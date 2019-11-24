2019 All-FCIAC Boys Soccer Awards

First Team

Gideon Olawale – Bridgeport Central

Tyler Warren – Danbury

Matt Silva – Danbury

Charles Sears – Darien

Patrick Kilbride – Fairfield Ludlowe

Calum Crawford – Fairfield Ludlowe

Jake Berecz – Fairfield Warde

Danny Villalba – Fairfield Warde

Cole Jennings – Fairfield Warde

Paddy Colligan  – Greenwich

Josh Frumin  – Greenwich

Alex Vargas  – Brien McMahon

Masai Castillero – Brien McMahon

Pablo Jimenez  – Norwalk

Will Gaviria – Norwalk

Kenly Lalanne – Stamford

Surya Balaji – Staples

Patricio Perez Elorza – Staples

Tiago Frazao – Trumbull

Carrigan Cullinan – Trumbull

Justin Horvath – Trumbull

Liam McLaughlin – Wilton

Michael Zizzadoro – Wilton

All-East

Joao Domingos – Bridgeport Central

Joaquin Brasher – Bridgeport Central

Will Henry Harmon – Darien

Ethan Fox – Darien

Matthew Rullo – Fairfield Ludlowe

George Cortes – Fairfield Ludlowe

Zaid Atta – Fairfield Ludlowe

Mario Morataya – Fairfield Warde

Jordan Klicin – Fairfield Warde

Sean Rodriguez – Fairfield Warde

Doyle Catlin – New Canaan

Lorenzo Marsili – New Canaan

Alexander Grillo – New Canaan

Tim Vanni – Ridgefield

Will Baker – Ridgefield

Ben Ragland – Ridgefield

Nicholas Valverdi – St. Joseph

Christian Cinque – St. Joseph

Nathan Bennett – Wilton

Connor Uitterdijk – Wilton

Karl Pfeiffer – Wilton

All-West

Cris Carrasco – Danbury

Aidan Coleman – Danbury

Joseph Mooney – Danbury

Jack Lyall – Danbury

Davi Pedreiro – Greenwich

Joao Pedro Lima – Greenwich

Ryan Smith – Greenwich

Christopher Ocampo – Brien McMahon

Kevin Carabali – Norwalk

Mateo Davalos – Norwalk

Seif Samy – Norwalk

Zachary Tusa – Stamford

Ricarson Michel – Stamford

Evan Birns – Staples

Benjamin Feuer – Staples

Samuel Liles – Staples

Tucker David – Trumbull

Howard Qian – Trumbull

Nicola Milovanov – Trumbull

Leave a Comment