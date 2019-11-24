2019 All-FCIAC Boys Soccer Awards

First Team
Gideon Olawale – Bridgeport Central
Tyler Warren – Danbury
Matt Silva – Danbury
Charles Sears – Darien
Patrick Kilbride – Fairfield Ludlowe
Calum Crawford – Fairfield Ludlowe
Jake Berecz – Fairfield Warde
Danny Villalba – Fairfield Warde
Cole Jennings – Fairfield Warde
Paddy Colligan – Greenwich
Josh Frumin – Greenwich
Alex Vargas – Brien McMahon
Masai Castillero – Brien McMahon
Pablo Jimenez – Norwalk
Will Gaviria – Norwalk
Kenly Lalanne – Stamford
Surya Balaji – Staples
Patricio Perez Elorza – Staples
Tiago Frazao – Trumbull
Carrigan Cullinan – Trumbull
Justin Horvath – Trumbull
Liam McLaughlin – Wilton
Michael Zizzadoro – Wilton
All-East
Joao Domingos – Bridgeport Central
Joaquin Brasher – Bridgeport Central
Will Henry Harmon – Darien
Ethan Fox – Darien
Matthew Rullo – Fairfield Ludlowe
George Cortes – Fairfield Ludlowe
Zaid Atta – Fairfield Ludlowe
Mario Morataya – Fairfield Warde
Jordan Klicin – Fairfield Warde
Sean Rodriguez – Fairfield Warde
Doyle Catlin – New Canaan
Lorenzo Marsili – New Canaan
Alexander Grillo – New Canaan
Tim Vanni – Ridgefield
Will Baker – Ridgefield
Ben Ragland – Ridgefield
Nicholas Valverdi – St. Joseph
Christian Cinque – St. Joseph
Nathan Bennett – Wilton
Connor Uitterdijk – Wilton
Karl Pfeiffer – Wilton
All-West
Cris Carrasco – Danbury
Aidan Coleman – Danbury
Joseph Mooney – Danbury
Jack Lyall – Danbury
Davi Pedreiro – Greenwich
Joao Pedro Lima – Greenwich
Ryan Smith – Greenwich
Christopher Ocampo – Brien McMahon
Kevin Carabali – Norwalk
Mateo Davalos – Norwalk
Seif Samy – Norwalk
Zachary Tusa – Stamford
Ricarson Michel – Stamford
Evan Birns – Staples
Benjamin Feuer – Staples
Samuel Liles – Staples
Tucker David – Trumbull
Howard Qian – Trumbull
Nicola Milovanov – Trumbull