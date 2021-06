2021 All-FCIAC Girls Lacrosse Awards

Coach of the Year: Kristin Woods, New Canaan

First Team

Attack

Molly McGuckin, Darien

Dillyn Patten, New Canaan

Ceci Stein, Darien

Callie Cirilli, Ludlowe

Shira Parower, Staples

Hollis Mulry, New Canaan

Midfield

McKenna Harden, New Canaan

Kaleigh Harden, New Canaan

Ryan Hapgood, Darien

Kaleigh Sommers, Ludlowe

Kaci Benoit, Darien

Emerson Pattillo, Wilton

Morgan Lebek, Wilton

Isabelle Casucci, St. Joseph

Defense

Emma Schuh, New Canaan

Nelle Kniffin, Darien

Kate Bellissimo, Darien

Courtney O’Connell, New Canaan

Kira Howard, Wilton

Julia DiConza, Staples

Goalies

Claire Mahoney, New Canaan

Shea Dolce, Darien

Second Team

Attack

Molly Snow, Wilton

Quinn McKiernan, New Canaan

Riley Peters, Ridgefield

Emma Abbazia, Greenwich

Campbell Eckert, Ludlowe

Charlotte Barnes, Staples

Midfield

Grace Collier, Greenwich

Gwynn Sullivan, Wilton

Mary Hage, Ridgefield

Emma Ashe, Staples

Siovhan Moroney, Ridgefield

Anna Paulmann, Ludlowe

Maddigan Leifer, St. Joseph

Kiki Grant, Trumbull

Defense

Faith Arnold, Ridgefield

Ellen Kelly, Ludlowe

Carolyn Baran, New Canaan

Noey Johnson, Greenwich

Maureen Campbell, Wilton

Goalies

Amelia Hughes, Wilton

Sara DiGiovanni, Staples

Honorable Mentions

Anna Makover, McMahon

Morgan Carroll, McMahon

Emily Darby, Darien

Maggie Ramsay, Darien

Delaney Roth, Greenwich

Mary Kate Savio, Greenwich

Devon Russell, New Canaan

Jade Lowe, New Canaan

Isabella Crowley, Ridgefield

Aerin Krys, Ridgefield

Mia Geignetter, St. Joseph

Sydney Leifer, St. Joseph

Hailey Smith, Wilton

Lucy Corry, Wilton