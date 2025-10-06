2025 FCIAC Fall Tournament Schedule and Scoreboard

Boys and Girls Cross Country

Wednesday, Oct. 15

Championships at Waveny Park, New Canaan, time TBA

Boys Golf

Thursday, Oct. 9

Chappa Tournament at Longshore GC, Westport, time TBA

Tuesday, Oct. 14

Holohan Tournament at Wee Burn CC, Darien, 11 a.m.

Friday, Oct. 17

FCIAC Championship at Smith Richardson, 10:30 a.m.

Boys Soccer

Monday, Oct. 20

Quarterfinals at high seeds

Thursday, Oct. 23

Semifinals at Fairfield Warde HS, 5 and 7 p.m.

Note: Highest remaining seed has choice of game time

Monday, Oct. 27

Final at Fairfield Warde HS, 6 p.m.

Girls Soccer

Tuesday, Oct. 21

Quarterfinals at high seeds

Friday, Oct. 24

Semifinals at Fairfield Ludlowe HS, 5 and 7 p.m.

Note: Highest remaining seed has choice of game time

Tuesday, Oct. 28

Final at Fairfield Ludlowe HS, 7 p.m.

Girls Volleyball 

Friday, Oct. 24

Quarterfinals at high seeds

Monday, Oct. 27

Semifinals at Stamford HS, 5 and 7 p.m.

Note: Highest remaining seed has choice of game time

Wednesday, Oct. 29

Final at Stamford HS, 6 p.m.

Field Hockey

Wednesday, Oct. 22

Quarterfinals at high seeds

Saturday, Oct. 25

Semifinals at Greenwich HS, noon and 2 p.m.

Note: Highest remaining seed has choice of game time

Thursday, Oct. 30

Final at Greenwich HS, 5 p.m.

Girls Swimming and Diving

Saturday, Oct. 25

Junior Varsity Meet at Greenwich HS, 9 a.m.

Wednesday, Oct. 29

FCIAC Trials at Greenwich HS, 5 p.m.

Thursday, Oct. 30

FCIAC Diving Finals at Westhill HS, 5 p.m.

Saturday, Nov. 1

FCIAC Swimming Finals at Greenwich HS, 2:30 p.m.

Baseball

Quarterfinals at higher seeds

Friday, May 23

Fairfield Ludlowe 4, Fairfield Warde 3

Darien 2, Brien McMahon 1

Saturday, May 24

Norwalk 4, Trumbull 2

St. Joseph 3, Staples 0

Tuesday, May 27

Semifinals at Cubeta Stadium, Stamford

Fairfield Ludlowe 3, St. Joseph 0

Norwalk 3, Darien 1

Friday, May 30

Final at Cubeta Stadium, Stamford (ppd from Thursday)

No. 7 Fairfield Ludlowe vs. No. 1 Norwalk, 1 p.m.

Softball

Quarterfinals at higher seeds

Friday, May 23

Friday’s games have been moved to Saturday

Saturday, May 24

New Canaan 4, Fairfield Warde 0

Trumbull 5, Norwalk 2

Darien 3, Danbury 2

St. Joseph 1, Ridgefield 0

Tuesday, May 27

Semifinals at Trumbull HS

St. Joseph 2, New Canaan 1

Darien 1, Trumbull 0

Thursday, May 29

Final at Trumbull HS

St. Joseph 2, Darien 1 (14 innings)

Boys Lacrosse

Friday, May 23

Quarterfinals at higher seeds

Staples 16, Fairfield Ludlowe 2

Ridgefield 7, Wilton 6 (3 OT)

Darien 19, Greenwich 4

Saturday, May 24

Quarterfinals at higher seeds

New Canaan 16, St. Joseph 4

Tuesday, May 27

Semifinals at Wilton HS, 4:30 and 7 p.m.

Ridgefield 11, Staples 9

New Canaan 7, Darien 6 (2 OT)

Thursday, May 29

Final at Wilton HS

Ridgefield 12, New Canaan 7

Girls Lacrosse

Friday, May 23

Quarterfinals at higher seeds

Darien 19, Fairfield Warde 2

Wilton 19, Fairfield Ludlowe 1

New Canaan 18, Greenwich 4

Ridgefield 20, Staples 11

Tuesday, May 27

Semifinals at Brien McMahon HS

Darien 19, Ridgefield 13

Wilton 9, New Canaan 8

Thursday, May 29

Final at Brien McMahon HS

Darien 9, Wilton 3

Boys Volleyball

Friday, May 23

Quarterfinals at higher seeds

Staples 3, Greenwich 0

Trumbull 3, Bridgeport Central 0

New Canaan 3, Ridgefield 0

Stamford 3, Darien 1

Tuesday, May 27

Semifinals at Stamford HS

Staples 3, Stamford 0 (25-23, 25-22, 26-24)

New Canaan 3, Trumbull 2

Thursday, May 29

Final at Stamford HS

New Canaan 3, Staples 1 (27-25, 12-25, 25-19, 28-26)

Boys Tennis

Tuesday, May 20

Quarterfinals at higher seeds

Greenwich 4, Ridgefield 0

Staples 4, Westhill 0

New Canaan def. Wilton

Darien 5, Trumbull 2

Saturday, May 24

Semifinals at higher seeds

Greenwich 4, Darien 3

Staples 4, New Canaan 2

Wednesday, May 28

Final at Wilton HS

Greenwich 4, Staples 2

Girls Tennis

Tuesday, May 20

Quarterfinals at higher seeds

Greenwich 7, Ridgefield 0

Fairfield Ludlowe 7, Fairfield Warde 0

Staples 4, Darien 0

New Canaan 4, Wilton 0

Saturday, May 24

Semifinals at higher seeds

Greenwich 6, New Canaan 1

Fairfield Ludlowe 4, Staples 3

Thursday, May 29 (ppd from Thursday due to rain)

Final at Wilton HS

No. 2 Fairfield Ludlowe vs. No. 1 Greenwich, 4 p.m.

Outdoor Track and Field

Saturday, May 24

Boys and Girls Championships at Danbury HS, 1 p.m.

Girls Golf

Tuesday, May 27

Individual Championship at Country Club of New Canaan, 2 p.m.

Thursday, May 29

FCIAC Championship at Country Club of Fairfield, 10 a.m.

Boys Basketball

Click scores for box scores

Saturday, Feb. 22

Quarterfinals at Fairfield Warde

Fairfield Ludlowe 61, New Canaan 50 (OT)

Staples 76, Wilton 54

Fairfield Warde 51. Greenwich 50

Ridgefield 66, Stamford 56

Monday, Feb. 24

Semifinals at Wilton

Ridgefield 67, Fairfield Warde 57

Staples 56, Fairfield Ludlowe 46

Wednesday, Feb. 26

Final at Fairfield University

Staples 68, Ridgefield 58

Girls Basketball

Saturday, Feb. 22

Quarterfinals at Staples

Fairfield Warde 42, Fairfield Ludlowe 36

Trumbull 52, Greenwich 38

Staples 62, St. Joseph 60

Ridgefield 50, Stamford 39

Monday, Feb. 24

Semifinals at Trumbull

Ridgefield 42, Staples 38

Fairfield Warde 45, Trumbull 43

Wednesday, Feb. 26

Final at Fairfield University

Ridgefield 46, Fairfield Warde 38

Boys Ice Hockey

Monday, Feb. 24

First round at higher seeds

Greenwich 4, St. Joseph 3

Ridgefield 8, Fairfield co-op 2.

No. 1 New Canaan and No. 2 Darien have byes

Thursday, Feb. 27

Semifinals at higher seeds

New Canaan 10, Greenwich 1

Ridgefield 2, Darien 1 (OT)

Tuesday, March 4

Final at Sacred Heart University

New Canaan 4, Ridgefield 1

Girls Ice Hockey

Wednesday, Feb. 26

Semifinals at Darien Ice House

Darien 8, Fairfield co-op 0

New Canaan 3, Stamford/Westhill/Staples 0

Saturday, March 1

Final at Darien Ice House

Darien 2, New Canaan 0

Wrestling

FCIAC Tournament at New Canaan

Fairfield Warde wins third consecutive FCIAC championship

Boys and Girls Indoor Track and Field

FCIAC Championship at Southern Connecticut State University and Staples HS

Danbury wins 2025 Boys Championship – click for results

New Canaan wins 2025 Girls Championship – click for results

Cheerleading 

Saturday, Feb. 1

FCIAC Championship at Trumbull, 9:30 a.m.

Greenwich wins 2025 FCIAC Championship – Click for team scores

Gymnastics

Saturday, Feb. 8

FCIAC Championship at GCA, 1:30 p.m.

Trumbull wins 2025 FCIAC Championship – Click for team scores

Boys Swimming and Diving

Tuesday, March 4

Swimming Trials at Greenwich, 5:30 p.m.

Wednesday, March 5

Diving Finals at Westhill, 5 p.m.

Thursday, March 6

Swimming Finals at Greenwich, 6:30 p.m.

Boys Soccer

Wednesday, Oct. 23

Quarterfinals at higher seeds

Greenwich 1, Ridgefield 0

Stamford 3, Trumbull 2

Danbury 6, Darien 0

Brien McMahon 1, Fairfield Ludlowe 1 (McMahon 3-2 PKs)

Saturday, Oct. 26

Semifinals at Fairfield Warde HS

Stamford 2, Danbury 0

Greenwich 3, Brien McMahon 1 (OT)

Note: Highest remaining seed has choice of game time

Tuesday, Oct. 29

Final at New Canaan HS

Greenwich 1, Stamford 0

Girls Soccer

Tuesday, Oct. 22

Quarterfinals at higher seeds

St. Joseph 6, Danbury 0

Staples 3, Greenwich 0

New Canaan 3, Trumbull 1

Fairfield Ludlowe 2, Ridgefield 1

Friday, Oct. 25

Semifinals at Brien McMahon HS

St. Joseph 8, Fairfield Ludlowe 0

New Canaan 2, Staples 0

Note: Highest remaining seed has choice of game time

Monday, Oct. 28

Final at Brien McMahon HS

New Canaan 1, St. Joseph 1 (New Canaan 3-2 PKs)

Field Hockey

Thursday, Oct. 24

Quarterfinals at higher seeds

Staples 9, Fairfield Warde 1

Darien 6, Norwalk 0

Fairfield Ludlowe 2, Ridgefield 0

Greenwich 2, Wilton 1

Saturday, Oct. 26

Semifinals at Wilton HS

Staples 3, Greenwich 0

Darien 2, Fairfield Ludlowe 0

Note: Highest remaining seed has choice of game time

Tuesday, Oct. 29

Final at Wilton HS

Staples 3, Darien 2 (OT)

Volleyball

Friday, Oct. 25

Quarterfinals at higher seeds

Greenwich 3, Westhill 0

Darien 3, Staples 0

Trumbull 3, Ridgefield 0

Fairfield Warde 3, Fairfield Ludlowe 0

Monday, Oct. 28

Semifinals at Stamford HS

Greenwich 3, Fairfield Warde 0

Darien 3, Trumbull 0

Note: Highest remaining seed has choice of game time

Wednesday, Oct. 30

Final at Stamford HS

Darien 3, Greenwich 1

Girls Swimming and Diving

Saturday, Oct. 26

JV Swim Meet at Greenwich, 9 a.m.

Tuesday, Oct. 29

Swim Trials at Greenwich HS, 4:30 p.m.

Wednesday, Oct. 30

Diving Finals at Westhill HS, 5 p.m.

Saturday, Nov. 2

Swim Finals at Greenwich HS, 3:30 p.m.

Boys Golf

Thursday, Oct. 10

Chappa Tournament at Longshore GC, time TBA

Tuesday, Oct. 15

Holohan at Darien CC, 11 a.m.

Thursday, Oct. 17

FCIAC Championship at Tashua Knolls, 10:30 a.m.

Boys and Girls Cross Country

Wednesday, Oct. 16

At Waveny Park, New Canaan

Freshman Races (3k)

Boys, 2 p.m.; Girls, 2:25 p.m.

Varsity Races (5k)

Boys, 2:50 p.m.; Girls, 3:20 p.m.

Junior Varsity Races (5k)

Boys, 3:50 p.m.; Girls, 4:20 p.m.

2024 Spring Tournaments

Baseball

Friday, May 17

Quarterfinals at higher seeds

Trumbull 3, Darien 0

Warde 11, Brien McMahon 0

Staples 15, Greenwich 0

Wilton 8, Norwalk 0 (8 innings)

Monday, May 20

Semifinals at Cubeta Stadium, Stamford, 4 and 6:30 p.m.

Wilton 5, Warde 4

Trumbull 3, Staples 0

Note: Highest remaining seed has choice of game time

Wednesday, May 22

Final at Cubeta Stadium, Stamford

Trumbull 7, Wilton 1

Softball

Thursday, May 16

Quarterfinals at higher seeds

Trumbull 7, Warde 1

Ludlowe 4, Darien 0

Ridgefield 5, New Canaan 2

Saturday, May 18

Quarterfinals at higher seeds

Norwalk 2, St. Joseph 0

Monday, May 20

Semifinals at Fairfield University

Ridgefield 3, Norwalk 2 (15 innings)

Ludlowe 5, Trumbull 0

Note: Highest remaining seed has choice of game time

Wednesday, May 22

Final at Fairfield University

Ludlowe 5, Ridgefield 2

Boys Lacrosse

Friday, May 17

Quarterfinals at higher seeds

New Canaan 13, Ludlowe 1

Ridgefield 13, Greenwich 3

Saturday, May 18

Quarterfinals at higher seeds

Staples 9, Wilton 1

Darien 20, St. Joseph 6

Tuesday, May 21

Semifinals at Wilton HS

Staples 11, New Canaan 5

Darien 9, Ridgefield 8

Note: Highest remaining seed has choice of game time

Thursday, May 23

Final at Wilton HS

No. 5 Staples vs. No. 2 Darien, 7 p.m.

Girls Lacrosse

Thursday, May 16

Quarterfinals at higher seeds

New Canaan 18, Norwalk 1

Darien 23, Staples 2

Wilton 17, Ludlowe 4

Greenwich 13, Ridgefield 11

Monday, May 20

Semifinals at Brien McMahon

New Canaan 9, Greenwich 6

Darien 12, Wilton 6

Note: Highest remaining seed has choice of game time

Wednesday, May 22

Final at Brien McMahon

New Canaan 7, Darien 2

Boys Tennis

Tuesday, May 14

Quarterfinals at higher seeds, 4 p.m.

Greenwich 4, Ludlowe 0

New Canaan 4, Ridgefield 3

Staples 4, Wilton 0

Darien 4, Westhill 3

Thursday, May 16

Semifinals at highest remaining seeds

Greenwich 4, Darien 1

New Canaan 4, Staples 1

Monday, May 20

Final at Wilton HS

Greenwich 4, New Canaan 2

Girls Tennis

Monday, May 13

Quarterfinals at higher seeds, 4 p.m.

Greenwich 5, Westhill 2

New Canaan 7, Warde 0

Darien 5, Staples 2

Ludlowe 4, Wilton 3

Wednesday, May 15

Semifinals at highest remaining seeds

New Canaan 6, Darien 1

Friday, May 17

Greenwich 6, Ludlowe 1

Monday, May 20

Final at Wilton HS

New Canaan 4, Greenwich 3

Boys Volleyball

Friday, May 17

Quarterfinals at higher seeds

Ridgefield 3, Ludlowe 0

Saturday, May 18

Quarterfinals at higher seeds

Darien 3, Staples 1

New Canaan 3, Danbury 1

Westhill 3, Trumbull 0

Monday, May 20

Semifinals at Stamford HS

Darien 3, Westhill 2

Ridgefield 3, New Canaan 1

Note: Highest remaining seed has choice of game time

Wednesday, May 22

Final at Stamford HS

Ridgefield 3, Darien 0

Boys and Girls Outdoor Track and Field

Tuesday, May 21

Championships at Danbury HS, 2:30 p.m.

Girls Golf

Thursday, May 30

Championship at Fairchild Wheeler, Noon

Boys and Girls Indoor Track and Field

Saturday, Jan. 27

East Division Championship at Wilton, 9:30 a.m.

West Division Championship at Staples, 10 a.m.

Thursday, Feb. 1

FCIAC Championship at Floyd Little Athletic Center, New Haven, 5 p.m.

Cheerleading 

Saturday, Feb. 3

FCIAC Championship at Trumbull, 11 a.m.

Wrestling

FCIAC Tournament at New Canaan

Friday, Feb. 9. 4:30 p.m.

Saturday, Feb. 10 – Wrestlebacks, 10 a.m.; Finals, 4 p.m.

Gymnastics

Saturday, Feb. 10

FCIAC Championship at GCA, 2 p.m.

Girls Basketball

Saturday, Feb. 17

Quarterfinals at Staples

No. 3 Ridgefield 45, No. 6 Ludlowe 35

No.7 New Canaan 47, No. 2 Stamford 42

No. 4 Warde 37, No. 5 Trumbull 34 (OT)

No. 1 St. Joseph 56, No. 8 Wilton 32

Tuesday, Feb. 20

Semifinals at Trumbull

No. 1 St. Joseph 41, No. 4 Warde 36 (OT)

No. 7 New Canaan 33, No. 3 Ridgefield 29

Thursday, Feb. 22

Final at Trumbull

No. 1 St. Joseph 43, No. 7 New Canaan 31

Girls Ice Hockey

Wednesday, Feb. 21

Semifinals at Darien Ice House

No. 1 New Canaan 4, No. 4 Wilton/Norwalk/McMahon 0

No. 3 Darien 2, Stamford/Westhill/Staples 1 (OT)

Saturday, Feb. 24

Final at Darien Ice House

No. 3 Darien 3, No. 1 New Canaan 2 (2 OT)

Boys Basketball

Saturday, Feb. 24

Quarterfinals at Fairfield Warde

No. 6 Danbury 50, No. 3 Stamford 46

No. 2 Trumbull 57, No. 7 Warde 38

No. 4 Staples 60, No. 5 Wilton 43

No. 1 Ridgefield 55, No. 8 Ludlowe 37

Tuesday, Feb. 27

Semifinals at Wilton

No. 2 Trumbull 47, No. 6 Danbury 41

No. 4 Staples 73, No. 1 Ridgefield 57

Thursday, Feb. 29

Final at Wilton

No. 2 Trumbull 70, No. 4 Staples 67 (OT)

Boys Ice Hockey

Saturday, Feb. 24

Quarterfinals at higher seeds

No. 5 Greenwich 4, No. 4 Fairfield co-op 3

No. 2 Darien 8, No. 7 Westhill/Stamford 3

No. 3 Ridgefield 5, No. 6 St. Joseph 0

No. 1 New Canaan advances to semis with No. 8 Wilton opting out of the tournament

Wednesday, Feb. 28

Semifinals at Darien Ice House

No. 1 New Canaan 5, No. 5 Greenwich 0

No. 3 Ridgefield 6, No. 2 Darien 2

Saturday, March 2

Final at Danbury Ice Arena

No. 1 New Canaan 3, No. 3 Ridgefield 2 (OT)

Boys Swimming and Diving

Tuesday, Feb. 27

Swimming Trials at Greenwich, 5 p.m.

Wednesday, Feb. 28

Diving Finals at Westhill, 5 p.m.

Thursday, Feb. 29

Swimming Finals at Greenwich, 6 p.m.

