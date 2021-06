2021 All-FCIAC Boys Lacrosse Awards

Coach of the Year: Will Koshansky, Staples

First Team

Attack

Matthew Minicus, Darien, Jr.

Jack McKenna, Warde, Sr.

Charlie Howard, Staples, Jr.

Kyle Colsey, Ridgefield, Fr.

Brady Pokorny, Darien, Fr.

Midfield

Jamison Moore, Darien, Sr.

Chris Canet, New Canaan, Sr.

Grant Masterson, Wilton, Jr.

Finn Pokorny, Darien, Jr.

Luke Winkler, Ridgefield, Jr.

Will Montesi, Greenwich, Sr.

Defense

Sam Erickson, Darien, Sr.

Chris Cataldo, Greenwich, Sr.

Jake Sommer, Wilton, Jr.

Kevin Lynch, Staples, Sr.

David Evanchick, Darien, Jr.

SSDM

Connor O’Malley, Darien, Sr.

LSM

Jeremiah Stafford, Darien, Jr.

Goalie

Andy Demopoulos, Darien, Sr.

FOGO

Henry Dodge, Staples, Jr.

Second Team

Attack

Ryan Colsey, Ridgefield, Jr.

Ben Calabrese, Wilton, Jr.

Callum Wood, New Canaan, Sr.

Aidan Best, Staples, Jr.

Bryce Metalios, Greenwich, Jr.

Midfield

Ryan Thompson, Staples, Jr.

Ryan Caione, New Canaan, Sr.

Christian Alliegro, Darien, Jr.

Preston Kral, St Joseph, Sr.

Zack Corsi, Warde, Sr.

Josh White, Wilton, Sr.

Defense

Dillon Stephens, New Canaan, Fr.

Jack Fearnley, St. Joseph, Sr.

Wade Steffens, Ridgefield, Jr.

Justin Franklin, Staples, Sr.

James O’Malley, Greenwich, Sr.

SSDM

Owen Gaydos, Ridgefield, Sr.

LSM

Kai Prokaszka, Ridgefield, Jr.

Goalie

JP Kosakowski, Staples, Sr.

FOGO

Tighe Cummiskey, Darien, Jr.

All-East

Attack

Holt Matheis, Darien, Sr.

Jake Fratarcangeli, Ludlowe, Sr.

Jack Rosen, Wilton, Sr.

Nick Stiles, New Canaan, Sr.

Eric Burbank, St. Joseph, Sr.

Midfield

Joe Cesare, Darien, Jr.

Liam Keesser, Ludlowe, Jr.

Colin McCarthy, Ludlowe, Jr.

Will Hughes, Wilton, Sr.

Joe deGrasse, Ridgefield, Jr.

Harry Appelt, New Canaan, St.

Defense

Oliver Bolton, Darien, Sr.

Luke Lesizza, Ludlowe, Jr.

RJ Ihlefeld, Warde, Sr.

Braden Sweeney, New Canaan, Sr.

Peter Groves, Wilton, Sr.

SSDM

Jimmy McKiernan, Wilton, Sr.

LSM

Sean Sullivan, Wilton, Sr.

Goalie

Colin Lenskold, Wilton, Jr.

FOGO

Spencer Liston, Wilton, Jr.

All-West

Attack

Julian Kammerman, Trumbull, Sr.

John Cataldo, Greenwich, Sr.

Brian Collins, Greenwich, So.

Tyler Clark, Staples, So.

Will Coale, McMahon, Jr.

Midfield

Ethan Hughes, Trumbull, Sr.

Shea Grant, Trumbull, Sr.

Matt Burger, Staples, Sr.

Jack Cook, Greenwich, Sr.

James Pilc, Greenwich, Jr.

Derek Rivers, Danbury, Sr.

Defense

Gabe Chinitz, Staples, Jr.

Matthew Trimmer, Greenwich, Soph.

Connor Barrigas, Danbury, Sr.

SSDM

Benji Titlebaum, Staples, Jr.

LSM

Roy Knutson, Greenwich, Jr.

Goalie

Robbie Gatt, McMahon, Fr.

FOGO

Quinn Warwick, Greenwich, Jr.

Honorable Mention

Teddy Luthy, McMahon

Josh Alexandrino, McMahon

Danny MacIntyre, McMahon

Chris Giorgi, Danbury

DJ Donovan, Danbury

Sean Donovan, Danbury

Matt Stein, Darien

Danny Lowe, Darien

Mac McGahren, Darien

Declan Kuhn, Ludlowe

Brooks Klyver, Ludlowe

Finn Hoey, Ludlowe

Drew Buck, Warde

Jimmy Cullinan, Warde

Andrew Shavinsky, Warde

Hank Minchin, Greenwich

Charlie Zola, Greenwich

Flynn Milledge, Greenwich

Hayden Shin, New Canaan

Dylan Murray, New Canaan

Michael Norton, New Canaan

Luke Boyrer, Norwalk

Jack Cahill, Norwalk

Elijah Murphy, Norwalk

Jojo Misurelli, Ridgefield

Brett D’Alexander, Ridgefield

Matthew Shepard, Ridgefield

Matt Carpenter, St. Joseph

Ryan Daly, St. Joseph

Jack Kilmartin, St. Joseph

Cameron Cahoon, Stamford

Jay Bacco, Stamford

Jamar Griggs, Stamford

Nick Augeri, Staples

Henry Beck, Staples

Mason Schaefer, Staples

Owen Finnegan, Trumbull

Jason Rubenstein, Trumbull

Jack Engel, Westhill

Sam Engel, Westhill

James Leydon, Westhill

Sam Rosen, Wilton

Christian Theoharides, Wilton

Quinn Wiseman, Wilton