinals at Wilton
No. 2 Trumbull 47, No. 6 Danbury 41
No. 4 Staples 73, No. 1 Ridgefield 57
Thursday, Feb. 29
Final at Wilton
No. 2 Trumbull 70, No. 4 Staples 67 (OT)
Boys Ice Hockey
Saturday, Feb. 24
Quarterfinals at higher seeds
No. 5 Greenwich 4, No. 4 Fairfield co-op 3
No. 2 Darien 8, No. 7 Westhill/Stamford 3
No. 3 Ridgefield 5, No. 6 St. Joseph 0
No. 1 New Canaan advances to semis with No. 8 Wilton opting out of the tournament
Wednesday, Feb. 28
Semifinals at Darien Ice House
No. 1 New Canaan 5, No. 5 Greenwich 0
No. 3 Ridgefield 6, No. 2 Darien 2
Saturday, March 2
Final at Danbury Ice Arena
No. 1 New Canaan 3, No. 3 Ridgefield 2 (OT)
Boys Swimming and Diving
Tuesday, Feb. 27
Swimming Trials at Greenwich, 5 p.m.
Wednesday, Feb. 28
Diving Finals at Westhill, 5 p.m.
Thursday, Feb. 29
Swimming Finals at Greenwich, 6 p.m.